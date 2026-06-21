প্রকৃতির কোলে শরীরচর্চা, জলদাপাড়ায় যোগাভ্যাসে কুনকি হাতিরাও

প্রকৃতির কোলে শরীরচর্চা, জলদাপাড়ায় যোগাভ্যাসে কুনকি হাতিরাও
বনকর্মীদের পাশাপাশি জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে যোগ দিবস পালনে শামিল কুনকি হাতিরাও ৷
Published : June 21, 2026 at 1:09 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 21 জুন: সবুজ অরণ্য, নির্মল বাতাস আর পাখির কলতানে মুখরিত পরিবেশ । প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের মাঝেই রবিবার পালিত হল আন্তর্জাতিক যোগ দিবস । আলিপুরদুয়ারের জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে বনদফতরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন বনকর্মী ও আধিকারিকরা । বাদ গেল না কুনকি হাতিরাও । বনকর্মীদের সঙ্গে সঙ্গে কুনকিরাও প্রকৃতির সান্নিধ্যে যোগচর্চার মাধ্যমে শরীর ও মনের সুস্থতার বার্তা তুলে ধরল ।
2014 সালে রাষ্ট্রসংঘের স্বীকৃতির পর থেকে প্রতি বছর 21 জুন বিশ্বজুড়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস । এবছরও দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের নানা এলাকায় দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয় । কলকাতার রেড রোডে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে এদিন আয়োজিত হয় 12তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠান ৷ সেখানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাসনে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও ৷ এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আরএন রবি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতাপ রাও যাদব-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন ।
অন্যদিকে, উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গে জেলায় জেলায় পালিত হল আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ৷ আলিপুরদুয়ার জেলার জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের মনোমুগ্ধকর পরিবেশেও অনুষ্ঠিত হয় যোগ দিবসের বিশেষ কর্মসূচি । সবুজ অরণ্যের মাঝে যোগচর্চায় অংশ নিয়ে এক অনন্য অভিজ্ঞতার সাক্ষী থাকেন বনদফতরের আধিকারিক ও কর্মীরা । কুনকি হাতির পিঠে চেপে যোগ দিবসে পালন করলেন তাঁরা ৷ বনকর্মীদের সঙ্গে মাথা-কান নেড়ে, শরীর দুলিয়ে জলে দাঁড়িয়ে যোগ ব্যায়াম করতে দেখা গেল কুনকি হাতিদের ৷ এদিন ছ'টা কুনকি হাতি যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নেয় ৷
উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণ শাখার মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি বলেন, "প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিকতার এক অপূর্ব মিলন হল যোগ । মা প্রকৃতির কোলে বসে যোগচর্চা মানুষের মনে শান্তি, নির্মলতা ও আত্মিক শক্তির সঞ্চার করে ।" তাঁর কথায়, "প্রকৃতির সান্নিধ্যে নিয়মিত যোগাভ্যাস শরীর ও মন উভয়ের সুস্থতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।" যোগ শুধু শরীরচর্চা নয়, এটি সুস্থ জীবনযাপনের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম - এই বার্তাই প্রকৃতির কোলে দাঁড়িয়ে তুলে ধরল জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের আয়োজন ।
উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে গোটা বিশ্বকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আধুনিক জীবনযাত্রার কর্মব্যস্ততা ও মানসিক চাপের মধ্যে সুস্থ থাকার একমাত্র চাবিকাঠি হিসাবে যোগাভ্যাস করার বার্তা দেন ৷ কলকাতা থেকে তিনি বলেন, "যোগ কেবল কোনও শারীরিক কসরত বা ব্যায়াম নয়, এটি জীবনকে দেখার এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি । এটি আমাদের মন ও শরীরের মধ্যে একাত্মতা গড়ে তোলে । আমাদের জীবন পুরোটাই যোগ ৷ আমরা বুঝতে না পারলেও এটা সত্যি ৷ যোগ মানুষের জীবনের চেতনার প্রকাশ ৷"