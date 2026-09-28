পরপর দু’দিন হামলা ! নিরাপত্তার দাবিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ কুণাল ঘোষ
Kunal Ghosh moves Calcutta HC: গত শনি ও রবিবার আক্রান্ত হন কুণাল ঘোষ ৷ নিরাপত্তার দাবিতে সোমবার তিনি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন ৷
Published : September 28, 2026 at 4:18 PM IST
কলকাতা, 28 সেপ্টেম্বর: শনি ও রবি, পরপর দু’দিন আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ তুলেছেন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ ৷ এই দু’টি ঘটনার জেরে তিনি নিজের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত ৷ সোমবার সেই কারণে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন মমতা তৃণমূলের এই বিধায়ক ৷ তাঁর তরফে জরুরি ভিত্তিতে মামলার শুনানির আর্জিও জানানো হয় আদালতে ৷ তবে হাইকোর্ট জরুরি শুনানির আবেদন খারিজ করে দিয়েছে ৷
উল্লেখ্য, শনিবার হুগলির শ্রীরামপুরের কোর্ট ময়দানে সভা ছিল মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ সেই সভায় উপস্থিত থাকার কথা ছিল কুণাল ঘোষেরও ৷ ওই সভায় যাওয়ার পথে হুগলির উত্তরপাড়ায় কুণাল ঘোষের গাড়ি ঘিরে হামলার অভিযোগ ওঠে ৷ অভিযোগ, রড, লাঠি, পাথর ও ইট দিয়ে গাড়িতে ভাঙচুর করা হয় ৷ গাড়ির কাচে ডিমও ছোড়া হয় ৷ এর জেরে আহত হন কুণাল৷ বেলেঘাটার বিধায়ক অভিযোগ করেন, হামলার নেপথ্যে বিজেপি ছিল ৷
সেদিন আর কুণাল শ্রীরামপুরে যাননি ৷ উত্তরপাড়া থেকেই তিনি কলকাতায় ফেরেন ৷ সরাসরি চলে যান রাজ্য পুলিশের সদর দফতর ভবানীভবনে ৷ তবে তিনি ভবানীভবনে প্রবেশ করতে পারেননি ৷ সেই নিয়ে পুলিশের সঙ্গে তাঁর একপ্রস্থ বচসা হয় ৷ পরে তিনি ইমেলের মাধ্যমে উল্টোডাঙা থানা ও রাজ্য পুলিশের ডিজির কাছে অভিযোগপত্র পাঠান ৷
এদিকে উত্তরপাড়ার ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের কুণাল ঘোষের গাড়ি ঘিরে হামলার অভিযোগ ওঠে ৷ রবিবার কলকাতার ফুলবাগান এলাকায় এই ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ ৷ ফুলবাগান বেলেঘাটা বিধানসভার অন্তর্গত ৷ স্থানীয় বিধায়ক হিসেবেই কুণাল সেখানে যাচ্ছিলেন একটি কর্মসূচিতে ৷ অভিযোগ, 15-20 জনের বাইকবাহিনী তাঁর গাড়ি অনুসরণ করে পথ আটকায় এবং হামলা চালায় ৷
হামলাকারীদের কয়েক জনের হাতে রিভলভার, গাড়ির কাচ ভাঙতে ব্যবহার করা হয় এমন হাতুড়ি ছিল ৷ পরিস্থিতি সামলাতে বিধায়কের নিরাপত্তারক্ষীদের বন্দুক বের করতে হয় ৷ সেখান থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে নারকেলডাঙা থানায় গিয়ে আশ্রয় নেন কুণাল ৷ তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার চক্রান্ত চলছে বলেও অভিযোগ করেন বেলেঘাটার বিধায়ক ৷
পরপর দু’দিন এই দু’টি ঘটনার জেরে নিজের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন কুণাল ঘোষ ৷ তাই সোমবার তিনি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ৷ তাঁর আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ৷ কুণালের গাড়ি ভাঙচুর, কুণালের উপর হামলার বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে তিনি আদালতে উল্লেখ করেন ৷ কুণালের নিরাপত্তার আবেদন জানানো হয় ৷ পাশাপাশি পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগও করা হয় ৷
আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য মামলা দায়ের করার অনুমতি চান ৷ পাশাপাশি জরুরি ভিত্তিতে শুনানিরও আবেদন করেন ৷ আবেদনটি শোনার পর বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন ৷ তবে জরুরি শুনানির আর্জি গ্রহণ করেননি । এই মামলার শুনানি কবে হবে, তা এখনও জানা যায়নি ৷
প্রসঙ্গত, শনিবারের আগে শুক্রবার রাতেও হামলার অভিযোগ তুলেছিলেন কুণাল ঘোষ ৷ শুক্রবার রাতে বেলঘাটায় গোপাল পোডেল নামে অসুস্থ এক ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার সময় রাস্তায় তাঁর ওপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ তুলেছিলেন বেলেঘাটার বিধায়ক । ফলে বারবার কেন মমতা তৃণমূলের এই বিধায়ক আক্রান্ত হচ্ছেন, সেই প্রশ্ন নিয়েই এখন সরগরম রাজ্য রাজনীতি ৷
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