পুজোর আগেই জুটমিল শ্রমিকদের বোনাস মেটানোর নির্দেশ শ্রমমন্ত্রীর
Jute Workers Puja Bonus: পুজোর পর মজুরি ও নতুন চুক্তি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার আশ্বাস ইউনিয়নগুলিকে ৷
Published : September 12, 2026 at 8:32 PM IST
কলকাতা, 12 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের পাট শিল্পে জটিলতা কাটাতে এবং দুর্গাপুজোর আগে জুটমিল শ্রমিকদের মুখে হাসি ফোটাতে বড় পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের । শ্রম তথা পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং জানিয়েছেন, সমস্ত জুটমিলকে চলতি সেপ্টেম্বর মাসেই শ্রমিকদের বোনাস মেটাতে হবে ।
রাজ্যের শ্রম কমিশনারের উদ্যোগে সম্প্রতি একটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে পাট শিল্পের সঙ্গে যুক্ত প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশীদাররা উপস্থিত ছিলেন । জুট কমিশনারের দফতর, ইন্ডিয়ান জুট কর্পোরেশন, ইন্ডিয়ান জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশন, এআইজেএমএ মিলগুলির প্রতিনিধি এবং 23টি কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব এতে অংশ নেন ।
প্রচলিত প্রথা ও বর্তমান আইনের কাঠামোর মধ্যে থেকে সমস্ত মিল কর্তৃপক্ষকে চলতি সেপ্টেম্বরের শেষের মধ্যেই দুর্গাপুজোর বোনাস প্রদান করতে নির্দেশ দেন শ্রম ও পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং । দুর্গাপুজোর আগে যাতে শ্রমিকরা সময়মতো বোনাস পান, তা নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রী মিল কর্তৃপক্ষগুলিকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বোনাস দেওয়ার নির্দেশ দেন ।
এছাড়াও মিলগুলি সচল রাখার জন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলির কাছে সহযোগিতার আবেদন জানান শ্রমমন্ত্রী । তিনি আশ্বাস দেন, আগামী বছরগুলির বোনাস থেকে শুরু করে শিল্পভিত্তিক নতুন ত্রিপাক্ষিক চুক্তি ও দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত মজুরি সমস্যা নিয়ে পুজোর ছুটির পরই বিশদ আলোচনা শুরু হবে ।
মন্ত্রী জানান, বস্ত্র মন্ত্রকের অধীনে থাকা জেসিও, জেসিআই ও ন্যাশনাল জুট বোর্ড-এর মতো কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির সমস্ত নীতিগত সিদ্ধান্তে এখন থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দফতরের আধিকারিককে যুক্ত করা হবে । রাজ্য সরকারের পরামর্শক্রমেই পাট সংক্রান্ত যে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে । রাজ্য পাট শিল্পের কৃষক, শ্রমিক, মিল মালিক ও ব্যবসায়ীদের সামগ্রিক সমস্যা নিয়ে শ্রমমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি রাজ্য প্রতিনিধিদল খুব শিগগিরই কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রকের সঙ্গে বৈঠকে বসবে । সমস্যাগুলি তুলে ধরবেন ।
শিল্পের সার্বিক পুনরুজ্জীবনে সবপক্ষকে নিয়ে একটি ছোট 'ওয়ার্কিং গ্রুপ' গঠনের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে । গত দুই বছর ধরে কাঁচা পাটের যোগান ও দামের ওঠা নামার কারণে কৃষক এবং মিলগুলির উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় শ্রমিকরা যে সংকটের মুখোমুখি হয়েছিলেন, তা কাটিয়ে উঠতে সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে ট্রেড ইউনিয়নগুলি । চটকলগুলিকে পুরোপুরিভাবে সচল করার জন্য রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপকে ইতিবাচক বলেই দেখছে চটকল মালিক ও শ্রমিক উভয়পক্ষই ।