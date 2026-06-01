ETV Bharat / state

সরকারি হাসপাতালের করুণ অবস্থা ! নেই চিকিৎসক, যখন-তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার

সরকারি হাসপাতালের এই পরিস্থিতিতে চূড়ান্ত হয়রানির শিকার হচ্ছেন রোগী এবং তাঁর আত্মীয়রা ।

Krishnaganj Rural Hospital
অন্ধকারে আচ্ছন্ন কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতাল (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 1, 2026 at 7:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কৃষ্ণগঞ্জ(নদিয়া), 1 জুন: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সরকারি হাসপাতালের অবস্থা বেহাল । অভিযোগ, ঠিকমতো আসেন না চিকিৎসকরা । যখন-তখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে গোটা হাসপাতাল । রোগী মৃত্যুর আশঙ্কা সর্বক্ষণ ৷ এমনই করুণ চিত্র দেখা গিয়েছে নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালের ।

মূলত নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভা একদম ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত । সেই কারণে একদিকে যেমন ওপার বাংলা থেকে মানুষ চিকিৎসার জন্য এপার বাংলায় আসেন, অন্যদিকে সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের ভরসা একমাত্র কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতাল । কৃষ্ণগঞ্জ থেকে শুরু করে ভীমপুর হাঁসখালি ব্লকের বহু মানুষ এই গ্রামীণ হাসপাতালের উপরে নির্ভর করে থাকেন ।

সরকারি হাসপাতালের করুণ অবস্থা ! নেই চিকিৎসক, যখন-তখন অন্ধকারাচ্ছন্ন (ইটিভি ভারত)

এলাকাবাসীর দাবি, প্রায় 2 দশক ধরে দিন দিন চূড়ান্ত খারাপ পরিস্থিতির ছবি ধরা পড়ছে এই হাসপাতালে । একেতেই চিকিৎসক নেই । তার ওপর অভিযোগ, চিকিৎসকরা ঠিকমতো ডিউটি করতে আসেন না । যার কারণে চূড়ান্ত হয়রানির শিকার হন রোগী এবং তাঁর আত্মীয়রা ।

শুধু তাই নয়, হাসপাতালে বিদ্যুৎ চলে গেলে পালটা কোনও ব্যবস্থা নেই । অভিযোগ, জেনারেটর রাখা থাকলেও সেটা চলে না । সে কারণেই বিদ্যুৎ চলে গেলে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে থাকে গোটা হাসপাতাল । অন্ধকারে এবং তীব্র গরমে হাঁসফাঁস করে কাটাতে হয় রোগীদের । জেনারেটর কখনও কখনও খারাপ হয়ে পড়ে থাকে ৷ আবার অনেক সময় তেলের অভাবে নাকি চালানো যায় না বলে অভিযোগ । পাশাপাশি গ্রামীণ হাসপাতাল হলেও বিভিন্ন টিকা এবং গুরুত্বপূর্ণ ইনজেকশনের ওষুধ হাসপাতালে মজুত থাকে । দীর্ঘক্ষণ যদি বিদ্যুৎহীন হয়ে থাকে সেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ খারাপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বলে দাবি এলাকাবাসীর ।

Krishnaganj Rural Hospital
কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতাল (নিজস্ব ছবি)

স্থানীয় বাসিন্দা পিয়াস বিশ্বাস বলেন, "দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে এই হাসপাতালের অবস্থা খারাপ হয়ে রয়েছে। কুড়ি বছর আগে তাও পরিষেবা ভালো ছিল। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে ততই খারাপ হচ্ছে হাসপাতালে পরিস্থিতি। দেখার কেউ নেই । ঠিকমতো চিকিৎসক আসে না । সেই কারণে ঠিক মতো চিকিৎসা হয় না। অন্যদিকে বিদ্যুৎ চলে গেলে অন্ধকার হয়ে থাকে গোটা হাসপাতাল। জেনারেটারের তেল চুরি পর্যন্ত হয়ে যায়।"

হাসপাতালে আসা এক রোগীর আত্মীয় গোপাল চক্রবর্তী বলেন, "হাসপাতালের কোনও পরিষেবা নেই । চিকিৎসা করা ঠিক মতো আসেন না । যেখানে সেখানে নোংরা আবর্জনা পড়ে থাকে । এমনকি শৌচালয় ব্যবহারযোগ্য নয় । যেমন আজকে সারাদিন বিদ্যুৎ নেই ৷ সেই কারণে গোটা হাসপাতাল অন্ধকার হয়ে পড়ে রয়েছে ।"

ওই হাসপাতালের কর্মরত এক চিকিৎসক বলেন, "বিষয়টি পুরোটাই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বলতে পারবে । তবে খারাপ পরিস্থিতি নিয়ে আমি যতদূর জানি বর্তমান বিধায়কের সঙ্গে বিএমওএইচ-এর কথা হয়েছে । হয়তো আগামিদিনে পরিষেবা ভালো হতে পারে ।"

কৃষগঞ্জের বিধায়ক সুকান্ত বিশ্বাস বলেন, "কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালের বেহাল পরিস্থিতির বিষয়টি আমার নজরে রয়েছে । আমি ইতিমধ্যেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি । আগামিদিনে যাতে যত দ্রুত সম্ভব পরিষেবা ফিরিয়ে আনা যায় এবং হাসপাতালে পরিকাঠামো উন্নতি করা যায় সেই ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছি ।"

TAGGED:

POWER CUT IN GOVT HOSPITAL
GOVERNMENT HOSPITAL
কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতাল
সরকারি হাসপাতাল
KRISHNAGANJ RURAL HOSPITAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.