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কালীঘাটে বেনজির সংঘাত ! অভিষেকের সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদ কুণালের, আসরে স্বয়ং মমতা

দলের অন্দরের খবর, পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, দু'জনের উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় থামাতে শেষ পর্যন্ত আসরে নামতে হয় খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ।

Kunal Ghosh and Abhishek Banerjee
কালীঘাটের বৈঠকে কুণাল ঘোষ ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাকবিতণ্ডা (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 14, 2026 at 8:56 AM IST

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কলকাতা, 14 জুন: শনিবারের সন্ধে । কালীঘাটের 30 বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে তখন থমথমে পরিবেশ । মালদা কিংবা মুর্শিদাবাদের গঙ্গার পাড় ভাঙার মতোই যখন দলের অন্দরে ভাঙন ধরেছে, ঠিক সেই চরম টানাপোড়েনের মুহূর্তেই এক নজিরবিহীন ও রোমহর্ষক ঘটনার সাক্ষী থাকল তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব । খাস দলনেত্রীর বাসভবনে কার্যত সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কুণাল ঘোষ ।

সূত্রের খবর, ওই রুদ্ধদ্বার বৈঠকের শুরুতেই কুণাল ঘোষ দলের বর্তমান দুর্দিনের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন । তিনি প্রস্তাব দেন, যাঁরা এই চরম সঙ্কটের মুহূর্তে মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছেন, তাঁদের উপযুক্ত পদ ও দায়িত্ব দিয়ে মনোবল বাড়ানো প্রয়োজন । কুণালের এই প্রস্তাব শুনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুটা নির্লিপ্ত ভাবেই উত্তর দেন, "হ্যাঁ ঠিক আছে, ওটা পরে দেখছি ।"

অভিষেকের এই উত্তরেই বারুদ স্তূপে অগ্নিসংযোগ হয় । ক্ষুব্ধ কুণাল ঘোষ দলীয় নেতৃত্বের সামনেই সরাসরি অভিষেকের মুখের ওপর বলে ওঠেন, "আর পরে পরে কোরো না । লেবু কচলে আর তেতো কোরো না । দলটা তো এভাবেই উঠে গিয়েছে ।" তৃণমূলের ইতিহাসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে অভিষেকের মুখের ওপর এমন সপাট জবাব দেওয়ার ঘটনা কার্যত এই প্রথম ।

প্রাথমিকভাবে এই কথা কাটাকাটি সেখানেই থেমে যায় । কিন্তু আসল নাটকের সূত্রপাত হয় বৈঠক শেষ হওয়ার ঠিক পরেই । উপস্থিত নেতাদের বয়ান অনুযায়ী, বৈঠক শেষে বেরনোর সময় কুণাল ঘোষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কার্যত ফুঁসে ওঠেন অভিষেক । অত্যন্ত রূঢ় স্বরে তিনি প্রশ্ন করেন, "এই শোনো ! তুমি কি ঠিক করেই এসেছিলে, আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে ? না পোষালে তোমরা আমাকে তাড়িয়ে দাও ।"

এই কথায় মেজাজ হারান কুণালও । প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, দু'জনেরই গলার স্বর তখন এতটাই সপ্তমে পৌঁছয় যে, তা আদি গঙ্গা পেরিয়ে ওপারে চলে যাওয়ার জোগাড় । পরস্পরের দিকে আঙুল তুলে তীব্র বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন তাঁরা । কুণাল ঘোষ পাল্টা গর্জে উঠে বলেন, "এভাবে কথা বলছ কেন ? আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে পারো না ।"

পরিস্থিতি যখন চরম আকার ধারণ করেছে, ঠিক তখনই সেখানে ছুটে আসেন স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি জানতে চান, ঠিক কী নিয়ে গোলমাল । কুণাল পুরো বিষয়টি দলনেত্রীকে খুলে বলেন । সব শুনে মমতা প্রশ্ন করেন, "তুমি সুমিতের নামে বলেছ কেন ?" জবাবে এতটুকু পিছু না হটে কুণাল সাফ জানিয়ে দেন, "কেন বলব না, এরাই তো দলকে শেষ করেছে ।" পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে এরপর রাশ টানেন তৃণমূল সুপ্রিমো ।

