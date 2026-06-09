ত্রাণ পাচারের অভিযোগে উত্তপ্ত কৃষ্ণনগর ! আটক প্রাক্তন মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস
ত্রাণসামগ্রীর উৎস, মজুত রাখার কারণ এবং তা সরানোর প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ছিল, তদন্তে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷
Published : June 9, 2026 at 9:33 PM IST
কৃষ্ণনগর, 9 জুন: কয়েক দিন আগেই নবদ্বীপে ত্রাণ মজুতের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন পুরসভার চেয়ারম্যান । সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের নদিয়ায় সরকারি ত্রাণ নিয়ে বিতর্ক । এ বার অভিযোগের কেন্দ্রে কৃষ্ণনগর দক্ষিণের প্রাক্তন বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস । তাঁর বাড়ি থেকে সরকারি ত্রাণসামগ্রী গাড়িতে করে পাচারের চেষ্টা চলছিল বলে অভিযোগ তুলে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দা ও বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা । মুহূর্তে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা ।
মঙ্গলবার কৃষ্ণনগরের ওই এলাকায় একটি বড় গাড়িতে ত্রাণসামগ্রী তোলা হচ্ছে বলে স্থানীয়দের একাংশের নজরে আসে । অভিযোগ, সরকারি ত্রাণ অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল । খবর ছড়াতেই এলাকায় জড়ো হন বিজেপি নেতা-কর্মীরা । শুরু হয় বিক্ষোভ । পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ।
বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সরকারি ত্রাণসামগ্রী অবৈধভাবে মজুত করে রাখা হয়েছিল । পরে তা অসাধু ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রির পরিকল্পনা করা হচ্ছিল । স্থানীয়দের দাবি, বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে জনতার ক্ষোভের মুখে পড়েন উজ্জ্বল বিশ্বাস । অভিযোগের ভিত্তিতে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা উজ্জ্বল বিশ্বাস এবং আরও কয়েক জনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ ।
ঘটনার জেরে এলাকায় তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে । বিজেপির অভিযোগ, রাজ্যে সরকার বদলের পর একের পর এক জায়গা থেকে সরকারি ত্রাণ মজুত ও অপব্যবহারের ঘটনা সামনে আসছে । কৃষ্ণনগরের ঘটনাও সেই ধারাবাহিকতার অংশ বলেই দাবি তাদের ।
তবে সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন তৃণমূল নেতা উজ্জ্বল বিশ্বাস । তাঁর দাবি, প্রতি বছর দুর্গাপুজো ও ঈদের সময় সরকারি ত্রাণসামগ্রী তাঁদের কাছে আসে । দুর্গাপুজোর ত্রাণ ইতিমধ্যেই বিতরণ করা হয়েছিল । কিন্তু নির্বাচনী ব্যস্ততার কারণে ঈদের সময় পাওয়া ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা সম্ভব হয়নি । প্রাক্তন মন্ত্রীর কথায়, "আমি জেলাশাসক ও বিডিও-র সঙ্গে কথা বলে ওই ত্রাণসামগ্রী প্রশাসনের কাছে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করছিলাম । বিজেপি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যা অভিযোগ করছে ।"
ঘটনাকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণনগরের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । ত্রাণসামগ্রীর উৎস, মজুত রাখার কারণ এবং তা সরানোর প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ছিল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । রাজনৈতিক মহলের নজর এখন প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে ।