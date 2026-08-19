বারবার এড়িয়ে যাচ্ছেন হাজিরা, মহুয়ার বিরুদ্ধে জারি গ্রেফতারি পরোয়ানা

বারবার এড়িয়ে যাচ্ছেন হাজিরা, মহুয়ার বিরুদ্ধে জারি গ্রেফতারি পরোয়ানা
একের পর এক বিতর্কে জড়িয়ে পড়ছেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ৷ তাঁর বিরুদ্ধে দেশের সেনাবাহিনী থেকে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দেওয়ার অভিযোগ ৷
Published : August 19, 2026 at 4:15 PM IST
কৃষ্ণনগর, 19 অগস্ট: তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির নির্দেশ দিল কৃষ্ণনগর আদালত ৷ তাঁর একটি ভিডিয়ো বার্তা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল ৷ ওই ভিডিয়োয় তিনি ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দিয়েছেন, এই অভিযোগে গত 17 জুন কৃষ্ণনগর আদালতে মামলা দায়ের হয় ৷
অভিযোগকারীর বক্তব্য, মহুয়া তাঁর ভিডিয়ো বার্তায় ধর্মীয় উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছেন ৷ এতে সব ধর্মেরই অপমান করা হয়েছে ৷ এই মামলায় আদালত কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদকে একাধিকবার হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল ৷ কিন্তু সাংসদ কর্ণপাত করেননি ৷ আদালতে উপস্থিত হওয়ার জন্য মহুয়াকে বুধবার বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল ৷ এই সময়ের মধ্যে তিনি না আসায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷
মামলাকারী পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য
এদিন মামলাকারী পক্ষের আইনজীবী শীর্ষেন্দু দাস বলেন, "গত 12 জুন সাংসদ মহুয়া মৈত্র একটি অপ্রীতিকর বক্তব্য সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন ৷ প্রেক্ষাপট ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করেন ৷ তাঁর এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সচেতন মহিলা নাগরিকরা সরব হন ৷ সেই প্রেক্ষাপটে মহুয়া একটি বিবৃতি দেন- সেখানে নারী স্বাধীনতা থেকে তুলসী অবমাননা, হিজাব বা বোরখা নিয়ে অপ্রীতিকর মন্তব্য করেন ৷"
তিনি জানান, এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে 17 জুন তারিখে একটি মামলা দায়ের হয়েছিল ৷ তাঁকে একাধিকবার আদালতে হাজিরার জন্য সমন পাঠানো হয় ৷ কিন্তু মহুয়া মৈত্র আদালতে হাজির হননি ৷ গত 18 অগস্ট আদালতে হাজিরা দেওয়ার সর্বেশেষ দিন ছিল ৷ সেদিনও তিনি আসেননি ৷ এরপর বিচারক দিব্যেন্দু দাস তাঁকে ফের 19 অগস্ট হাজিরা দেওয়ার দিন ধার্য করেন ৷ তিনি প্রথমার্ধে আসেননি ৷ এরপর বিকেল 5টা পর্যন্ত তাঁকে সময় দেন বিচারক ৷ কিন্তু মহুয়া আসেননি ৷ এই আদালত অবমাননার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে কৃষ্ণনগর জেএম থার্ড দিব্যেন্দু দাসের এজলাস ৷
রাজ্যে বিজেপি সরকার গড়ার পর থেকে তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীদের নিশানা করে ডিম ছোড়ার ঘটনা ঘটে চলেছে ৷ গত 13 জুন নদিয়ার কৃষ্ণনগর জেলা দায়রা আদালত চত্বরে কয়েকজন মহিলা ডিম-টমেটো হাতে মহুয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন ৷
কৃষ্ণনগরের সাংসদের দাবি, ওই মহিলারা বিজেপির কর্মী-সমর্থক ৷ তাঁরা সাংসদের আসার অপেক্ষায় ছিলেন ৷ মহুয়াকে আদালত চত্বরে দেখতে পেলেই ডিম-টমেটো ছুড়বেন, এমনটাই পরিকল্পনা ছিল তাঁদের ৷ বিজেপির কর্মী-সমর্থক মহিলাদের অনুমান ছিল, কোনও একটি পুরনো মামলায় হাজিরা দিতে আদালতে আসতে পারেন মহুয়া । কৃষ্ণনগর আদালত চত্বরে মহিলাদের ডিম-টমেটো হাতে অপেক্ষা করার ছবি ও ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ৷
মহুয়ার ভিডিয়ো বার্তা
এরপর মহুয়া একটি ভিডিয়ো বার্তায় বলেন, "যে সমস্ত মহিলাদের (ডিম হাতে) দেখা যাচ্ছে, তাঁরা তৈরি থাকুন ৷" তাঁদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হবে ৷ থানা অভিযোগ না নিলে, আদালত এমনকী সুপ্রিম কোর্টেও যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনি ৷ পরের দিন আরেকটি ভিডিয়োয় তিনি মহিলাদের নাম করে এফআইআর করার কথা বলেন ৷
মহুয়া আরও বলেন, "আপনারা একাই ডিম ছুড়তে পারেন না, আমিও ওমলেট করতে জানি ৷ টাকা দিয়ে নিরাপত্তার লোভে বিজেপি জয়েন করেছেন ৷ বউদের কাছ থেকে কয়েকটি বোরখা ধার করে নিয়ে আসুন ৷ তাহলে বোরখা পরে ডিমগুলো ভালো করে ছুড়তে পারবেন ৷ তখন কেউ চিনতে পারবে না ৷ আপনাদের বিরুদ্ধে এফআইআরও হবে না ৷ মামলা হবে না ৷"
সাংসদের এই 'বোরখা পরে আসার' মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয় এবং নদিয়ার হোগালবেরিয়া থানায় অভিযোগ জমা পড়ে ৷ বিজেপি নেতা হীরক ভট্টাচার্য বলেন, "তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে সেখানে কয়েকটি মন্তব্য করেন ৷ আমরা মনে করছি, তাঁর এই মন্তব্যের জন্য সম্প্রীতি নষ্ট হতে পারে ৷ প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছি, গ্রেফতার করে সঠিক সাজা দিক ৷"
এদিকে ডিম ছোড়া নিয়ে মহুয়া সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেও সেখানে সুরাহা পাননি ৷ গত 7 অগস্ট শীর্ষ আদালতে বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি শীল নাগুর বেঞ্চ মহুয়াকে পুলিশের সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিতে গিয়ে বেঞ্চ মৌখিকভাবে মন্তব্য করে, ‘‘আপনি একজন সাংসদ । রাজনীতিতে আসার পরও আপনি ডিমের (হামলার) ভয় পাচ্ছেন ? অথচ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা গুলি খেয়েছেন ৷ এই ধরনের আবেদন আদৌ এই আদালতে আসা উচিত নয় ।’’