কেন্দ্রীয় শ্রমকোড আইন চা-বাগান শ্রমিকদের উন্নয়ন করবে: মনসুখ মাণ্ডব্য

কেন্দ্রীয় শ্রমকোড আইন এরাজ্যের চা-বাগানের শ্রমিকদের উন্নয়নের কাজ করবে ৷ দাবি, কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যর ৷ মজুরি বৃদ্ধি নিয়ে অভিষেককে আক্রমণ রাজু বিস্তার ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 4, 2026 at 3:55 PM IST

2 Min Read
শিলিগুড়ি, 4 জানুয়ারি: কেন্দ্রীয় শ্রম কোড আইনে ভালো হবে চা-বাগান শ্রমিকদের ! রবিবার শিলিগুড়িতে এমনটাই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় শ্রম, ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য। এদিন দিল্লি থেকে রওনা দিয়ে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছন তিনি। সেখান থেকে শিলিগুড়ির সেবক রোডের উত্তরবঙ্গ মারোয়ারি ভবনে যান। সেখানে চা-বাগান শ্রমিকদের সঙ্গে একটি বৈঠক সারেন ও তারপর জেলার বিজেপি জনপ্রতিনিধি ও দলীয় নেতৃত্বদের সঙ্গেও বৈঠক সারেন মোদি মন্ত্রিসভার এই সদস্য ।

এদিন কেন্দ্রের এই চারটি শ্রমকোড রাজ্যের সমস্ত প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার-সহ বিশেষ করে চা-বাগান শ্রমিকদের উন্নয়নে কাজ করবে বলে তিনি দাবি করেন। মন্ত্রীর কথায়, "আগের শ্রম আইন অনেক পুরনো ছিল। সেটিতে কিছু খামতি ছিল। কিন্তু এই নতুন শ্রম কোড সমস্ত প্ল্যান্টশান ওয়ার্কারদের অধিকার রক্ষা করবে। এই আইনের মাধ্যমে সমস্ত শ্রমিকদের ন্যুনতম মজুরি বৃদ্ধি হবে। বয়স 40 বছরের বেশি এমন শ্রমিকরা কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য যোজনার সুবিধা পাবেন।"

মজুরি বৃদ্ধি নিয়ে অভিষেককে আক্রমণ রাজু বিস্তার (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও বলেন, "দশ বছরের বেশি সময় ধরে কর্মরত শ্রমিকরা ইএসআইয়ের মাধ্যমে চিকিৎসার সুবিধা পাবেন। চা-বাগানের শ্রমিকদের শিশুদের শিক্ষার অধিকারও রক্ষিত হবে। সবমিলিয়ে এই আইনে চা-বাগানের শ্রমিকদের সার্বিক উন্নয়ন হবে।"

TEA GARDEN WORKERS
জেলার বিজেপি জনপ্রতিনিধি ও দলীয় নেতৃত্বদের সঙ্গে বৈঠক করেন মনসুখ (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে, শনিবারই আলিপুরদুয়ারের মাঝেরডাবরি চা-বাগানে সভা সেরেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সভা থেকে বাংলায় ফের তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে চা-বাগানের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর এই বিষয়টিকে কটাক্ষ করেছেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "বিগত 15 বছর ধরে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় রয়েছে। তাহলে এতদিন কেন চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি হয়নি।"

TEA GARDEN WORKERS
শিলিগুড়িতে কেন্দ্রীয় শ্রম, ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য (ইটিভি ভারত)

তিনি বলেন, "অসমের চা-বাগানের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি 300 টাকা। তাহলে এ রাজ্যের চা-বাগানের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি আড়াইশো টাকা হয় কোন যুক্তিতে ? এই প্রশ্নের উত্তর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিতে হবে। এখন সামনে নির্বাচন বলে এইসব প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তিনি।"

TEA GARDEN WORKERS
বাগডোগরা বিমানবন্দরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য, শনিবার তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অলিপুরদুয়ার শহর ঘেঁষা মাঝেরডাবরি চা-বাগান ময়দানে চা শ্রমিকদের নিয়ে সভা করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলার প্রায় 66টি চা-বাগানের কয়েক হাজার শ্রমিক। এই সভায় কুমারগ্রামের রহিমাবাদ চা-বাগানের এক শ্রমিক রাজেশ ওঁরাও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে নিজেরদের দৈনিক মজুরি কেন বৃদ্ধি-সহ একাধিক দাবি পেশ করেন বলে জানা গিয়েছে। ওই চা শ্রমিকের প্রশ্ন শুনে তাঁকে মঞ্চে ডেকে নেনডায়মন্ড হারবারে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যেোপাধ্যায়। পাশাপাশি, আগামী নির্বাচনে জয়ের একমাসের মাথায় শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি 250 টাকা থেকে বাড়িয়ে 300 টাকা করারও আশ্বাস দেন তিনি।

TAGGED:

TEA GARDEN
চা বাগানের শ্রমিক
MANSUKH L MANDAVIYA
শ্রমকোড আইন
TEA GARDEN WORKERS

সম্পাদকের পছন্দ

