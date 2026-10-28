নোটিশের সাত দিনের মধ্যে বকেয়া কর দিতে হবে, নয়তো FIR দায়েরের হুঁশিয়ারি শ্রমমন্ত্রী অর্জুনের

নোটিশের সাত দিনের মধ্যে বকেয়া কর দিতে হবে, নয়তো FIR দায়েরের হুঁশিয়ারি শ্রমমন্ত্রী অর্জুনের
Minister Arjun Singh on Garulia Municipality Due Tax: গত সরকারের আমল থেকেই গারুলিয়া পুরসভার কাছে বিপুল কর বাকি পড়ে আছে গঙ্গা তীরবর্তী কয়েকটি মিলের ।
Published : October 28, 2026 at 2:36 PM IST
ব্যারাকপুর, 28 অক্টোবর: নোটিশের সাত দিনের মধ্যে বকেয়া কর জমা না দিলে কারখানা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিলেন শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং । বকেয়া কর না দিলে এবার কড়া আইনি পদক্ষেপ করবে পুরসভা । তাই গারুলিয়ায় জরুরি বৈঠক ডাকলেন মন্ত্রী অর্জুন সিং ।
ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল গঙ্গার তীরবর্তী হওয়ায় এখানে অনেকগুলি কলকারখানা গড়ে উঠেছে । এই শিল্পাঞ্চলের অন্তর্গত গারুলিয়া পুরসভা এলাকায় বেশ কয়েকটি কলকারখানা পুরোদমে চালু রয়েছে । কিন্তু বর্তমান সরকার আসার পর পুরসভার তৃণমূল বোর্ডগুলি ইতিমধ্যে ভেঙে গিয়েছে । বর্তমানে গারুলিয়া পুরসভাটিও পুর প্রশাসক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে ।
পুরসভা চালাতে গিয়ে বর্তমান আধিকারিকরা দেখছেন, গারুলিয়া পুরসভার অন্তর্গত প্রায় 5 থেকে 6 টি চালু মিল রয়েছে । তাদের মধ্যে কয়েকটি মিল কারখানা দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে পুরসভাকে ঠিকভাবে কর দিচ্ছে না । ফলে কয়েক লক্ষ টাকা বকেয়া কর না পেয়ে গারুলিয়া পুরসভার উন্নয়ন অনেকটাই থমকে গিয়েছে ।
এবার সেই সমস্যার সমাধানে পদক্ষেপ করলেন শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং । যে কারখানাগুলির কর বাকি রয়েছে, সেই কারখানাগুলি বকেয়া কর জমা না-দিলে নেওয়া হবে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা । এদিন গারুলিয়া পুরসভায় একটি জরুরি বৈঠকের পর এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের শ্রম ও পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং ৷ এমনকী সেই বড় বড় কারখানাগুলিকে বকেয়া কর মিটিয়ে দেওয়ার কথা বলা হলেও তারা কোন গা করেনি বলেও অভিযোগ মন্ত্রীর l
কর আদায়ের সমস্যা সমাধান-সহ আসন্ন ছট পুজোকে সামনে রেখে মন্ত্রীর ডাকেই এদিন গারুলিয়া পুরসভায় জরুরি বৈঠকের আয়োজন করা হয় । বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার প্রশাসক-সহ প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুনীল সিং, এগজিকিউটিভ সদস্য গৌতম বসু, সমীরেন্দ্রকৃষ্ণ সাহা, কুন্দন সিং-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।
বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী অর্জুন সিং জানান, এই অঞ্চলে বেশ কয়েকটি মিলকারখানা-সহ জুটমিল রয়েছে । তাদের মধ্যে কয়েকটি কারখানার কয়েক লক্ষ টাকা কর বকেয়া রয়েছে পুরসভার কাছে । একাধিকবার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও মিল কর্তৃপক্ষ কোনও সদুত্তর দেয়নি । আগের সরকারের আমল থেকেই কর বকেয়া রয়েছে এদের ।
তিনি আরও জানান, শেষবারের মতো সংশ্লিষ্ট জুটমিলগুলিকে কর জমা দেওয়ার জন্য নোটিশ পাঠানো হয়েছে । সেই নোটিশ অনুযায়ী সাত দিনের মধ্যে বকেয়া কর যদি তারা না মেটায় বা নোটিশ অমান্য করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ করতে বাধ্য হবে পুরসভা । এক্ষেত্রে মিল মালিকদের বিরুদ্ধে এফআইআর করে তাদের গ্রেফতারের ব্যবস্থা করা হবে বলেও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মন্ত্রী ।
সেই সঙ্গে মন্ত্রীর আরও বলেন, "শুধুমাত্র বকেয়া কর নয়, পুরসভার কর্মীদের ছট পুজোয় অতিরিক্ত অর্থ প্রদান, যে সমস্ত কর্মীদের মাসিক বেতন অনেক কম ছিল তাঁদের বেতন বাড়িয়ে দেওয়া, গঙ্গার ঘাটগুলি ছটপুজো উপলক্ষে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা, ছটপুজো যাতে ভালো করে সামাল দেওয়া যায় সেইসব বিষয়েও কথা হয়েছে ।"
এবার পুরসভার পাঠানো নোটিশ এবং মন্ত্রীর হুঁশিয়ারিতে মিল কর্তৃপক্ষ কতটা নড়েচড়ে বসে, এখন সেটাই দেখার ।