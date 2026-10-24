মমতার পিঠে রাজনৈতিক ছুরি মেরেছেন ফিরহাদ ! পুরভোট নিয়ে হাকিমকে তীব্র আক্রমণ কুণালের

মমতার পিঠে রাজনৈতিক ছুরি মেরেছেন ফিরহাদ ! পুরভোট নিয়ে হাকিমকে তীব্র আক্রমণ কুণালের
Kunal Slams Firhad over Betraying Mamata Banerjee: আসন্ন পুরভোটের আগে বিধায়ক ফিরহাদ হাকিমকে ঋতব্রত শিবিরে যোগ দেওয়ার জন্য তুলোধনা করলেন বিধায়ক কুণাল ঘোষ ৷
Published : October 24, 2026 at 9:49 PM IST
কলকাতা, 24 অক্টোবর: বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূলের পরাজয়ের প্রেক্ষাপটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গ ছেড়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে যোগ দিয়েছেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷ নভেম্বরে আসন্ন পুর নির্বাচনের আগে তাঁকে তীব্র আক্রমণ করলেন মমতা-পন্থী তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ ৷
মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের অভিযোগ, ফিরহাদ হাকিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিঠে ‘রাজনৈতিক ছুরি’ বসিয়েছেন ৷ এই পরিস্থিতিতে 2026 সালের কলকাতা পুর নির্বাচন নিয়ে কথা বলার কোনও নৈতিক অধিকার ফিরহাদ হাকিমের নেই বলেও তোপ দাগেন তিনি ৷
সম্প্রতি ফিরহাদ হাকিম পুরভোট নিয়ে সাংবাদিকদের বলেন, "মানুষ ঠিক করবে কলকাতা কার হাতে থাকবে ৷" বিজেপির সঙ্গে জোট গড়ে লড়বে ঋতব্রত শিবির- এই জল্পনার মাঝে ববি হাকিম পরিষ্কার জানান তিনি তৃণমূলেই আছেন এবং পুরভোটে লড়বেন না ৷ যদিও গেরুয়া শিবিরের তরফে কলকাতা পুরনিগমের ভোটের দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন, বিজেপি একাই লড়াই করবে এবং বর্ধিত 209টি আসনে প্রার্থী দেবে ।
ফিরহাদের বিরুদ্ধে মমতা শিবিরের বিধায়ক কুণাল ঘোষের ক্ষোভ, "দল যখন কঠিন রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তখন ফিরহাদ হাকিম নিজের স্বার্থে দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন ৷ যিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিঠে ছুরি মারতে পারেন, তিনিই আজ 2026 সালের কলকাতা পুরভোট নিয়ে জ্ঞান দিচ্ছেন ! কী মুখ নিয়ে তিনি ভোটের আগের কৌশল বা দলের টিকিট নিয়ে আলোচনা করছেন ?"
কুণালের আরও দাবি, "তৃণমূলের প্রকৃত অনুগত সৈনিকরাই কালীঘাটের নেতৃত্ব বজায় রাখবেন এবং পরবর্তী নির্বাচনে কলকাতার মেয়র কে হবেন, তা সম্পূর্ণভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই ঠিক করবেন ৷"
তৃণমূলের একাংশের মতে, বিধানসভা নির্বাচনে দলের শক্তি কমে যাওয়ার পর কলকাতা পুরনিগমকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখাটাই এখন দলের প্রধান চ্যালেঞ্জ ৷ এই পরিস্থিতিতে, পুরোনো দল ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীর মধ্যকার সংঘাত আরও তীব্র হয়ে উঠছে ৷
কুণাল স্পষ্ট করেছেন, দল ভাঙার বা দুর্বল করার চেষ্টা যে-ই করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত কর্মীরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশেই থাকবেন ৷ তিনি বলেন, " (ফিরহাদ-ঋতব্রতরা) 209টি সিটে প্রার্থী দিলে বুঝব দম আছে ৷" আসন্ন কলকাতা পুর নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গন ইতিমধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছে ৷ ওয়ার্ড সীমানা পুনর্নির্ধারণের ফলে কলকাতায় ওয়ার্ডের সংখ্যা 144 থেকে বেড়ে 209 হতে চলেছে ৷