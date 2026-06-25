রাজ্যের নতুন নির্বাচন কমিশনার হচ্ছেন কৃষ্ণ গুপ্ত
বর্তমানে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার পদে রয়েছেন আইএএস রাজীব সিনহা । এবার এই পদে নিযুক্ত হতে চলেছেন প্রবীণ আইএএস অফিসার ড. কৃষ্ণ গুপ্ত ।
Published : June 25, 2026 at 2:14 PM IST|
Updated : June 25, 2026 at 2:41 PM IST
কলকাতা, 25 জুন: রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নয়া কমিশনার পদে দায়িত্ব পেতে চলেছেন ড. কৃষ্ণ গুপ্ত । এই নিয়ে নবান্ন থেকে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন ।
এর আগে, রাজ্য নির্বাচন কমিশনার পদে ছিলেন আইএএস রাজীব সিনহা । তিনি পূর্বতন সরকারের আমলে দীর্ঘদিন রাজ্যের মুখ্যসচিব হিসেবেও দায়িত্বভার সামলেছেন । তারপর তাঁকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক করে রাজ্য নির্বাচন কমিশনে আনা হয়েছিল । সম্প্রতি তিনিও অবসর নিয়েছেন । তাই তাঁর অবসর নেওয়ার পর বেশ কিছুদিন ওই পদ খালি ছিল । সেই কারণে রাজ্যে নয়া বিজেপি শাসিত সরকার আসার পর দুই মাসের মাথায় এই পদে নিযুক্ত হতে চলেছেন প্রবীণ আইএএস অফিসার ড. কৃষ্ণ গুপ্ত ।
বুধবার রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতর থেকে এই সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে । সেই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ড. কৃষ্ণ গুপ্ত বর্তমানে রাজ্য সরকারের কো-অপারেশন ডিপার্টমেন্টের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব পদে রয়েছেন । আগামী 30 জুন তিনি তাঁর চাকরি জীবন থেকে অবসর নিতে চলেছেন ।
ড. কৃষ্ণ গুপ্ত তাঁর চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর যেদিন তিনি নতুন পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন, সেই দিন থেকেই রাজ্য নির্বাচন কমিশনের পরবর্তী কমিশনার হিসেবে তাঁর কার্যকাল শুরু হবে ।
সংবিধানের 243K(1) অনুচ্ছেদ এবং সেই সঙ্গে 1998 সালের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন আইনের ধারা 3(1) এবং 3A(1)- অনুসারে রাজ্যপাল এই নিয়োগে সিলমোহর দিয়েছেন । রাজ্যপালের নির্দেশানুসারে এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করেছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল ।
পঞ্চায়েত, পুরসভা ও অন্যান্য স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থার নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । আগামী দিনে বিভিন্ন নির্বাচনী প্রক্রিয়া পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে নতুন কমিশনারের কাঁধে । প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ডিসেম্বরে কলকাতা ও বেশ কয়েকটি পুরসভার ভোট হওয়ার কথা রয়েছে ৷ তাই তার আগে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের প্রয়োজন ছিল । পুরসভার নির্বাচন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানেই হবে । তাই প্রশাসনিক দিক থেকে কৃষ্ণ গুপ্তর কমিশনার হিসেবে নিয়োগকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে ।