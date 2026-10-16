সিঙ্গুরের কৃত্তিকার ঝুলিতে ওয়াইল্ডলাইফ ফোটোগ্রাফি দুনিয়ার ‘অস্কার’ !

সিঙ্গুরের কৃত্তিকার ঝুলিতে ওয়াইল্ডলাইফ ফোটোগ্রাফি দুনিয়ার ‘অস্কার’ !
Wildlife Photographer of the Year: বন্যপ্রাণই তার একমাত্র ভালোবাসা ৷ লন্ডনের 'ওয়াইল্ডলাইফ ফোটোগ্রাফার অফ দ্য ইয়ার’ পুরস্কার পেয়েছে এই নবম শ্রেণির ছাত্রী ।
Published : October 16, 2026 at 6:55 PM IST
সিঙ্গুর, 16 অক্টোবর: প্রকৃতি, গাছপালা, কীটপতঙ্গ থেকে পশুপাখি, ছবি তোলাই তার একমাত্র নেশা । মোবাইলের ক্যামেরায় বুঁদ হয়ে না থেকে তার মন ডুব দিয়েছে আসল ফোটোগ্রাফিতে ৷
ফোটোগ্রাফি জগতের একাধিক আন্তর্জাতিক পুরস্কারও তার ঝুলিতে । ওয়াইল্ডলাইফ ফোটোগ্রাফির দুনিয়ায় ‘অস্কার’ হিসেবে পরিচিত প্রতিযোগিতায় সম্মানিত হয়েছে বাংলার মেয়ে কৃত্তিকা মুখোপাধ্যায় । সে হুগলির সিঙ্গুর গোলাপমোহিনী মল্লিক হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী ।
ক্লাস থ্রি থেকে ফোটোগ্রাফার বাবা, কল্লোল মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে ফটোগ্রাফি শেখা । বাড়ির বাগানের পাখি, পোকামাকড় আর সবুজের মধ্যেই থেকেই ছবি তুলে বিশ্বের দরবারে স্বীকৃতি পেয়েছে সে । লন্ডনের ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজ়িয়াম আয়োজিত 62তম ‘ওয়াইল্ডলাইফ ফোটোগ্রাফার অফ দ্য ইয়ার’ প্রতিযোগিতায় 11–14 বছর বিভাগে কৃত্তিকা পেয়েছে ‘হাইলি কমেন্ডেড’ স্বীকৃতি । 13 অক্টোবর লন্ডনে আয়োজিত ওই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ঘোষিত হয়েছে এই সম্মান । তার তোলা ছবির নাম ‘হোম কমফর্টস’।
121টি দেশ থেকে জমা পড়েছিল মোট 65,403টি ছবি । তার মধ্যে মাত্র 100টি ছবি জায়গা পেয়েছে প্রতিযোগিতার গ্যালারি ও প্রদর্শনীতে । সেই বাছাইয়ের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে কৃত্তিকা । বাঙালি হিসাবে বড় কৃতিত্ব তার । স্কুলের পড়াশোনার পাশাপাশি আলোকচিত্র চর্চা চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, কৃত্তিকা ইতিমধ্যে ‘অ্যাসফেরিকো ইন্টারন্যাশনাল’ (Asferico International) এবং ‘মন্টফোটো’ (MontPhoto)-এর মতো আন্তর্জাতিক আলোকচিত্র প্রতিযোগিতায় স্বীকৃতি অর্জন করেছে ।
‘ডব্লিউপিওয়াই 62’ (WPY 62)-তে তার সাম্প্রতিক সাফল্য প্রকৃতি আলোকচিত্রী হিসেবে তার ক্রমবর্ধমান যাত্রায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে রইল তার । কৃত্তিকা চায় অন্যান্য পড়ুয়া ও শিক্ষানবিশদের অনুপ্রেরণা হয়ে উঠতে । সিঙ্গুরের এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অপূর্বপুরের বাসিন্দা কৃত্তিকা । বাবা কল্লোল মুখোপাধ্যায় জল সম্পদ দপ্তরে সরকারি কর্মী । মা সাথী মুখোপাধ্যায় স্কুল শিক্ষিকা । দিদি স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় কলেজে পড়াশোনার সঙ্গে ফটোগ্রাফিতে একাধিক পুরস্কার পেয়েছে । বাবা ও দিদির হাত ধরেই ফটোগ্রাফিতে স্বীকৃতি পেয়েছে সে।
ফটোগ্রাফার কৃত্তিকা বলে, "ছাত্রী হিসেবে চাই, সকলে যেন প্রকৃতিকে ভালোবাসে । পুরস্কার পেয়ে খুবই ভালো লাগছে । ছবি তোলার সময় কখনওই ভাবিনি পুরস্কার পাব । তিনটি আন্তর্জাতিক স্তরের পুরস্কার পেয়েছি ফটোগ্রাফিতে । আমার বাবা যা শিখিয়েছেন, সেটাই বড় পাওনা । বাড়ির বাগানে বাবার ব্যবহার করা ক্যামেরা দিয়ে এই ছবি তুলেছি । বাগান ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে গিয়ে ছবি তুলি। ছবি তুলব বলে এখন নেপালে আছি । প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও পশু পাখি, কীটপতঙ্গের ছবি তুলতে ভালোবাসি । আমি চাই সকলে যেন প্রকৃতিকে ভালোবাসে । পরিবেশ রক্ষা করুক ।"
সরকারি চাকরির পাশাপাশি দীর্ঘ 20 বছর ধরে ফোটোগ্রাফি করে আসছেন সিঙ্গুরের কল্লোল মুখোপাধ্যায় । তিনি বলেন, "আমিও একজন ওয়াইল্ডলাইফ ফোটোগ্রাফার । দুই মেয়েকে সবসময় প্রকৃতির মধ্যেই রাখার চেষ্টা করি । দু'জনে ওয়াইল্ডলাইফের উপর ফোটোগ্রাফি করে একাধিক পুরস্কার পেয়েছে । বাবা হিসাবে খুবই ভালো লাগে । নিজের দেশের বা নিজেরই আশেপাশের বিভিন্ন সুন্দর দৃশ্য রয়েছে । সেটাকেই ফোটোগ্রাফির আঙ্গিকে তুলে ধরা যায় । কৃত্তিকা ভীমরুল বাসার ছবি তুলেছে । আমাদের বাগানের সেই বাসার মধ্যে তাদের কর্মব্যস্ততার ছবি তুলে ধরেছে । এই সব ছবি প্রদর্শনীর জন্য বিভিন্ন দেশে ঘোরে । পড়াশোনা ছাড়াও প্রকৃতিকে ভালোবেসে ক্যামেরাবন্দি করে ও যে পুরস্কার পেয়েছে, সেটাই আমার কাছে আনন্দের ।"