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পশ্চিমবঙ্গ-সহ তামিলনাড়ু, পুদুচেরি ও অসমে উপ-নির্বাচন, আয়-ব্যয় পর্যবেক্ষক নিয়োগ কমিশনের

মাসখানেক বাদেই পশ্চিমবঙ্গের দু'টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন ৷ পাশাপাশি তামিলনাড়ু, অসম ও পুদুচেরিতেও উপনির্বাচন রয়েছে ৷ ভোটের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখতে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করল কমিশন ৷

By-Elections in West Bengal
রাজ্যের দুই বিধানসভা কেন্দ্রে 6 অক্টোবর উপনির্বাচন (ফাইল ছবি (RKC))
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 8, 2026 at 9:12 PM IST

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কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: আগামী 6 অক্টোবরের উপনির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ-সহ তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং অসমে আয়-ব্যয় পর্যবেক্ষক নিয়োগ করল নির্বাচন কমিশন ৷ ওইদিন এই তিনটি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ফাঁকা হওয়া আসনগুলিতে ফের ভোটগ্রহণ হবে ৷ ভোট গণনা 9 অক্টোবর ৷ পশ্চিমবঙ্গে রেজিনগর এবং নন্দীগ্রামের বিধানসভা উপনির্বাচন ৷

শুভেন্দু অধিকারী ভবানীপুর ও নন্দীগ্রাম উভয় আসন থেকে জয়ী হন ৷ মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়ে তিনি নন্দীগ্রাম আসনটি ছেড়ে দেন ৷ এদিকে জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবির রেজিনগর ও নওদা বিধানসভা থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন । দু'টি আসনেই জয়ী হন ৷ পরে রেজিনগর আসনটি থেকে ইস্তফা দেন ৷

দেশের তিনটি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে আসন্ন উপনির্বাচন সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করতে এবার কোমর বেঁধে নামল কমিশন ৷ নির্বাচনী প্রচারে প্রার্থীদের খরচের উপর কড়া নজরদারি রাখতে ভারতীয় সংবিধানের 324 নম্বর অনুচ্ছেদ এবং 1951 সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের 20B ধারা অনুযায়ী বিশেষ ব্যয় পর্যবেক্ষক (Expenditure Observers) নিয়োগ করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কমিশন ৷

election commission of india
নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তি (নির্বাচন কমিশন সূত্রে প্রাপ্ত)

কোথায় দায়িত্বে কোন পর্যবেক্ষক

  • নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে সিদ্ধার্থ বোন্দাদে
  • রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে সুধাকর শুক্লা
  • তামিলনাড়ুতে মাদুরান্তাকাম বিধানসভায় ওয়াবহাল বৈভব বালাসাহেব
  • পবন কুমার মিনজকে তামিলনাড়ুতে ধারাপুরাম বিধানসভার দ্বায়িত্ব
  • যুবরাজ মালিককে পুদুচেরির তাত্তানচাভাদি বিধানসভা কেন্দ্রের দ্বায়িত্ব
  • বাসুকি নাথ ঝাকে অসমের নগাঁও লোকসভার দ্বায়িত্ব দেওয়া হয়েছে

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ, এই আধিকারিকদের আগামী 9 সেপ্টেম্বরের মধ্যে নিজেদের নির্বাচনী কেন্দ্রে পৌঁছতে হবে ৷ এছাড়া দায়িত্ব পালনের সময় এই আধিকারিকরা নির্বাচন কমিশনের অধীনে ডেপুটেশনে থাকবেন এবং কমিশনের নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মানুবর্তিতার অধীনে কাজ করবেন ৷

পর্যবেক্ষকদের মোট দু'বার নির্বাচনী কেন্দ্রে সফর করতে হবে । নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুযায়ী মোট পাঁচটি রিপোর্ট জমা দিতে হবে ৷ প্রথম রিপোর্ট সফরের তিন দিনের মাথায় এবং দ্বিতীয় রিপোর্টটি সফরের পঞ্চম দিনে জমা দিতে হবে ৷ তৃতীয় রিপোর্টটি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের 24 ঘণ্টার মধ্যে জমা দিতে হবে ৷ চতুর্থ রিপোর্টটি ভোটগ্রহণ বা পুনর্নির্বাচনের 24 ঘণ্টার মধ্যে জমা দিতে হবে ৷ পঞ্চম রিপোর্টটি ফলাফল ঘোষণার 25তম দিনে অর্থাৎ 3 নভেম্বরের মধ্যে দিতে হবে ৷

এছাড়া এদিন প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, কেন্দ্রগুলিতে কোনও বেআইনি টাকা, মদ, মাদক বা উপহারসামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে কি না তার উপর নজর রাখার পাশাপাশি প্রিসাইডিং অফিসার, ফ্লাইং স্কোয়াড ও স্ট্যাটিক সার্ভেইল্যান্স টিমের কাজের অগ্রগতি কমিশনকে নিয়মিত জানাতে হবে ৷ এছাড়াও প্রার্থীদের খরচের উপর কড়া নজরদারি চালাতে হবে, যাতে তাঁরা ভোট ময়দানে বেআইনি অর্থশক্তি ব্যবহার করতে না-পারেন ৷

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