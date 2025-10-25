ETV Bharat / state

কুমোরটুলি থেকে বিদেশ যাত্রা 7 জগদ্ধাত্রী প্রতিমার, কলকাতায় বরাত বেড়ে 5000

দুর্গার পর এবার কুমোরটুলি থেকে একাধিক জগদ্ধাত্রী পাড়ি দিল বিদেশে ৷ আগের থেকে কলকাতায় প্রতিমার বরাত বৃদ্ধি পাওয়ায় চন্দননগরকে টেক্কা দেওয়া সময়ের অপেক্ষা ৷

Jagadhatri idol
কুমোরটুলিতে বেড়েছে জগদ্ধাত্রী প্রতিমার বরাত (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 25, 2025 at 2:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 25 অক্টোবর: বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো এখন বিশ্বজনীন । আগের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যায় ঠাকুর পাড়ি দেয় বিদেশে । একই সঙ্গে কলকাতা-সহ জেলায় উৎসবের বহর বেড়েছে কয়েকগুণ । আর সেই ছবি কয়েক বছরের মধ্যেই ফিরতে পারে এবার জগদ্ধাত্রী পুজোয় । এমনটাই দাবি অন্তত কুমোরটুলির শিল্পীদের ।

কারণ, বছর বছর প্রতিমার বরাত বাড়ছে ৷ এবার সেই বরাতের সংখ্যা পৌঁছে গিয়েছে 5000-এর ধারে কাছে । স্বভাবতই খুশি শিল্পী মহল । তাঁদের কথায়, জগদ্ধাত্রী পুজোয় উৎসবের বহরে কলকাতা যেভাবে এগোচ্ছে, তাতে আর বেশি দিন লাগবে না চন্দননগরকে টেক্কা দিতে ।

কুমোরটুলি থেকে বিদেশ যাত্রা 7 জগদ্ধাত্রী প্রতিমার, কলকাতায় বরাত বেড়ে 5000 (ইটিভি ভারত)

আগের তুলনায় চলতি বছর জগদ্ধাত্রী প্রতিমা বিদেশে পাড়ি দেওয়ার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাতে । অস্ট্রিয়া, নেদারল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি তিন দেশের বিভিন্ন প্রদেশেই গিয়েছে এই জগদ্ধাত্রী প্রতিমাগুলি । পাশাপাশি কুমোরটুলি জুড়ে শিল্পীরা বেশ খুশি কারণ, কয়েক বছর ধরেই যে প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল এবার সেটা আরও বেশি, সেটা হল চলতি বছর জগদ্ধাত্রী প্রতিমা বানানোর বরাত মেলার যেন রমরমা ।

Jagadhatri idol
কুমোরটুলি (নিজস্ব ছবি)

একটা সময় ছিল যখন জগদ্ধাত্রী পুজো চন্দননগরের মধ্যে সীমিত ছিল । অনেকে ঠাকুর গড়তে কৃষ্ণনগর বা চন্দননগরের শিল্পীদেরই বরাত দিতেন । সময়ের সঙ্গে সেই জায়গা নিতে শুরু করেছে কলকাতার কুমোরটুলি । কলকাতায় জগদ্ধাত্রী পুজোর সংখ্যায় বেশ কয়েক বছর ধরে ক্রমশ বেড়ে চলেছে ।

Jagadhatri idol
জগদ্ধাত্রী প্রতিমা (নিজস্ব ছবি)

এর মধ্যে আগে থেকে বরাত মেলার পুজো তো আছেই । সঙ্গে ছোট ছোট হাজার খানেকের বেশি মূর্তি হয়, যেগুলি বাড়ির পুজোর জন্য লোকজন কিনে নিয়ে যাচ্ছে । আবার রেডিমেড কিছু প্রতিমাও বানিয়ে রাখা থাকে বিভিন্ন মাপের । যেগুলি কিনে নিয়ে যায় বিভিন্ন পুজো কমিটি ৷

Jagadhatri idol
ছোট জগদ্ধাত্রী প্রতিমা তৈরির কাজ চলছে (নিজস্ব ছবি)

কুমোরটুলি মৃৎশিল্পী ও সংস্কৃতি সমিতির সম্পাদক বাবু পাল বলেন, "দিনে দিনে সব পুজোর সংখ্যা বাড়ছে । ফলে প্রতিমার অর্ডার বেড়েছে । দুর্গা ও কালী দুটোর প্রতিমার বরাত এবার গতবারের তুলনায় বেশি ছিল । একইভাবে জগদ্ধাত্রী । এইবছর জগদ্ধাত্রী প্রতিমার বাজার খুবই ভালো । ছোট থেকে বড় মূর্তির অর্ডার বেশি হচ্ছে । আগে যেটা 5-6 ফুট উচ্চতায় সীমাবদ্ধ থাকত, এখন সেটা চলে গিয়েছে 12 ফুটে । তার উপর সাজ মুকুট আছে ।"

Jagadhatri idol
জগদ্ধাত্রী প্রতিমা তৈরি হচ্ছে কুমোরটুলিতে (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, "লকডাউনের সময় পর্যন্ত এই মূর্তি বরাত মিলত 2000-2200টি । সেটা এখন বাড়তে বাড়তে 4000-এর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে । আগে বেশি চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী মূর্তি তৈরি হতো ৷ এখন কুমোরটুলি সেটাকে হার মানিয়ে দেবে এমন অবস্থা । অস্ট্রিয়া, নেদারল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালিতে পাড়ি দিয়েছে জগদ্ধাত্রী প্রতিমা । তবে দুর্গার মূর্তির তুলনায় এখনও সংখ্যাটা অনেকই কম ।" তবে আগামিদিনে বরাত আরও বাড়বে বলে অশাবাদী কুমোরটুলির শিল্পীরা ৷

TAGGED:

JAGADHATRI PUJA
KUMARTULI
কুমোরটুলি
জগদ্ধাত্রী পুজো
JAGADHATRI IDOL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

পরিবেশ আদালতে ধাক্কা বিশ্বভারতীর, চূড়ান্ত রিপোর্ট তলব

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.