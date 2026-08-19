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বারবার এড়িয়ে যাচ্ছেন হাজিরা, মহুয়ার বিরুদ্ধে জারি গ্রেফতারি পরোয়ানা

একের পর এক বিতর্কে জড়িয়ে পড়ছেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ৷ তাঁর বিরুদ্ধে দেশের সেনাবাহিনী থেকে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দেওয়ার অভিযোগ ৷

TMC MP Mahua Moitra, Congress MPs Imran Pratapgarhi, Sanjna Jatav and other opposition MPs in a protest seeking a response from the government on police action on student demonstrators and alleged theft of Ayodhya�s Ram temple donations during the Monsoon session of Parliament, in New Delhi, Thursday, Aug. 13
(বাঁদিক থেকে মাঝে) সংসদ চত্বরে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সাংসদ মহুয়া মৈত্র (ছবি: পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 19, 2026 at 4:15 PM IST

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কৃষ্ণনগর, 19 অগস্ট: তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির নির্দেশ দিল কৃষ্ণনগর আদালত ৷ তাঁর একটি ভিডিয়ো বার্তা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল ৷ ওই ভিডিয়োয় তিনি ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দিয়েছেন, এই অভিযোগে গত 17 জুন কৃষ্ণনগর আদালতে মামলা দায়ের হয় ৷

অভিযোগকারীর বক্তব্য, মহুয়া তাঁর ভিডিয়ো বার্তায় ধর্মীয় উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছেন ৷ এতে সব ধর্মেরই অপমান করা হয়েছে ৷ এই মামলায় আদালত কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদকে একাধিকবার হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল ৷ কিন্তু সাংসদ কর্ণপাত করেননি ৷ আদালতে উপস্থিত হওয়ার জন্য মহুয়াকে বুধবার বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল ৷ এই সময়ের মধ্যে তিনি না আসায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷

তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র আদালতে হাজিরা দেননি, তাই গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হল (ইটিভি ভারত)

মামলাকারী পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য

এদিন মামলাকারী পক্ষের আইনজীবী শীর্ষেন্দু দাস বলেন, "গত 12 জুন সাংসদ মহুয়া মৈত্র একটি অপ্রীতিকর বক্তব্য সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন ৷ প্রেক্ষাপট ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করেন ৷ তাঁর এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সচেতন মহিলা নাগরিকরা সরব হন ৷ সেই প্রেক্ষাপটে মহুয়া একটি বিবৃতি দেন- সেখানে নারী স্বাধীনতা থেকে তুলসী অবমাননা, হিজাব বা বোরখা নিয়ে অপ্রীতিকর মন্তব্য করেন ৷"

তিনি জানান, এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে 17 জুন তারিখে একটি মামলা দায়ের হয়েছিল ৷ তাঁকে একাধিকবার আদালতে হাজিরার জন্য সমন পাঠানো হয় ৷ কিন্তু মহুয়া মৈত্র আদালতে হাজির হননি ৷ গত 18 অগস্ট আদালতে হাজিরা দেওয়ার সর্বেশেষ দিন ছিল ৷ সেদিনও তিনি আসেননি ৷ এরপর বিচারক দিব্যেন্দু দাস তাঁকে ফের 19 অগস্ট হাজিরা দেওয়ার দিন ধার্য করেন ৷ তিনি প্রথমার্ধে আসেননি ৷ এরপর বিকেল 5টা পর্যন্ত তাঁকে সময় দেন বিচারক ৷ কিন্তু মহুয়া আসেননি ৷ এই আদালত অবমাননার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে কৃষ্ণনগর জেএম থার্ড দিব্যেন্দু দাসের এজলাস ৷

রাজ্যে বিজেপি সরকার গড়ার পর থেকে তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীদের নিশানা করে ডিম ছোড়ার ঘটনা ঘটে চলেছে ৷ গত 13 জুন নদিয়ার কৃষ্ণনগর জেলা দায়রা আদালত চত্বরে কয়েকজন মহিলা ডিম-টমেটো হাতে মহুয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন ৷

কৃষ্ণনগরের সাংসদের দাবি, ওই মহিলারা বিজেপির কর্মী-সমর্থক ৷ তাঁরা সাংসদের আসার অপেক্ষায় ছিলেন ৷ মহুয়াকে আদালত চত্বরে দেখতে পেলেই ডিম-টমেটো ছুড়বেন, এমনটাই পরিকল্পনা ছিল তাঁদের ৷ বিজেপির কর্মী-সমর্থক মহিলাদের অনুমান ছিল, কোনও একটি পুরনো মামলায় হাজিরা দিতে আদালতে আসতে পারেন মহুয়া । কৃষ্ণনগর আদালত চত্বরে মহিলাদের ডিম-টমেটো হাতে অপেক্ষা করার ছবি ও ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ৷

মহুয়ার ভিডিয়ো বার্তা

এরপর মহুয়া একটি ভিডিয়ো বার্তায় বলেন, "যে সমস্ত মহিলাদের (ডিম হাতে) দেখা যাচ্ছে, তাঁরা তৈরি থাকুন ৷" তাঁদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হবে ৷ থানা অভিযোগ না নিলে, আদালত এমনকী সুপ্রিম কোর্টেও যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনি ৷ পরের দিন আরেকটি ভিডিয়োয় তিনি মহিলাদের নাম করে এফআইআর করার কথা বলেন ৷

মহুয়া আরও বলেন, "আপনারা একাই ডিম ছুড়তে পারেন না, আমিও ওমলেট করতে জানি ৷ টাকা দিয়ে নিরাপত্তার লোভে বিজেপি জয়েন করেছেন ৷ বউদের কাছ থেকে কয়েকটি বোরখা ধার করে নিয়ে আসুন ৷ তাহলে বোরখা পরে ডিমগুলো ভালো করে ছুড়তে পারবেন ৷ তখন কেউ চিনতে পারবে না ৷ আপনাদের বিরুদ্ধে এফআইআরও হবে না ৷ মামলা হবে না ৷"

সাংসদের এই 'বোরখা পরে আসার' মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয় এবং নদিয়ার হোগালবেরিয়া থানায় অভিযোগ জমা পড়ে ৷ বিজেপি নেতা হীরক ভট্টাচার্য বলেন, "তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে সেখানে কয়েকটি মন্তব্য করেন ৷ আমরা মনে করছি, তাঁর এই মন্তব্যের জন্য সম্প্রীতি নষ্ট হতে পারে ৷ প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছি, গ্রেফতার করে সঠিক সাজা দিক ৷"

এদিকে ডিম ছোড়া নিয়ে মহুয়া সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেও সেখানে সুরাহা পাননি ৷ গত 7 অগস্ট শীর্ষ আদালতে বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি শীল নাগুর বেঞ্চ মহুয়াকে পুলিশের সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিতে গিয়ে বেঞ্চ মৌখিকভাবে মন্তব্য করে, ‘‘আপনি একজন সাংসদ । রাজনীতিতে আসার পরও আপনি ডিমের (হামলার) ভয় পাচ্ছেন ? অথচ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা গুলি খেয়েছেন ৷ এই ধরনের আবেদন আদৌ এই আদালতে আসা উচিত নয় ।’’

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