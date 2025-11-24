বাথরুমে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত, হাসপাতালে কুণাল ! মঙ্গলে অস্ত্রোপচার

বাথরুমে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত, হাসপাতালে কুণাল ! মঙ্গলে অস্ত্রোপচার
সল্টলেকের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে কুণাল ঘোষকে ৷ তাঁর মাথা ও পায়ে গুরুতর আঘাত লেগেছে বলে জানা গিয়েছে ।
Published : November 24, 2025 at 4:43 PM IST
কলকাতা, 24 নভেম্বর: বাথরুমে পড়ে গিয়ে মারাত্মকভাবে আহত হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ৷ তাঁর মাথা ও পায়ে গুরুতর আঘাত লেগেছে । তাঁকে সল্টলেকের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয় ৷ সেখানে এক্স-রে করার পর চিকিৎসকেরা মাথায় গভীর আঘাতের ইঙ্গিত পেয়ে অবিলম্বে সিটি স্ক্যানের পরামর্শ দেন । প্রাথমিক চিকিৎসার পরই তাঁকে উন্নত পরিষেবার জন্য দক্ষিণ কলকাতার একটি খ্যাতনামা বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ।
এই হাসপাতালে সিটি স্ক্যান ও এমআরআই রিপোর্টের ভিত্তিতে অর্থোপেডিক সার্জনরা জানান, কুণাল ঘোষের ডান পায়ের টিবিয়া এবং ফিবুলা - দুটি প্রধান হাড়ই একাধিক জায়গায় চূর্ণ হয়ে ভেঙে গিয়েছে । মাথায়ও অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা থাকায় তাঁকে সরাসরি আইসিইউ-তে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে তাঁর হার্ট রেট, ব্লাড প্রেসার এবং স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে ।
হাসপাতাল সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ তাঁর ডান পায়ে জরুরি অস্ত্রোপচার করা হবে । হাড় জোড়া লাগাতে প্লেট ও স্ক্রু বসানোর সম্ভাবনা রয়েছে । চিকিৎসকদের মতে, অপারেশন সফল হলে দীর্ঘমেয়াদে সুস্থ হওয়া সম্ভব হলেও অন্তত তিন থেকে চার মাস সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে কুণালকে ।
মাথার আঘাত নিয়ে নিউরো সার্জনদের একটি বিশেষজ্ঞ দল ক্রমাগত নজরদারি চালাচ্ছে । আপাতত তাঁর জ্ঞান আছে এবং তিনি কথা বলতে পারছেন, তবে তীব্র ব্যথা ও মাথার আঘাতের কারণে অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় রয়েছেন তৃণমূল নেতা । চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, মাথায় রক্তক্ষরণের প্রকৃত মাত্রা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেতে আরও 24 ঘণ্টা তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা দরকার ।
দুর্ঘটনার খবর প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে এই নিয়ে চর্চা শুরু হয় । শাসকদলের বহু নেতা-মন্ত্রী তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে বার্তা পাঠিয়েছেন । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে কুণাল ঘোষের পরিবারের সঙ্গে ফোনে কথা বলে আশ্বাস দিয়েছেন, তাঁর চিকিৎসায় কোনও খামতি হবে না । হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকেও তিনি সর্বোত্তম চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেন ।
সাম্প্রতিক সময়ে এসআইআর নিয়ে তৃণমূলের ধারাবাহিক প্রতিবাদের মুখ হয়ে ওঠা কুণাল ঘোষ সংবাদমাধ্যমের সামনেও বারবার বক্তব্য রেখেছেন । রাজনৈতিক ব্যস্ততার মধ্যেই ঘটে যাওয়া এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় দলের ভেতরেও উদ্বেগ ছড়িয়েছে ৷ আপাতত সবাই তাঁর সফল অস্ত্রোপচার ও দ্রুত সুস্থতার অপেক্ষায় রয়েছেন ।