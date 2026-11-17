রাজ্যে প্রথম পাইলট প্রজেক্ট: কদমার জঙ্গলে জলাধার ও বন্যপ্রাণীর সুরক্ষায় বসল ট্র্যাপ ক্যামেরা
Trap Cameras Installed in Kadma: জলাধারকে কেন্দ্র করে সেখানে আনাগোনা থাকা প্রাণী ও পাখিদের উপর চলবে নজরদারি ৷ শুভদীপ রায় নন্দীর প্রতিবেদন ৷
Published : November 17, 2026 at 6:29 PM IST
শিলিগুড়ি, 17 নভেম্বর: গভীর অরণ্যের বুক চিরে বয়ে চলা ঝোরা বা তীব্র স্রোতশীল ঝরনা ও সেগুলির উৎসস্থল প্রাকৃতিক জলাধারগুলি বন্যপ্রাণীদের প্রাণকেন্দ্র ৷ বনাঞ্চলের এই বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্যকে রক্ষা করতে এবার এক অভিনব ও নজিরবিহীন পদক্ষেপ নিল কার্শিয়াং বনবিভাগ ৷ রাজ্যে এই প্রথম পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে বাগডোগরা রেঞ্জের তাইপু বিটের অন্তর্গত কদমা ব্লক বনাঞ্চলের একদম গভীরে থাকা একটি প্রাকৃতিক জলাধারের উপর নজরদারি শুরু করল বন দফতর ৷ বন্যপ্রাণীদের দৈনন্দিন গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং চোরাশিকারিদের রুখতে ইতিমধ্যেই ওই দুর্গম জলাধারের চারপাশে বসানো হয়েছে চারটি অত্যাধুনিক ট্র্যাপ ক্যামেরা ৷
জারুল, শাল, চিকরাশি ও চিলনির মতো ঘন গাছপালায় ঘেরা কদমা বনাঞ্চলের এই জলাধারটি ভৌগোলিক এবং পরিবেশগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ এটি মূলত একটি প্রাকৃতিক 'অ্যাকুইফার জোন' বা ভূগর্ভস্থ জলভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে ৷ যেখানে সারা বছর ধরে বনের একাধিক ঝোরায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে জল প্রবাহিত হয় ৷
বর্ষার বাড়তি জল সংরক্ষণ করে তা যাতে সঠিকভাবে বনের ঝোরাগুলিতে পৌঁছাতে পারে, সেজন্য সেখানে একটি 'চেক ড্যাম'-ও নির্মাণ করা হয়েছে ৷ বনের অত্যন্ত দুর্গম এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় সাধারণ মানুষের পা সেখানে পড়ে না-বললেই চলে; কেবলমাত্র বনকর্মীরাই নিয়মিত টহলদারির কাজে ওই অঞ্চলে যাতায়াত করেন ৷ গোটা উত্তরবঙ্গের পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্স অঞ্চল মিলিয়ে 23টি এরকম ওয়েটল্যান্ড রয়েছে, যা বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য অপরিহার্য ৷
মানুষের কোলাহল ও হস্তক্ষেপ মুক্ত এই নিরিবিলি পরিবেশ পশুপাখিদের জন্য এক পরম নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে ৷ এনিয়ে বাগডোগরার রেঞ্জ অফিসার সম্বর্ত্য সাধু বলেছেন, "বনের ভিতর দিয়ে শিরা-উপশিরার মতো ছড়িয়ে থাকা ঝোরাগুলি সচল রাখতে হলে এই জলাধারের বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করা অপরিহার্য ৷"
বনকর্মীদের নিয়মিত পর্যবেক্ষণে এই এলাকায় হাতি, বাইসন, চিতাবাঘ, হরিণ, সজারু, বনবিড়াল, খরগোশ, বুনো শুয়োর, শেয়াল ও বাঁদরের মতো নানা স্তন্যপায়ী প্রাণীর উপস্থিতি দেখা গিয়েছে ৷ পাশাপাশি দুই প্রজাতির হর্নবিল, তিন প্রজাতির টিয়া, ময়ূর, পন্ড হেরন, মাছরাঙা, রুফার্স ট্রিপাই ও ফিঙে-সহ অসংখ্য পাখির কলতানে মুখর থাকে এই চত্বর ৷ এছাড়াও নানান প্রজাতির সাপ, ব্যাঙ, জলজ কীট এবং রকমারি প্রজাপতির দেখা মেলে এই জলাধারকে কেন্দ্র করে ৷
বন দফতরের এই বিশেষ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পরিবেশপ্রেমীরাও ৷ হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের সম্পাদক অনিমেষ বসু এনিয়ে বলেন, "বনের ভিতরের প্রাকৃতিক জলাধারগুলি রক্ষা পেলে বন্যপ্রাণীদের জল ও খাবারের সন্ধানে লোকালয়ে বেরিয়ে আসার প্রবণতা অনেকটাই কমবে ৷ রাজ্যে প্রথমবারের মতো কদমার বনে জলাধার সংরক্ষণে যেভাবে ট্র্যাপ ক্যামেরা বসিয়ে বৈজ্ঞানিক নজরদারি শুরু হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে একটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও দূরদর্শী পদক্ষেপ ৷ এর ফলে বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষা যেমন নিশ্চিত হবে, তেমনই চোরাশিকারিদের দৌরাত্ম্যও রোখা সম্ভব হবে ৷"
কার্শিয়াং বন বিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলেন, "জলাধারগুলি যেহেতু বন্যপ্রাণীদের মূল বিচরণক্ষেত্র, তাই পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে কদমার জলাধারের পাড়ে চারটি ট্র্যাপ ক্যামেরা বসিয়ে ঠিক কোন কোন প্রজাতির প্রাণী এখানে জল খেতে বা বিশ্রাম নিতে আসে, তাদের সংখ্যা এবং আচরণের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে ৷" সংগৃহীত এই সমস্ত তথ্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণ করা হবে ৷ আগামী দিনে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও রাজ্যের অন্যান্য বনাঞ্চলেও এই মডেল প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জানান ৷