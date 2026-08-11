বর্ষায় উপচে পড়া নদীর কারণে বিচ্ছিন্ন গ্রাম ! সেতুর অভাবে দুর্ভোগ কোড়াপাড়ায়

বর্ষায় উপচে পড়া নদীর কারণে বিচ্ছিন্ন গ্রাম ! সেতুর অভাবে দুর্ভোগ কোড়াপাড়ায়
শহর আসানসোলের সঙ্গে কোড়াপাড়াকে বিচ্ছিন্ন করেছে নুনিয়া নদী । নেই কোনও সেতু । বুক পর্যন্ত জল ঠেলে স্কুলে যায় ছাত্রছাত্রীরা । তারক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : August 11, 2026 at 8:01 PM IST
আসানসোল, 11 অগস্ট: 'নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস...' সত্যি এ যেন এক দীর্ঘশ্বাস । নদী পেরিয়েই যাতায়াত । তবে সেই নদীর জল বাড়লেই ওপারে যাওয়ার আর পথ নেই । তাই বর্ষাকালে শহর থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আসানসোল পুরনিগমের 14 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত কোড়াপাড়া এলাকা ।
কোনও প্রত্যন্ত গ্রাম নয় । আসানসোলের উপর দিয়ে যাওয়া 19 নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে এই এলাকার দূরত্ব মাত্র তিন কিলোমিটার । আর এই কোড়াপাড়ার উপর দিয়েই বয়ে চলেছে আসানসোলের স্থানীয় নদী, নুনিয়া । ঘুরপথে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একটি কাঁচা রাস্তা থাকলেও, সেটি নিরাপদ নয় । আর সেই কারণেই নদী পারাপার করেই বাসিন্দারা শহরাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন । নদীর ওই পারে রয়েছে বাজার, স্কুল, হাসপাতাল সমস্ত কিছুই ।
বর্ষাকালে প্রবল সমস্যায় গ্রামবাসীরা
শুধু তাই নয়, নিম্নবিত্ত পরিবার ভুক্ত এই গ্রামের বেশিরভাগ মানুষেরই পেশা নদী পেরিয়ে অন্য পারে দিনমজুরি । তাই পায়ে হেঁটে নদী পথ পেরিয়েই ওই পারে যেতে হয় নানান প্রয়োজনে । বর্ষাকালে এই নদীই শহর আসানসোলের সঙ্গে কোড়াপাড়াকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় । বন্ধ হয় রুটিরুজি, বাজার করা, স্কুল যাওয়া বা চিকিৎসা ।
বৈশাখ মাসে নুনিয়া নদী যখন শুকিয়ে আসে, ছাত্রছাত্রীরা নদী পথে স্কুল যেতে নদীর জলে খেলা করে । কিন্তু বর্ষা এলেই ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে জল । স্কুলের পোশাক ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে তা মাথায় ও হাতে জুতো নিয়ে নদী পার করে ছাত্র-ছাত্রীরা । বুক পর্যন্ত জল ঢেলে পৌঁছয় স্কুলে ৷ কিন্তু যখন ভরা বর্ষায় নদী ফুলে ফেঁপে ওঠে, তখন বন্ধ হয়ে যায় স্কুলও ।
স্কুল পড়ুয়াদের ভোগান্তি চরমে
নদী ডিঙিয়ে আসা স্কুল ছাত্র আশিস, সুবোধ ও প্রদীপ কোড়ারা বলে, "স্কুলে পরীক্ষা চলছে ৷ সেই কারণেই আমাদেরকে স্কুলে যেতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে । নইলে স্কুলে যাই না । এই বর্ষাকালে প্রায় এক বুক জল হয়ে যায় নদীতে । সেইভাবেই আমরা পেরিয়ে আসি । খুব ভয় লাগে তাও উপায় নেই । এই ভাবেই আমাদেরকে আসতে হয় । অন্য পথ দিয়ে অনেকটা ঘুরে যেতে হয় ৷ প্রায় দুই থেকে তিন কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে যেতে হয় । সেই রাস্তাতেও কাদা রয়েছে ফলে যাতায়াত করা খুব অসুবিধা ।"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন মাস স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয় পড়ুয়ারা । পঠনপাঠন লাটে ওঠে । অনেকেই পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে এই কারণে । গ্রামেই পাওয়া গেল এক ছাত্রী গীতা কোড়াকে । গীতা বলেন, "আগে নদী পেরিয়ে খুব কষ্ট করে স্কুলে যেতাম । কিন্তু এখন আর পারি না । অন্যদিকে জঙ্গলের পথ দিয়ে একা যেতেও খুব ভয় লাগে । সেই রাস্তায় কাদা । হাঁটা চলার সুযোগও নেই । ফলে পড়াশোনা ছাড়তে বাধ্য হয়েছি । যদি নদীর উপর একটি ছোট্ট সেতুও করে দেওয়া যায় । তাহলেও এই গ্রামবাসীরা এপার ওপার করতে পারেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনাটা বেঁচে যায় ।"
গ্রামে ঢোকে না অ্যাম্বুলেন্স
