একলাফে অনেকটা বাড়ছে শ্রমিকদের মজুরি, কারা পাবেন ?
প্রশাসনিক স্তরে গোটা প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এলাকাভিত্তিক একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে বলে খবর।
Published : June 30, 2026 at 10:28 PM IST
কলকাতা, 30 জুন: মূল্যবৃদ্ধির বাজারে রাজ্যের আপামর শ্রমিক শ্রেণির জন্য বড়সড় স্বস্তির খবর। আগামীকাল অর্থাৎ 1 জুলাই থেকেই গোটা রাজ্যে কার্যকর হতে চলেছে সংশোধিত ন্যূনতম মজুরি। শ্রমজীবী মানুষের আর্থিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এই নতুন মজুরি পরিকাঠামো বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বেশ খানিকটা বাড়ছে ৷ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও পরিষেবা ক্ষেত্রের শ্রমিকরাই এই নয়া সিদ্ধান্তের ফলে সরাসরি উপকৃত হবেন।
নতুন এই সরকারি নির্দেশিকায় রাজ্যকে ভৌগোলিক এবং পরিকাঠামোগত দিক থেকে বিচার করে মূলত দু’টি আলাদা অঞ্চলে বা জোনে ভাগ করা হয়েছে। এই নিয়ম বাস্তবায়নের বিষয়ে শ্রম দফতরের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, "রাজ্য জুড়ে দুটি জোনের শ্রেণিবিন্যাসের অধীনে সংশোধিত মজুরি কার্যকর করা হবে।"
প্রশাসন সূত্রে খবর, রাজ্যের সমস্ত পুরসভা বা মিউনিসিপ্যাল এলাকা, বিজ্ঞাপিত বা নোটিফাইড অঞ্চল, উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকা জায়গা এবং তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সংলগ্ন এলাকাগুলিকে 'জোন এ'-এর তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এই নির্দিষ্ট এলাকাগুলির বাইরে রাজ্যের বাকি সমস্ত অংশ 'জোন বি'-এর আওতাধীন থাকবে।
কোথায় কতটা বাড়ছে বেতন
সংশোধিত এই কাঠামোর ফলে শ্রমিকদের দৈনিক এবং মাসিক আয়ে উল্লেখযোগ্য বদল আসতে চলেছে। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, 'জোন এ'-তে কর্মরত অদক্ষ শ্রমিকরা এখন থেকে প্রতি মাসে ন্যূনতম 10 হাজার 558 টাকা করে বেতন পাবেন ৷ দৈনিক হিসেবে 406 টাকা। অন্যদিকে 'জোন বি'-এর আওতাধীন অদক্ষ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই মজুরির পরিমাণ ধার্য হয়েছে মাসিক 9 হাজার 760 টাকা অর্থাৎ দৈনিক 375 টাকা।
একইভাবে বেতন বৃদ্ধি পেয়েছে আধা-দক্ষ শ্রমিকদেরও। নয়া নিয়মে 'জোন এ'-তে তাঁদের ন্যূনতম মাসিক মজুরি বেড়ে হয়েছে 11 হাজার 615 টাকা এবং 'জোন বি'-তে 10 হাজার 733 টাকা। পাশাপাশি, দক্ষ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে মাসিক ন্যূনতম আয়ের পরিমাণ 'জোন এ' এবং 'জোন বি'-এর জন্য যথাক্রমে 12 হাজার 777 টাকা এবং 11 হাজার 807 টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, উচ্চ দক্ষ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে আয়ের পরিমাণ আরও কিছুটা বেশি। তাঁরা 'জোন এ'-তে 14 হাজার 54 টাকা এবং 'জোন বি'-তে 12 হাজার 990 টাকা ন্যূনতম মাসিক মজুরি পাওয়ার অধিকারী হবেন।
কোথায় কোথায় কার্যকর
এই নয়া নিয়ম ঠিক কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, সে বিষয়েও স্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছে সরকারের তরফে। শ্রম দফতরের ওই শীর্ষ আধিকারিক আরও বলেন, "সংশোধিত মজুরি অটোমোবাইল গ্যারাজ, বিস্কুট উৎপাদন, বোটলিং ইউনিট, ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি, ক্যুরিয়ার পরিষেবা, হোটেল ও রেস্তোরাঁ, তথ্যপ্রযুক্তি, নিরাপত্তা পরিষেবা, বিউটি পার্লার এবং কাঠ ও আসবাবপত্র শিল্প-সহ 31টি তফসিলি শিল্প এবং পরিষেবা ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।" মজুরির পরিমাণ সংশোধিত হলেও শ্রমবিধি অনুযায়ী কাজের সময়ের ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। সরকারের তরফে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, দৈনিক আট ঘণ্টা এবং সপ্তাহে সর্বাধিক 48 ঘণ্টা কাজের ভিত্তিতেই এই নতুন মজুরি পরিকাঠামো কার্যকর হবে।