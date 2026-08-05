শিল্পনগরীর কুমোরটুলিতে চলল বুলডোজার, পুজোর আগে মাথায় হাত শিল্পী-উদ্যোক্তাদের

শিল্পনগরীর কুমোরটুলিতে চলল বুলডোজার, পুজোর আগে মাথায় হাত শিল্পী-উদ্যোক্তাদের
এদিন অবৈধ নির্মাণ ভাঙার আগে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিজেপি নেতাদের বচসা বাধে ৷ তারপর নির্মাণ ভেঙে দেয় ডিএসপি কর্তৃপক্ষ ৷
Published : August 5, 2026 at 12:54 PM IST
দুর্গাপুর, 5 অগস্ট: পুজোর মুখেই দুর্গাপুরের কুমোরটুলিতে চলল বুলডোজার ৷ বিপাকে মৃৎশিল্পী থেকে শুরু করে পুজো উদ্যোক্তারা ৷ দুর্গাপুর ট্রাঙ্ক রোডে কারখানার জমিতে অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে বুলডোজার চালাল দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা বা ডিএসপি কর্তৃপক্ষ ৷ বেশ কয়েক বছর আগে গড়ে ওঠা মৃৎশিল্পকেন্দ্রগুলিতে মঙ্গলবার সকালে বুলডোজার চলে ৷
এদিন ইস্পাত নগরীর ট্রাঙ্ক রোড সংলগ্ন এলাকায় কারখানার জমি দখল করে গড়ে ওঠা একাধিক অবৈধ নির্মাণ জেসিবি দিয়ে ভেঙে ফেলা হয় । কারখানা কর্তৃপক্ষের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই ওই জমিগুলি বেআইনিভাবে দখল করে নির্মাণ করা হয়েছিল । একাধিকবার নোটিশ দেওয়া হলেও দখলদাররা নির্মাণ সরিয়ে না নেওয়ায় শেষ পর্যন্ত বুলডোজার অভিযান চালাতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ । অভিযান চলাকালীন দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার আধিকারিকদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিল পুলিশ বাহিনী ।
প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে । অনেকেই বলছেন দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা বুলডোজার চালানোর আগে মৃৎশিল্পীদের আরও কিছুদিন সময় দিলেই পারত । এদিন অবৈধ নির্মাণ ভাঙার আগে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিজেপি নেতাদের বচসা বাধে ৷ তারপরেও নির্মাণ ভেঙে দেয় ডিএসপি কর্তৃপক্ষ ৷
2005 সাল থেকে এখানে কারখানা গড়ে মূর্তি তৈরি করে আসছেন কারিগর জয়ন্ত পাল ৷ তিনি বলেন, "বিগত বাম সরকারের সময় কালে আমরা সবাইকে বলে এখানে মৃৎশিল্পের কারখানা তৈরি করেছিলাম । সেই সময় দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা কর্তৃপক্ষ বলেছিল পাকাপাকিভাবে দোকান ঘর তৈরি না করতে । তখন এই রাস্তা দিয়ে কেউ পারাপার করত না বলেই আমাদের দোকান ঘর করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল । 2004 সাল থেকে একটি একটি করে দোকান ঘর গড়ে ওঠে । শ্রাবণ মাসের মনসা পুজো দিয়ে আমাদের সিজন শুরু হয় । এরপর গণেশ পুজো তারপরেই দুর্গাপুজো । এই সময় দোকানঘরগুলি ভেঙে অত্যন্ত অমানবিক কাজ করল ।"
বর্ষীয়ান মৃৎশিল্পী মন্টু পাল বলেন,"আমার দোকান ঘর ভাঙা হল । এখন আমরা কী করব ? বহু বছর এখানে আমরা সমস্ত দেবদেবীর মূর্তি তৈরি করি । চরম অসুবিধায় পড়লাম সবাই ।"
দুর্গাপুরের এমএএমসি সার্বজনীন দুর্গোৎসবের উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,"পুজোর আগে আমরা খুব বিপাকে পড়ে যাব । যদিও শিল্পীরা যথা সময়ে প্রতিমা গড়ে আমাদের হাতে তুলে দেওয়ার কথা বলেছেন । তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলছি ।"
দুর্গাপুরের রাধামাধব স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো উদ্যোক্তা রাহুল সিংয়ের কথায়, "শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলব । তারা কী করতে চাইছেন সেটা আগে জানি তারপর ব্যবস্থা নেব । তবে, পুজোর আগে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার নগর প্রশাসন ভবন এই উচ্ছেদ অভিযান না করলেই পারত ।" যদিও দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার নগর প্রশাসন ভবনের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি ।