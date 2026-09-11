কেন্দ্র-রাজ্যের সনাতনী বিজেপি সরকার চিন্ময়কৃষ্ণের দুর্দিনে রাস্তায় নেই কেন ? প্রশ্ন কুণালের

কেন্দ্র-রাজ্যের সনাতনী বিজেপি সরকার চিন্ময়কৃষ্ণের দুর্দিনে রাস্তায় নেই কেন ? প্রশ্ন কুণালের
Kunal Ghosh Slams Bengal-Central Sanatani BJP Government: বাংলাদেশি সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রসঙ্গে রাজ্য-কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের চুপ করে থাকা নিয়ে প্রশ্ন কুণালের ৷
Published : September 11, 2026 at 8:56 PM IST
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: বাংলাদেশের হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের মায়ের মৃত্যুতে তাঁকে মাত্র পাঁচ ঘণ্টার প্যারোলে কারাগার থেকে ছেড়েছে বাংলাদেশ সরকার ৷ মায়ের শোকে ভেঙে পড়েছেন সন্ন্যাসী চিন্ময় ৷ পড়শি দেশের এই মর্মস্পর্শী ইস্যুতে কেন নীরব কেন্দ্র ও রাজ্যের- দুই সনাতনী বিজেপি সরকার, প্রশ্ন মমতা-পন্থী তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষের ৷
বিধায়ক জানান, রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বাংলাদেশে এই সন্ন্যাসীর গ্রেফতারিতে অতীতে বিক্ষোভ-মিছিল করেছেন ৷ সেই সময় তিনি ছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ৷ তিনিই আজ রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বারবার সনাতন ধর্ম রক্ষা নিয়ে মন্তব্য করেন ৷ সম্প্রতি তিনি সনাতন ধর্মের সম্মান রক্ষার্থে সাধু-সন্ন্যাসীদের নিয়ে মিছিলও করেছেন ৷ এদিকে বাংলাদেশে হিন্দু সংগঠন সনাতন জাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র চিন্ময়কৃষ্ণের প্রতি প্রশাসনের এমন আচরণে কেন্দ্রের মোদি সরকার বা রাজ্যের শুভেন্দু সরকার- কেউই কোনও মন্তব্য করেনি । বিক্ষোভ প্রতিবাদেও সামিল হয়নি বিজেপি ৷
কুণালের সওয়াল, "বিজেপি যদি সত্যিই সনাতনীদের শুভাকাঙ্ক্ষী হত, তবে এই সঙ্কটের সময়ে তারা কেন চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের পাশে দাঁড়াল না ৷ কেন কোনও জোরালো গণ-আন্দোলন গড়ে তুলল না ?" তৃণমূল নেতার কথায়, "বিষয়টি বিদেশ নীতির এবং অন্য দেশের ৷ এনিয়ে কিছু বলব না ৷ কিন্তু বিজেপি সরকার বলছে তারা সনাতনী ৷ কিন্তু কেন্দ্রের সরকার কী করছে ? এখন এরাজ্যে নতুন বিজেপি সরকার হয়েছে ৷ যখন বিজেপি সরকার হয়নি, তখন আজকে যারা রাজ্যে সরকারে এসেছে, তারা তো বাংলাদেশের উপ-দূতাবাসে গিয়ে বিভিন্ন বিক্ষোভ করত- জানতে চাইত, কেন চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভু গ্রেফতার হয়ে আছেন ? আজ বিজেপি সরকারে ৷ একবারও কোনও মন্তব্য করেছে ? তাদের যত দাপট, যত হুমকি, পুলিশবাজি সব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূলের উপরে ৷"
বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কড়া আক্রমণ শানিয়ে বলেন, "চিন্ময়কৃষ্ণ দাস যখন গ্রেফতার হলেন তখন এরাই তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ করতেন ৷ অথচ এখন চিন্ময়কৃষ্ণের এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা কেন্দ্রের বিজেপি নেতাদের একটি লাইনও পাওয়া যায়নি ৷ ক'মাস আগে যাঁরা চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের জন্য চোখের জলে ভাসাতেন, সরকারে এসে কিন্তু তাঁরা চিন্ময়কৃষ্ণকে জেল থেকে বের করার কথা ভুলে গিয়েছেন ৷ তিনি তাঁর অসুস্থ মাকে দেখতে যাবেন বলে প্যারোল বা জামিন চাইছেন, তখন কিন্তু ভারত বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের থেকে ন্যূনতম সহযোগিতা পেলেন না ৷ পরে তাঁর মা প্রয়াত হন। এরা সনাতনীকে শুধু ক্ষমতার জন্য ব্যবহার করে ৷"
বাগেশ্বর বাবার ইস্যুতেও সরব হয়েছেন কুণাল ঘোষ ৷ মধ্যপ্রদেশের বাগেশ্বর ধামের ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারী কংগ্রেস কর্মীদের গ্রেফতার করা হল ৷ অথচ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করলেও বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হল না কেন ? প্রশ্ন তুলেছেন কুণাল ঘোষ ৷
সেপ্টেম্বরের শুরুতে হাওড়ার লিলুয়ায় একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এসে ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী বাঙালি জাতির সংস্কৃতি ও খাদ্যাভ্যাস নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেন ৷ দুর্গাপুজোয় আমিষ আহার নিয়ে বাঙালিকে 'পাখণ্ডি' বলে আখ্যা দেন । তাঁর এহেন মন্তব্যে সারা রাজ্যে শোরগোল পড়ে গিয়েছে ৷ এই মন্তব্যের প্রতিবাদে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছে আপামর বাঙালি ভাষী জনগণ থেকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ৷
বাগেশ্বর বাবার মন্তব্যের প্রতিবাদে দিকে দিকে বিক্ষোভ দেখিয়েছে কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা ৷ তাঁদের গ্রেফতারির নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ কংগ্রেস কর্মীদের গ্রেফতারির ঘটনার নিন্দা করে কুণাল ঘোষ স্পষ্ট করেন, যিনি বাংলা ও বাঙালি জাতিকে অপমান করেছেন তাঁকে আড়াল করা হচ্ছে এবং যাঁরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন, তাঁদের দমন করা হচ্ছে ৷ কিন্তু নেতাজিকে অপমান করলেও অনন্ত মহারাজকে গ্রেফতার করা হল না ৷