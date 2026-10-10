লাল-নীল-হলুদের জ্যামিতিতে দুর্গামণ্ডপ ! মন্দ্রিয়ানের শিল্পভাবনায় নতুন সাজে কুমোরটুলি সর্বজনীন

লাল-নীল-হলুদের জ্যামিতিতে দুর্গামণ্ডপ ! মন্দ্রিয়ানের শিল্পভাবনায় নতুন সাজে কুমোরটুলি সর্বজনীন
DURGA PUJA 2026: শিল্পের সরল রেখা-সমকোণ, লাল-নীল-হলুদের মৌলিক রঙের সমন্বয়ে মণ্ডপে তুলে ধরা হবে মনের দ্বন্দ্ব, শান্তির অন্বেষণ এবং শুভ শক্তির জয়। মনজিৎ দাসের প্রতিবেদন৷
Published : October 10, 2026 at 8:57 PM IST
কলকাতা, 10 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর মণ্ডপে শিল্পের নানা ভাষা উঠে আসে প্রতি বছরই । কখনও বাংলার লোকসংস্কৃতি, কখনও দেশ-বিদেশের স্থাপত্য, কখনও বা সমকালীন জীবনের টানাপড়েন- শিল্পীদের ভাবনায় নতুন রূপ পায় উৎসবের পরিসর । এ বার সেই শিল্পভাবনার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ডাচ চিত্রশিল্পী পিট মন্দ্রিয়ানের জ্যামিতিক বিমূর্ত শিল্পরীতি । তাঁর শিল্পের ভাষায় সেজে উঠছে উত্তর কলকাতার পটুয়াপাড়ার পরিচিত পুজো কুমোরটুলি সর্বজনীন দুর্গোৎসবের মণ্ডপ । পুজোর 96তম বর্ষে আয়োজকদের বিষয় ভাবনা, 'মন দিয়ে মন্দ্রিয়ান' । শিল্পের সরল রেখা, সমকোণ এবং লাল, নীল ও হলুদের মতো মৌলিক রঙের সমন্বয়ে মণ্ডপে তুলে ধরা হবে মানুষের মনের দ্বন্দ্ব, শান্তির অন্বেষণ এবং শুভ শক্তির জয় ।
বিশ্বজুড়ে বিমূর্ত শিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ পিট মন্দ্রিয়ান । তাঁর শিল্পকর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য সরল উল্লম্ব ও অনুভূমিক রেখা, জ্যামিতিক খোপ এবং সীমিত কয়েকটি রঙের ব্যবহার । লাল, নীল ও হলুদের পাশাপাশি কালো, সাদা ও ধূসর রঙের বিন্যাসে তিনি ক্যানভাসে তৈরি করেছেন নিজস্ব শিল্পভাষা । পোশাক, গৃহসজ্জা, নকশা ও স্থাপত্যের মতো নানা ক্ষেত্রেও তাঁর শিল্পরীতির প্রভাব দেখা যায় । এবার সেই ভাষাকেই দুর্গাপুজোর মণ্ডপসজ্জায় নিয়ে আসার উদ্যোগ কুমোরটুলি সর্বজনীনের ।
মণ্ডপের পরিকল্পনায় রয়েছেন শিল্পী মানস রায় । প্রতিমাশিল্পী দীপঙ্কর পাল । পটুয়াপাড়ার পরিচিত পরিবেশে এবার দেবী দুর্গাকে ঘিরে তৈরি হবে এক ভিন্ন শিল্পপরিসর । যেখানে মণ্ডপের সাজ শুধু দেখার বিষয় নয়, তার সঙ্গে জুড়ে থাকবে ভাবনার খোরাকও ।
বিশৃঙ্খলার মধ্যে ভারসাম্যের খোঁজ
কেন মন্দ্রিয়ানের শিল্পরীতি বেছে নেওয়া হল ? শিল্পী মানস রায়ের ব্যাখ্যা, বর্তমান পৃথিবী নানা অস্থিরতা, সংঘাত ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে । ব্যক্তিগত জীবনেও মানুষকে প্রতিনিয়ত উদ্বেগ ও অতিরিক্ত চিন্তার সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে । এই পরিস্থিতিতে মন্দ্রিয়ানের শিল্পের সরলতা ও ভারসাম্যের ধারণা নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে ।
মানসের কথায়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ের অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলার আবহে মন্দ্রিয়ান সরল রেখা, সমকোণ এবং মৌলিক রঙের সাহায্যে নিজস্ব শিল্পভাষা নির্মাণ করেছিলেন । তাঁর শিল্পে জটিলতার বদলে জায়গা পেয়েছিল বিন্যাস, ভারসাম্য ও শৃঙ্খলা । সেই শিল্পভাবনাকেই বর্তমান সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা হচ্ছে কুমোরটুলি সর্বজনীনের মণ্ডপে ।