স্বাধীনতার এতগুলো বছর পেরিয়ে গিয়েছে । কিন্তু আজও কোড়াপাড়ায় অ্যাম্বুলেন্স ঢুকতে পারে না । ফলে গ্রামের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে রোগীকে খাটে চাপিয়ে কাঁধে করে নিয়ে যেতে হয় নদী পেরিয়ে মূল রাস্তায় । বর্ষাকালে নদীর জল বেড়ে গেলে নদী দিয়ে আর যাতায়াতের পথ থাকে না । ঘুরপথে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে রাস্তাও কাদায় ভর্তি, পিচ্ছিল । ফলে সে পথ দিয়ে যাওয়ারও কোনও সম্ভাবনা থাকে না রোগীকে নিয়ে । তাই অপেক্ষা করতে হয় কাদা শুকিয়ে যাওয়ার বা রাস্তা সামান্য চলাচলের যোগ্য হওয়ার । প্রসূতি মায়েদের ক্ষেত্রে যা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে । অতীতে রোগীর মৃত্যুর ঘটনা পর্যন্ত ঘটেছে এই অপেক্ষা করতে গিয়ে ।
গ্রামবাসী আলোচনা কোড়া বলেন, "নদীর জল বেড়ে গেলে আমাদের আর ওইপারে যাওয়ার কোনওরকমের উপায় থাকে না । জঙ্গলের পথ দিয়ে যেতে আমাদের ভয় লাগে । এছাড়াও অন্ধকারে সাপ ও অন্যান্য নানান জীবজন্তু থাকে । ফলে সে দিক দিয়ে যাতায়াতের পথ বন্ধ । কার্যত আমরা দু'তিন মাস ঘরবন্দি হয়েই থাকি । ঘরে বাজার যেটুকু কিনে নিয়ে আসি শুরুতে, পরে তাতেই চালাতে হয় । পরিবারের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারি না । ঘরেই ফেলে রাখতে হয় ।"
আরেক বাসিন্দা রেখা কোড়ার কথায়, "বর্ষাকালে আমাদের বাড়ির ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায় । ছোট একটি কোচিং সেন্টার তৈরি করা হয়েছিল । সেখানেও যারা পড়াতে আসেন, তারা নদীতে জল বাড়লে আর আসতে পারেন না । আমাদের কোনও প্রয়োজনেও আমরা বাড়ি থেকে আসানসোলের দিকে যেতে পারি না । একটি স্থায়ী সমাধান যদি হয়ে যায় তাহলে খুব ভালো হয় । নদীর উপর একটি সেতু হলে এই গ্রামটির সামগ্রিক উন্নয়ন হবে ।"
কোচিং স্কুলও অচল
গ্রামবাসীদের কথা ভেবে গত কয়েক বছর আগে সেখানে গিয়েছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী চন্দ্রশেখর কুণ্ডু ৷ তিনি গিয়ে জানতে পারেন যে, বছরে কয়েকমাস ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল যাওয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং তারা পঠন-পাঠন থেকে দূরে থাকে । ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠনের অভ্যাস যাতে থাকে, সেই কারণে গ্রামের মধ্যে ছোট্ট একটি স্কুল তিনি করেছিলেন । কিন্তু বর্ষাকালে সেই স্কুলেও শিক্ষক শিক্ষিকারা যেতে পারেন না ।
চন্দ্রশেখর কুণ্ডু বলেন, "বর্ষায় নদীর জল বেড়ে গেলে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল যাওয়া বন্ধ হয়ে যায় । প্রায় পাঁচ মাস তারা স্কুল যেতে পারে না । আমরা তাই একটা স্কুল করেছিলাম গ্রামে । কিন্তু সেই স্কুলের শিক্ষকরাও আসতে পারে না জল বাড়লে । ফলে গ্রামের মধ্যে যে একটু বেশি শিক্ষিত সেরকমই একটি মেয়েকে এই স্কুলে পঠন পাঠনের দায়িত্ব দিয়েছি । যাতে বাচ্চাদের পড়াশোনার অভ্যাসটা থাকে । তবে স্কুল খুব ছোটখাটো জিনিস । সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে এখানকার মানুষের চিকিৎসা । কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায় না । এখানে অ্যাম্বুলেন্স ঢোকে না । অতীতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে এমন কারণে ।"
চন্দ্রশেখর আরও বলেন, "এখানকার বাসিন্দারা বারবার প্রতিশ্রুতি শুনেছেন যে একটি সেতু তৈরি করা হবে । কিন্তু বছরের পর বছর প্রতিশ্রুতি শুনতে শুনতে তারা ক্লান্ত । এবার বাসিন্দাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে । স্থায়ী সমাধান না হলে তারা অনশনে বসবেন বলে আমাকে জানিয়েছেন ।"
বিজেপি বিধায়কের আশ্বাস
গত 15 বছর ধরে তৃণমূল শাসনে নদীর উপর একটি সেতু তৈরি করে দেওয়ার বহুবার প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন গ্রামবাসীরা । কিন্তু কিছুই হয়নি । বর্তমানে রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হয়েছে । আসানসোল উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক হয়েছেন কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "আমি ওই এলাকার সমস্যার কথা জানি । সেখানে আগে একটি অস্থায়ী সেতু ছিল । কিন্তু সেটিও আর চলাচলের যোগ্য নেই । ফলে বাসিন্দারা প্রচণ্ড সমস্যার মধ্যে রয়েছে । আসানসোল পুরনিগমে বর্তমানে একটু টানাপোড়েন চলছে । আর কয়েকদিন পরেই বিষয়টা মিটে যাবে । আমি কথা দিতে পারি পরের বর্ষায় বাসিন্দাদের এই কষ্ট আর ভোগ করতে হবে না ।"