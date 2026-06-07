শুভেন্দুদার সিদ্ধান্তগুলি অসাধারণ ! রাজ্যে পরিবর্তনে শুধু বাংলা না, ভারতও বাঁচল: কুমার শানু
উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে মুগ্ধ কুমার শানু ৷ দিলেন 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান ৷ তিনি দরাজ প্রশংসা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ৷
Published : June 7, 2026 at 2:02 PM IST
শিলিগুড়ি, 7 জুন: পালাবদলের পর রাজ্যের পূর্বতন সরকারের বিরুদ্ধে একের পর এক ক্ষোভ সামনে এসেছে বাংলার বিনোদন দুনিয়ায় ৷ রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাই স্বরূপ বিশ্বাসের গ্রেফতারির পর থেকে তোলাবাজি, ব্যান কালচার, প্রভাব খাটানো-সহ একাধিক অভিযোগে সরব হয়েছেন টলিপাড়ার কলাকুশলীরা ৷ এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের সরকারের প্রতি তীব্র অসন্তোষ ধরা পড়ল টলি তথা বলি দুনিয়ার প্রবাদপ্রতিম গায়ক কুমার শানুর কথায় ৷ রাজ্যের বর্তমান সরকারের প্রতি দরাজ প্রশংসা করে তিনি বলেছেন, রাজ্যে পরিবর্তনে শুধু বাংলা না, ভারতও বাঁচল ৷
নেপালে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার পথে রবিবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী কুমার শানু । এদিন উত্তরবঙ্গ এবং রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতির ভূয়সী প্রশংসা করতে শোনা যায় তাঁকে । শনিবার বিমানবন্দর চত্বরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কুমার শানু বলেন, "উত্তরবঙ্গ ফ্যান্টাস্টিক।" রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর একের পর এক উন্নতি হচ্ছে এবং আরও হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি ৷
তিনি বলেন, "নতুন সরকার আসার পর উত্তরবঙ্গে প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে । আমার বিশ্বাস, এই অঞ্চলে উন্নয়নের ধারা আগামী দিনে আরও গতি পাবে । বর্তমানে রাজ্যের কাজে আমি অত্যন্ত খুশি ।" তাঁর কথায়, "এখন সব চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে ৷ আরও ভালো লাগছে ৷ আরও উন্নতি হবে এখন ৷ এখন তো উন্নতির সময় এসে গিয়েছে ৷ এখন পরপর উন্নতি হবে ৷" মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ভূয়সী প্রশংসা করে শানু বলেন, "শুভেন্দুদা যা যা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, তা একেবারে একস্ট্রা অর্ডিনারি ৷ এত ফাস্ট কাজ হচ্ছে ৷ প্রত্যেকটা জিনিসে তা হচ্ছে ৷"
নিজের স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে সঙ্গীতশিল্পী আরও বলেন, উত্তরবঙ্গ এবং গোটা বাংলা জুড়ে যে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে, তা প্রশংসার দাবি রাখে । নতুন সরকারের প্রশংসা করতে গিয়ে রাজ্যের পূর্বতন সরকারকেও বিঁধতে ছাড়েননি কুমার শানু ৷ তিনি বলেন, "এই পরিবর্তনে আমরা খুব খুশি ৷ এই পরিবর্তনে শুধু বাংলা বাঁচল না, ভারতও বাঁচল ৷"
জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়ার এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলেন শিল্পী । বন্ধুর বাবার প্রয়াণের পর তাঁর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন তিনি ৷ সেখান থেকে তিনি বাগডোগরা বিমানবন্দর দিয়ে নেপালে যান ।
এদিনের সংক্ষিপ্ত আলাপচারিতার শেষে তাঁকে হঠাৎই 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান তুলতেও শোনা যায় । তাঁর এই মন্তব্য এবং প্রতিক্রিয়া ঘিরে বিমানবন্দর চত্বরে উপস্থিত কর্মী ও অনুরাগীদের মধ্যে বেশ শোরগোল পড়ে যায় । দীর্ঘদিন পর বাগডোগরা বিমানবন্দর হয়ে শহরে ফেরা কুমার শানু এদিন বেশ খোশমেজাজে ছিলেন । নেপালের অনুষ্ঠান ও ব্যক্তিগত ব্যস্ততার ফাঁকে তাঁর এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলেও নতুন আলোচনার খোরাক জোগাল ।