মন্দ্রিয়ানের শিল্পকর্মে জ্যামিতিক আকার ও রঙের বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে যে সামঞ্জস্য তৈরি হয়, তা শুধু শিল্পবোদ্ধাদের জন্য নয়, সাধারণ দর্শকের কাছেও আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন আয়োজকেরা । তাঁদের উদ্দেশ্য, বিমূর্ত শিল্পের সঙ্গে যাঁদের বিশেষ পরিচয় নেই, তাঁরাও যেন মণ্ডপে এসে এই শিল্পরীতির সৌন্দর্য ও অন্তর্নিহিত ভাবনা বুঝতে পারেন ।
কালো রঙে উদ্বেগ, মৌলিক রঙে আনন্দ ও আশা
মণ্ডপের ভাবনার সঙ্গে মানুষের মনের অবস্থাকে মিলিয়ে দেখছেন উদ্যোক্তারা । ক্লাবকর্তা দেবাশিস ভট্টাচার্যের ব্যাখ্যা, মানুষের মনে প্রতিনিয়ত দুটি বিপরীত শক্তির টানাপড়েনে থাকে । একদিকে অতিরিক্ত চিন্তা, উদ্বেগ ও বিশৃঙ্খলা; অন্যদিকে আনন্দ, সৃজনশীলতা এবং আশার আলো । এই দ্বন্দ্বকেই রঙের মাধ্যমে প্রকাশ করার পরিকল্পনা রয়েছে মণ্ডপে ।
কালো রঙের মাধ্যমে অতিরিক্ত চিন্তা ও মানসিক অস্থিরতার দিকটি তুলে ধরা হবে । অন্যদিকে লাল, নীল ও হলুদের মতো মৌলিক রঙ প্রতীক হয়ে উঠবে আনন্দ, সৃষ্টিশীলতা ও আশার । এই দুই বিপরীত অনুভূতির মধ্যে ভারসাম্য খুঁজে পাওয়ার বার্তাই মণ্ডপের অন্যতম আকর্ষণ ।
শুধু সাজসজ্জার মধ্যে দর্শকদের আটকে রাখতে চান না আয়োজকরা । মণ্ডপে রাখা হবে এমন কিছু ক্যানভাস, যেখানে অনুভূমিক ও উল্লম্ব রেখা এবং সমকোণের সাহায্যে তৈরি থাকবে সাদা-কালো খোপ । দর্শকেরা সেই খোপে মৌলিক রং ভরতে পারবেন । অর্থাৎ, মণ্ডপের শিল্পকর্মে দর্শকেরাও অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন । তাঁদের হাতের ছোঁয়ায় ধীরে ধীরে রঙিন হয়ে উঠবে ক্যানভাস । শিল্প ও দর্শকের এই সরাসরি সংযোগই মণ্ডপের ভাবনাকে আরও জীবন্ত করে তুলবে বলে আশা ক্লাব কর্তৃপক্ষের ।
পটুয়াপাড়ায় শিল্পের নতুন ভাষা
কুমোরটুলি শুধু কলকাতার একটি ঐতিহ্যবাহী পাড়া নয়, বাংলার প্রতিমাশিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র । এখানকার শিল্পীদের হাতে মাটি থেকে ধীরে ধীরে প্রাণ পায় দেবদেবীর প্রতিমা । সেই পটুয়াপাড়াতেই এ বার দুর্গাপুজোর মণ্ডপে গুরুত্ব পাচ্ছে ইউরোপীয় আধুনিক শিল্পের এক বিশেষ ধারা । একদিকে বাংলার প্রতিমা নির্মাণের ঐতিহ্য, অন্যদিকে ডাচ শিল্পীর জ্যামিতিক বিমূর্ততার ভাষা, দুইয়ের মেলবন্ধনই এ বারের ভাবনার বিশেষত্ব ।
দেবাশিস জানান, গত বছর নন্টে-ফন্টেকে কেন্দ্র করে তাঁদের পুজোয় দর্শকদের ভিড় হয়েছিল । এবারও নতুন ভাবনা দর্শকদের আকর্ষণ করবে বলে তিনি আশাবাদী । তাঁর কথায়, মন্দ্রিয়ানের শিল্পরীতি বাংলার শিল্পরসিকদের একাংশের কাছে পরিচিত হলেও সাধারণ মানুষের কাছে তা এখনও খুব বেশি পরিচিত নয় । দুর্গাপুজোর মতো সর্বজনীন উৎসবের মঞ্চকে কাজে লাগিয়ে সেই শিল্পভাবনাকে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান তাঁরা ।
মন্দ্রিয়ানের শিল্পে ব্যবহৃত মৌলিক রঙের মাধ্যমে শুভ শক্তির প্রকাশ ঘটানোর পরিকল্পনাও রয়েছে । বিপরীতে কালো ও ধূসর রঙে অশুভ শক্তির প্রতীকী উপস্থিতি তুলে ধরা হবে । ফলে মণ্ডপের রঙের বিন্যাস শুধু নান্দনিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, তার সঙ্গে জুড়ে যাবে দুর্গাপুজোর চিরাচরিত শুভ ও অশুভের লড়াইয়ের ভাবনাও ।
কুমোরটুলি সর্বজনীনের 96তম বর্ষে তাই মণ্ডপসজ্জার লক্ষ্য শুধু দর্শকদের চোখ টানা নয়, তাঁদের ভাবনার জগতে পৌঁছে যাওয়া । মন্দ্রিয়ানের সরল রেখা, জ্যামিতিক খোপ ও মৌলিক রঙের মধ্যে দিয়ে অস্থির পৃথিবীতে শান্তি, শৃঙ্খলা ও ভারসাম্যের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরতে চাইছেন শিল্পী ও উদ্যোক্তারা ।