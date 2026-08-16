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আশিসের মৃত্যুতে বিজেপি-সংবাদমাধ্যমের দিকে আঙুল অভিষেকের, পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চান কুণাল

দলের বর্ষীয়ান নেতা তথা পাঁচবারের বিধায়ক ও মন্ত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে একযোগে বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুণাল ঘোষ ৷

Kunal and Abhishek ON ASISH BANERJEE DEATH
আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে কুণাল ও অভিষেকের প্রতিক্রিয়া (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 16, 2026 at 12:23 PM IST

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কলকাতা, 16 অগস্ট: পাঁচবারের বিধায়ক, ডেপুটি স্পিকার থেকে মন্ত্রী ৷ প্রাক্তন হলেও পালাবদলের রাজ্যে এহেন ব্যক্তিত্বের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হতেই শুরু রাজনৈতিক চাপানউতোর ৷ প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেহের পাশ থেকে মিলেছে একটি নোট ৷ যেখানে তাঁর উপর দুর্নীতির দায় চাপানোর আভাস দিয়ে গিয়েছেন তিনি ৷

শিক্ষক ও প্রবীণ এই রাজনীতিকের মৃত্যু ঘিরে বিরোধীদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অপপ্রচার ও মানসিক হেনস্থার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে রাজনৈতিক মহল । বর্তমানে চিকিৎসার জন্য আমেরিকায় রয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ দলের এই বর্ষীয়ান নেতার অস্বাভাবিক মৃত্যুতে সোশাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন তিনি ৷

লিখেছেন, "রামপুরহাটের প্রাক্তন বিধায়ক ও পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মর্মান্তিক মৃত্যু শুধু হৃদয়বিদারক নয়, এই ঘটনা সেই প্রত্যেক মানুষের বিবেককে নাড়া দেওয়া উচিত, যাঁরা বিশ্বাস করেন রাজনীতি ও সাংবাদিকতার একটা সীমারেখা থাকা প্রয়োজন ।"

অভিষেকের সংযোজন, "চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নোটে তিনি যে ধারাবাহিক অপপ্রচার ও কালিমালিপ্ত করার যন্ত্রণার কথা লিখে গিয়েছেন, তা উপেক্ষা করা যায় না । বিজেপি এবং সংবাদমাধ্যমের একাংশকে আজ অবশ্যই ভাবতে হবে, এমন এক রাজনীতির পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় ? যেখানে অভিযোগকে ক্রমাগত প্রচার করে বড় করে তোলা, একজন মানুষের অর্জিত সুনামকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো এবং সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই জনতার আদালতে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে দেওয়া হয়।" রাজ্য এক আদর্শবান ভূমিপুত্রকে হারাল বলে পরিবার ও অনুগামীদের সমবেদনা জানান অভিষেক ।

Abhishek Banerjee on Asish Banerjee Death
আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে অভিষেকের সোশাল মিডিয়া পোস্ট (অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক্স পোস্টের স্ক্রিনশট)

​অন্যদিকে, ঘটনাটিকে স্রেফ চরম সিদ্ধান্ত বলে মানতে নারাজ তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ । নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তুলে তিনি লিখেছেন, "বীরভূমে আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের রহস্যমৃত্যু । বলা হচ্ছে চরম সিদ্ধান্ত, নোটও নাকি পাওয়া গিয়েছে ৷ তবু বলব, ঘটনা অনুসন্ধানসাপেক্ষ ।"

একই সঙ্গে বিজেপিকে নিশানা করে তাঁর বক্তব্য, "কোনও দোষ প্রমাণের আগে কাউকে অপবাদ, কলঙ্ক, সামাজিক অপদস্থ করার যে প্রবণতা বিজেপি শুরু করেছে, এই ঘটনা তার পরিণাম । কিছুদিন আগেই রাস্তায় তাঁকে বিজেপি নেতার অপমান করার যে ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে, তাকেও আত্মহত্যায় প্ররোচনা বলে ধরা উচিত ।"

​দলের ভিতরের সমীকরণ ও দলত্যাগী নেতাদের আক্রমণ করে কুণাল আরও লেখেন, "ভালো তৃণমূল হয়েও বাঁচা যায় না । কারণ ওখানকার পাঁচ ছ'জন শুধু নিজেদের পাপ ঢাকার জন্যে বিজেপির পা চাটতে গিয়েছে । সসম্মানে ওই রাজনীতি করা যায় না । বিজেপির বিরুদ্ধে লড়তে গেলে মমতাদির নেতৃত্বে এককাট্টা থাকতে হবে ।"

Kunal Ghosh on Asish Banerjee Death
আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে কুণাল ঘোষের সোশাল মিডিয়া পোস্ট (কুণাল ঘোষের এক্স পোস্টের স্ক্রিনশট)

তাঁর আরও দাবি, আশিসবাবুকে চাপ দিয়ে ওই শিবিরে রাখা হয়েছিল । অন্য একটি বার্তায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে লেখেন, "আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে হুমকি, অপমান, কলঙ্ক চাপিয়ে দিয়েছিল বিজেপি । 'ভালো তৃণমূল' থেকে যেতে হয়েছিল তাঁকে । সেখানকার 5/6 জন ধান্দাবাজ নেতা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত । বিজেপি আর পুলিশের মদতে তাদের তৃণমূলভাঙার রাজনীতির বাইরে কিছু করার নেই । তারা এই অপমানের পরেও আশিসদার পাশে দাঁড়ায়নি ।"

​2026-এর বিধানসভা নির্বাচনের পরাজয়ের পর থেকেই তৃণমূলের অন্দরে অস্থিরতা চরমে । দলের সাংসদদের বড় অংশ এনসিপিআই-তে যোগ দিয়েছেন । বর্তমান তৃণমূল বিধায়করাও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কালীঘাট শিবিরে বিভক্ত । দলের এই নজিরবিহীন টানাপোড়েনের মধ্যেই আশিসের মতো প্রবীণ নেতার রহস্যমৃত্যু ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক আলোড়ন তৈরি হয়েছে । তবে, অভিষেক বিদেশ থেকে এই ইস্যুতে মুখ খুললেও তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি ।

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KUNAL ON ASISH BANERJEE DEATH
ABHISHEK ON ASISH BANERJEE DEATH
আশিসের মৃত্যুতে তৃণমূল
আশিসের মৃত্যুতে অভিষেক ও কুণাল
TMC ON ASISH BANERJEE DEATH

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