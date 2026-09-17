সোশাল মিডিয়ায় কাকলিকে কুরুচিকর আক্রমণ, আজই বারাসত থানায় হাজিরা দিচ্ছেন কুণাল

সোশাল মিডিয়ায় কাকলিকে কুরুচিকর আক্রমণ, আজই বারাসত থানায় হাজিরা দিচ্ছেন কুণাল
Kunal and Kakoli Conflict: কাকলি এবং পরিবারের সম্মানহানি করা হচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর কাছে অভিযোগ তুলেছিলেন। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে এবার কুণালকে হাজিরার নোটিস দিল পুলিশ।
Published : September 17, 2026 at 10:23 AM IST
বারাসত, 17 সেপ্টেম্বর: এনসিপিআই সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার সম্পর্ক সোশাল মিডিয়ায় কুরুচিকর মন্তব্য ! তার জেরে কুণাল ঘোষকে বারাসত থানায় হাজিরার নির্দেশ দিল পুলিশ। আজই বেলেঘাটার বিধায়ককে বারাসত থানায় হাজিরা দিতে হবে। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, কুণাল এদিন হাজিরা দিতে আসবেন।
বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের পরাজয়ের পর কাকলি ঘোষ দস্তিদার-সহ মোট 20 জন সাংসদ দলত্যাগ করে এনসিপিআই-এ যোগ দিয়েছিলেন। কাকলিদের দলবদল নিয়ে তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। সোশাল মিডিয়াতেও হয়েছে কাদা ছোড়াছুড়ি। তৃণমূলের মুখপাত্র তথা বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ, কাকলি ঘোষ দস্তিদার সম্পর্কে সমাজমাধ্যমে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। এমনকী নারদ মামলার কথাও উল্লেখ করে সমাজমাধ্যমে তিনি পোস্ট করেছিলেন।
বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি কাকলি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দ্বারস্থ হন। সেখানে তিনি ক'য়েকজনের নামে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করে এসেছেন। কাকলি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্টও করেছেন। পরে তিনি বলেছেন, "যাঁরা আমাকে ও আমার পরিবারকে উদ্দেশ্য করে কুরুচিকর পোস্ট করছেন, আমি তাঁদের নাম মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দিয়ে এসেছি। আমি বিচার চেয়েছি।"
তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ অবশ্য তারপর পরপরই কাকলিকে ব্যঙ্গ করে সোশাল মিডিয়ায় পাল্টা পোস্ট করেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, "আমার ভীষণ ভয় করছে। ভয়ে আমি কাঁপছি। কেউ আমাকে একটা কম্বল দিন।" এরপর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে বারাসত থানায় এফআইআর দায়ের হয়েছে। সাত দিনের সময় সময় বেঁধে দিয়ে পুলিশ কুণালকে হাজিরার নোটিশও দিয়েছে। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, থানায় হাজিরা দিতে কুণাল সম্মত হয়েছেন। পুলিশের নোটিশ মতো বৃহস্পতিবার তিনি বারাসাত থানায় হাজিরা দিতে পারেন।
বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের পরাজয়ের পর দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে লোকসভার সংসদীয় দলনেতার পথ থেকে সরিয়ে দেন। ওই পদে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি নতুন করে ওই দায়িত্ব দেন। ঠিক তার পরদিনই কাকলি সমাজমাধ্যমে লিখেছিলেন, "40 বছরের আনুগত্যের পুরস্কার পেলাম।" তার কয়েকদিন পরই কাকলি তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই দলে যোগ দেন। তারপর থেকে কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে নিয়ে সমাজ মাধ্যমে বিস্তর লেখালিখি হয়েছে। কখনও কুণাল কখনও আবার মহুয়ার সঙ্গে তরজায় জড়িয়েছেন কাকলি । বিজেপির কয়েকজন নেতা-নেত্রীকে আবার কাকলির পক্ষ নিতে দেখা গিয়েছে ।
কাকলি ঘোষ দস্তিদার বা তাঁর ছেলে বৈদ্যনাথ ঘোষ দস্তিদার সমাজমাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পোস্ট করেছেন। জবাবে বারাসতের সাংসদকে নিয়ে বহু মানুষ কুরুচিকার মন্তব্য করেছেন। কাকলি তাঁদের নামের তালিকা তৈরি করে বারাসতের পুলিশ সুপারের কাছে একটি অভিযোগপত্র জমা দিয়েছেন। তাতে অবশ্য বিশেষ কাজ হয়নি। অবশেষে তিনি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করে আরও ক'য়েকজনের নাম দিয়ে রেখেছিলেন। তারপরই বারাসত থানায় কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়।