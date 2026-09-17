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বন্ধ কারখানা খুলুক, বিশ্বকর্মা পুজোর আগে আবেদন শ্রমিকদের

Barrackpore Industrial News: রাজ্যে পালাবদল হতেই আশায় বুক বাঁধছেন নৈহাটির গৌরীপুর এলাকার বাসিন্দারা । ফের হৈ হৈ করে বিশ্বকর্মা পুজো হোক চাইছেন তাঁরা ৷

Barrackpore News
এভাবেই দীর্ঘ প্রায় 20 বছরেরও বেশি সময় ধরে ব্যারাকপুরে বন্ধ একাধিক কারখানা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 17, 2026 at 3:17 PM IST

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ব্যারাকপুর, 17 সেপ্টেম্বর: গঙ্গার তীরবর্তী ব্যারাকপুরের শিল্পাঞ্চলে বিভিন্ন জুটমিল-সহ একাধিক কল কারখানায় ঘটা করে পালন করা হয় বিশ্বকর্মা পুজো । তবে পূর্ববর্তী বাম ও তৃণমূল জমানায় বহু শিল্প কারখানা একে একে বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ ফলে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে অনেকটাই কমেছে পুজোর জাঁকজমক ।

বেশ কয়েক বছরের খারাপ অভিজ্ঞতা রয়েছে শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের মধ্যে । কিছু বন্ধ মিলে আজ আলো পর্যন্ত জ্বলে না । তবে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের মধ্যে অন্যতম নৈহাটির জনসন নিকেলসন ইন্ডিয়া লিমিটেড, গৌরীপুর জুটমিল-সহ একাধিক কারখানা বন্ধ হয়েছে বাম জমানায় । বিগত তৃণমূল সরকারও এই মিলগুলি খোলার ব্যাপারে তেমন কোনও উদ্যোগ নেয়নি ।

দীর্ঘ বছর ধরে বন্ধ কারখানা খোলার আশায় শ্রমিকরা, কী বলছেন স্থানীয় বিধায়ক (ইটিভি ভারত)

রাজ্যে পালাবদল হতেই নতুন করে আশায় বুক বাঁধছেন নৈহাটির গৌরীপুর এলাকার বাসিন্দারা । অনেকের বক্তব্য, বহু বছর আগে এই মিলগুলোতে ঘটা করে বিশ্বকর্মা পুজো হত । কিন্তু কালের নিয়মে সেসব আজ অতীত । পুজো তো অনেক দূরের কথা, মিলের জমি শ্মশানে পরিণত হয়েছে ।

স্থানীয়দের দাবি, শিল্পের জমিতে শিল্প হোক । এই জায়গাগুলিতে যদি নতুন কোনও কারখানা গড়ে ওঠে তাহলে এলাকার সৌন্দর্য আরও বাড়বে । এমনই বন্ধ হয়ে যাওয়া একটি কারখানায় কর্মরত ছিলেন মন্নুরাম কাহার ৷ একসময় কাজের অভাবে তাঁকে অন্যত্র চলে যেতে হয়েছিল ।

তিনি আক্ষেপ করে বলেন, "একটা সময় এই কারখানা-সহ আশেপাশের অনেক কারখানা রমরম করে চলত । সাড়ম্বরে বিশ্বকর্মা পুজো হত ৷ কিন্তু হঠাৎ করেই কারখানাটা বন্ধ হয়ে গেল ৷ পরবর্তীতে তা খোলার কোনও উদ্যোগই নেয়নি সরকার । এমনকি তৃণমূল সরকার কারখানার অনেক সামগ্রী রাতের অন্ধকারে বিক্রি করে দিয়েছে ৷ তবে এখন পরিবর্তন হয়েছে রাজ্যে ৷ আমরা চাই নৈহাটিতে বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা কারখানাগুলি আবার নতুন করে খোলার উদ্যোগ নিক রাজ্যের বিজেপি সরকার ৷ যাতে নতুন প্রজন্ম এই কারখানাগুলোতে আবার কর্মসংস্থানের সুযোগ পায় ।"

যদিও বিষয়টি নিয়ে খানিকটা হতাশ নৈহাটির বিধায়ক সুমিত্র চট্টোপাধ্যায় । তিনি জানান, বছরের পর বছর ধরে বন্ধ মিলের জমি থেকে শুরু করে যন্ত্রাংশ ধ্বংস করা হয়েছে, রাতের অন্ধকারে কারখানার জমির মাটি-গাছ-যন্ত্রাংশ সব কিছু পাচার করে দিয়েছেন তৃণমূল সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা । সেখানে নতুন করে শিল্প গড়া খুব মুশকিল । তবে নৈহাটি শহরেরই বিকল্প জায়গাতে নতুন শিল্প তালুক গড়ে উঠতে পারে । যেখানে একটা বড় শিল্প না গড়ে উঠলেও ছোট ছোট অনেক নতুন শিল্প কারখানা গড়ে উঠবে ৷ সেরকমই চিন্তা ভাবনা রয়েছে । কারণ যে কারখানাগুলো দীর্ঘ বছর বন্ধ, তাদের মালিকদের এখন খুঁজে বের করে নতুন করে সেখানে ফের শিল্প শুরু করা সম্ভব নয় ৷ তবে সরকার যদি চায় তাহলে যে জমিগুলো পড়ে রয়েছে বন্ধ কারখানার সেই জমিগুলো তারা অন্য কারখানার মালিকদের কারখানা তৈরির জন্য দিয়ে দিতে পারে ।"

রাজ্যে নতুন বিজেপি সরকার আসার পর থেকেই ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের বিশেষ করে নৈহাটি গৌরীপুরের বন্ধ হয়ে যাওয়া একের পর এক শিল্প কারখানার শ্রমিকরা আবার স্বপ্ন দেখছেন নতুনভাবে কারখানার বাঁশি বাজার । বিশ্বকর্মা পুজোর আগে নতুন সরকারের কাছে বন্ধ কারখানার জমিতে শিল্প চাইছেন শ্রমিকরা ৷ তবে বিকল্প জমিতে শিল্প করতে উদ্যোগী নৈহাটির বিধায়ক ।

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ব্যারাকপুরে বন্ধ কারখানা খোলার দাবি
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