তিনি অভিষেকের মাথায় হাত রেখে তাঁকে শান্ত হতে বলেন । একইভাবে কুণালকেও বুঝিয়ে বলেন, "বাবু কুল, কুণাল কুল ।" দলনেত্রী দু'পক্ষকেই স্মরণ করিয়ে দেন যে, দল এখন এক অত্যন্ত কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে । এই সঙ্কটকালে মাথা গরম না করে সবাইকে ঠান্ডা মাথায় কাজ করতে হবে । তবে তৃণমূল সুপ্রিমোর এই হস্তক্ষেপে সাময়িকভাবে পরিস্থিতি শান্ত হলেও, শনিবাসরীয় সন্ধের এই বেনজির সংঘাত দলের অন্দরের ফাটলকেই যে আরও প্রকট করে তুলল, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে কোনও সংশয় নেই ।

সূত্রের দাবি, এই পর্যায়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়ের প্রসঙ্গ টেনে আনেন । তিনি অভিযোগ করেন যে, সংবাদমাধ্যমে সুমিত রায়ের সম্পর্কে কুণাল যা বলেছেন, তা আদতে অভিষেকের বিরুদ্ধেই বলা ।

উল্লেখ্য, সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে টিকিট বন্টন থেকে শুরু করে তোলাবাজি ও স্বজনপোষণের মতো একগুচ্ছ মারাত্মক অভিযোগ রয়েছে এবং পুলিশ তাঁর খোঁজ করছে । শনিবার দিনের বেলায় কুণাল ঘোষ সংবাদমাধ্যমের সামনে সুমিত প্রসঙ্গে তীব্র কটাক্ষ করে বলেছিলেন, "সুমিত রায়কে নিয়ে আমার কিছু বলার নেই । তবে যে সব ফেরেব্বাজ এই সুমিত রায় ফ্যান ক্লাব তৈরি করেছিল, পুলিশ খুঁজুক তাদের । বেশ করছে তাদের খুঁজছে ।" ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে বসে সুমিত কীভাবে ছড়ি ঘোরাতেন, তা নিয়েও বিস্ফোরক মন্তব্য করেছিলেন তিনি । এই মন্তব্যের রেশ টেনেই কালীঘাটে সংঘাত কার্যত ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছয় ।

সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ঘাসফুল শিবিরের অন্দরে কার্যত বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে । সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বর্ষীয়ান সাংসদ ইতিমধ্যেই কালীঘাট এবং ক্যামাক স্ট্রিটের নেতৃত্বের প্রতি চরম অনাস্থা জ্ঞাপন করেছেন । শুধু তাই নয়, যে মালা রায় এবং সায়নী ঘোষের ওপর আস্থা রেখে দলনেত্রী নিজে তাঁদের দলের মহিলা এবং যুব সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন, তাঁরাও কার্যত বিদ্রোহী শিবিরে নাম লিখিয়ে মমতাকে চরম অস্বস্তিতে ফেলেছেন । এহেন এক টালমাটাল ও বিপজ্জনক পরিস্থিতিতেই শনিবার সন্ধেয় কালীঘাটের বাসভবনে জরুরি বৈঠকের ডাক দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু সেই বৈঠক যে এমন এক নাটকীয় সংঘাতের জন্ম দেবে, তা হয়তো কেউই আঁচ করতে পারেননি ।

TAGGED:

KUNAL GHOSH
ABHISHEK BANERJEE
KUNAL VS ABHISHEK
কুণাল ও অভিষেকের মধ্যে ঝামেলা
MAMATA ON KUNAL VS ABHISHEK ISSUE

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