তৃণমূল প্রার্থী গ্রামে ঢুকতেই মালা দিয়ে বরণ কুড়মি পঞ্চায়েত প্রধানের

তৃণমূল প্রার্থী গ্রামে ঢুকতেই মালা দিয়ে বরণ কুড়মি পঞ্চায়েত প্রধানের
গোপীবল্লভপুরে এবারের বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের হয়ে প্রার্থী হয়েছেন অজিত মাহাতো ৷ এখানে বিজেপির প্রার্থী কুড়মি নেতা রাজেশ মাহাতো ।
Published : April 10, 2026 at 10:10 AM IST
ঝাড়গ্রাম, 10 এপ্রিল: সমস্ত রাজনৈতিক দল যখন কুড়মি ভোট নিয়ে চিন্তিত এবং কুড়মি সংগঠনগুলি শাসকদলের বিরুদ্ধে নিজেদের একত্রিত হওয়ার ডাক দিচ্ছে, তখনই অন্য চিত্র দেখা গেল ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর বিধানসভায় ৷ কুড়মিদের দখলে থাকা দুধকুন্ডি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বৃহস্পতিবার দুপুরে তৃণমূলের প্রার্থী ভোট প্রচারে গ্রামে ঢুকলে তাঁর পা ধুইয়ে দিয়ে, ফুলের মালা এবং চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বরণ করলেন কুড়মিদের দখলে থাকা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান । এই ঘটনার পরই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক জল্পনা ।
এবারের বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের হয়ে প্রার্থী হয়েছেন অজিত মাহাতো ৷ যিনি আবার পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহল অঞ্চলের কুড়মি সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট নেতা । তাঁর মূল প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির প্রার্থী প্রাক্তন কুড়মি জেলা সম্পাদক রাজেশ মাহাতো । তাঁর নাম ঘোষণা হতেই কুড়মিরা শাসকদলের প্রার্থী অজিতের বিরুদ্ধে এক হওয়ার ডাক দিয়েছে । এমনকি সোশাল মিডিয়ায় ও শাসকদলের প্রার্থীর বিরুদ্ধেও চলছে প্রচার । ঠিক তখনই উলট পুরাণ দেখা গেল কুড়মিদের দখলে থাকা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় । তৃণমূলের প্রার্থী অজিত মাহাতোকে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বরণ করল কুড়মি পরিচালিত পঞ্চায়েত প্রধান লবঙ্গলতা মাহাতো ।
তফশিলি উপজাতি তালিকায় নিজেদের অন্তর্ভুক্তিকরণ কুড়মিদের প্রধান দাবি ৷ এর জন্য নানা ধরনের আন্দোলন করেও এখনও পর্যন্ত তাদের দাবি পূরণ হয়নি ৷ এছাড়াও কুড়মি সমাজের মানুষদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হয়েছে বলে দাবি কুড়মিদের ৷ এর প্রেক্ষিতে শাসকদলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ সৃষ্টি করে সেই ক্ষোভ ভোট বাক্সে ফেলতে চায় বলে ধারণা রাজনৈতিক মহলের । তাই জেলার সবকটি বিধানসভায় যেখানে কুড়মিরা রয়েছে প্রত্যেকে শাসকদলের থেকে দূরত্ব বাড়িয়ে চলেছে । গোপীবল্লভপুর বিধানসভার অন্তর্গত দুধকুন্ডি গ্রাম পঞ্চায়েত 2023 সালে দখল নেয় কুড়মিরা ৷ তারাই এখানে প্রধান নির্বাচন করে ৷
এর আগে কুড়মিদের হাতে থাকা পাঁচটি লোকসভার মধ্যে তিনটি তৃণমূলের দখলে আসে ৷ এদিন সেই এলাকায় প্রচারে গেলে তৃণমূল প্রার্থীকে বরণ করেন কুড়মি প্রধান । তাঁর বরণ নিয়ে তৃণমূলের প্রার্থী অজিত মাহাতো বলেন, "উনি হয়তো বুঝতে পেরেছেন, উন্নয়ন করতে গেলে তৃণমূলই একমাত্র ভরসা ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্পগুলিই ভরসা । যারা ভুল বোঝাচ্ছেন তাদের কথায় উনি না গিয়ে নিজে হয়তো সঠিকটা বুঝতে পেরেছেন । তাই হয়তো আমি গ্রামে ঢুকতেই উনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে বরণ করলেন ৷ এটা আমার খুব ভালো লেগেছে ।" শাসকদলের প্রার্থীকে কুড়মি প্রধানের বরণ নিছকই সৌজন্য নাকি আগামীতে নতুন কোনও পরিকল্পনা এমনই রাজনৈতিক জল্পনা উসকে দিল এই বরণ ।