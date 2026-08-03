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সিঙ্কোনা বাগান দেশের ‘গোল্ড মাইন’, পুনরুজ্জীবনে সরকার বদ্ধপরিকর; বার্তা শ্রমমন্ত্রীর

মন্ত্রী অর্জুন সিং জানান, বাগানে এসে তাঁদের দারুণ অনুভূতি হয়েছে। যে সমস্ত সম্ভাবনার কথা এতদিন শুনে আসছিলেন, তা এদিন সরজমিনে তাঁরা প্রত্যক্ষ করলেন।

INCHONA PLANTATIONS
সিঙ্কোনা বাগান পুনরুজ্জীবনে সরকার বদ্ধপরিকর (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 3, 2026 at 10:10 PM IST

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দার্জিলিং, 3 অগস্ট: পাহাড়ের ঐতিহ্যবাহী সিঙ্কোনা বাগান পরিদর্শনে গিয়ে শিল্পের বিশাল সম্ভাবনার কথা তুলে ধরলেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। সোমবার তিনি দার্জিলিংয়ের মংপুতে সিঙ্কোনা বাগান এলাকা পরিদর্শনে যান। সেখানে দাঁড়িয়ে অর্জুন সিং স্পষ্ট জানান, বিগত প্রায় চার দশক ধরে অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া এই প্রাকৃতিক সম্পদকে আবার নতুন করে গড়ে তুলতে রাজ্য সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে কাজ শুরু করছে।

এদিনের উচ্চপর্যায়ের এই পরিদর্শনের সময় অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা এবং দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সভাপতি বিমল গুরুং। প্রতিনিধি দল বাগান এলাকা সার্বিকভাবে ঘুরে দেখেন এবং স্থানীয় শ্রমিক সংগঠন ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন।

সিঙ্কোনা বাগান পুনরুজ্জীবনে সরকার বদ্ধপরিকর (ইটিভি ভারত)

পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী অর্জুন সিং জানান, বাগানে এসে তাঁদের দারুণ অনুভূতি হয়েছে। যে সমস্ত সম্ভাবনার কথা এতদিন শুনে আসছিলেন, তা এদিন সরজমিনে তাঁরা প্রত্যক্ষ করলেন। সিঙ্কোনা বাগানকে একটি অত্যন্ত বড় সম্পদ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি দাবি করেন, সঠিক উন্নয়ন সম্ভব হলে এটি শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সমগ্র ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক বিশাল ভূমিকা পালন করতে পারে। এটিকে একটি প্রকৃত সোনার খনি বা 'গোল্ড মাইন' আখ্যা দিয়ে মন্ত্রী আশ্বাস দেন, বর্তমান সরকার এর সম্ভাবনাকে পূর্ণাঙ্গভাবে সদ্ব্যবহার করতে প্রস্তুত।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও রোডম্যাপ প্রসঙ্গে অর্জুন সিং জানান, মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট নির্দেশে এবং ওঁনার দেখানো পথেই তাঁরা এই পরিদর্শনে এসেছেন। তিনি বলেন, "বিগত প্রায় 49 বছর ধরে সিঙ্কোনা বাগান ক্রমাগত অবহেলার শিকার হয়ে পিছিয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে, অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের জায়গায় নতুন লোক নেওয়া হয়নি, অথচ এখানে দক্ষ কর্মীর ব্যাপক প্রয়োজন রয়েছে। সিঙ্কোনা একটি মূল্যবান প্রাকৃতিক উপাদান এবং বিশ্ববাজারে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তাই রাজ্য সরকার এই শিল্পকে পুনরায় ঘুরে দাঁড় করানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করছে।"

বাগানের শ্রমিকদের পদোন্নতি না হওয়া, বদলি কাজের অভাব এবং নিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতা বিষয়ে আলোকপাত করে শ্রমমন্ত্রী জানান, এই সমস্ত সমস্যা সরেজমিনে পরিদর্শন ও অনুধাবন করতেই তাঁদের এখানে আসা। ন্যূনতম মজুরির দাবি-সহ শ্রমিকদের সমস্ত সমস্যা খতিয়ে দেখতে রাজ্য সরকার শীঘ্রই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। মন্ত্রী স্পষ্ট বার্তা দেন যে, তাঁরা কেবল দেখার উদ্দেশে আসেননি, কাজের কাজ করতেই এসেছেন এবং শ্রমিকদের সকল সমস্যার স্থায়ী সমাধান করাই সরকারের মূল লক্ষ্য।

TAGGED:

CINCONA PLANTATIONS
সিঙ্কোনা বাগান
LABOUR MINISTER ARJUN SINGH
শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং
INCHONA PLANTATIONS

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