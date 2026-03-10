কলকাতায় ফটোশুটের নতুন ঠিকানা প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিট ! এখানেই থাকতেন নোবেলজয়ী

কলকাতায় ফটোশুটের নতুন ঠিকানা প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিট ! এখানেই থাকতেন নোবেলজয়ী
দিনের আলোয় এক রূপ, সন্ধ্যায় থিম আলোয় অন্য রূপ । ঐতিহ্য-নস্টালজিয়ার মিশ্রণে ফুটে উঠেছে হলুদ ট্যাক্সি, হাতে টানা রিকশা, ফুচকাওয়ালা, রসগোল্লা, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল—কলকাতার প্রতিটি স্বাদ-ছোঁয়া ।
Published : March 10, 2026 at 6:07 PM IST
কলকাতা, 10 মার্চ: শুধু ইতিহাস নয়, এবার কলকাতার এক পাড়াও হয়ে উঠছে জেন জি-র ফটোশুটের নতুন ঠিকানা । 1907 সাল ৷ 19 বছর বয়সে কলকাতায় পা রেখেছিলেন নোবেলজয়ী সিভি রমন । বউবাজার এলাকার ওয়েলিংটন স্কোয়ার সংলগ্ন প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটে শুরু হয়েছিল তাঁর কলকাতা জীবন । একই পাড়ায় বসবাস করতেন খ্যাতনামা সংগীতজ্ঞ দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কারপ্রাপ্ত রায়চাঁদ বড়াল এবং আরও একাধিক গণ্যমান্য ব্যক্তি । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাড়া এবং এলাকার বাড়িগুলোও বার্ধক্যে পৌঁছেছে ।
স্থানীয় কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে ও কলকাতা কর্পোরেশনের উদ্যোগে এবার সেই পাড়াকে নতুন রূপ দেওয়া হয়েছে । দুর্গা মাঠ এলাকা থেকে শুরু করে প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিট এখন সেজে উঠেছে দেওয়ালচিত্রে । দিনের আলোয় এক রূপ, সন্ধ্যায় থিম আলোয় অন্য রূপ । ঐতিহ্য আর নস্টালজিয়ার মিশ্রণে ফুটে উঠেছে হলুদ ট্যাক্সি, হাতে টানা রিকশা, ফুচকাওয়ালা, রসগোল্লা, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল—কলকাতার প্রতিটি স্বাদ আর ছোঁয়া।
বছর কয়েক আগে উত্তর কলকাতার হাতিবাগান নবীনপল্লী দুর্গা পুজোর সময় এমন সাজে মন মাতিয়ে তুলেছিল । সুকুমার রায়ের আবোলতাবোল শতবর্ষ উৎযাপন করা হয়েছিল । তারপর থেকেই প্রি-ওয়েডিং, বন্ধুদের গ্রুপ ফটো বা জেন জি-র মতো প্রজন্মের কাছে সংশ্লিষ্ট এলাকাটি আকর্ষণীয় ফটো হটস্পট । রবিবার ও ছুটির দিনে উপচে পড়ে বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়ে । নানা ধরনের পোজে ছবি তোলার হিড়িক দেখা যায় । এবার সেই তালিকায় জুড়তে চলেছে প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিট !
স্থানীয় কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে বলেন, "প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের ইতিহাস আলাদা । কলকাতার অন্য চারটি পুরোনো গলির মতো ভাবলে চলবে না । এই গলির একাংশ কলকাতার দ্বিতীয় বৃহত্তম যৌনপল্লী হলেও, এখানে বসবাস করেছেন সি ভি রমন, রায়চাঁদ বড়াল-সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি । আমরা চাই মানুষ আসুক, শহরের ইতিহাস জানুক, এবং ছবি তুলুক ।"
১০ জন শিল্পীর দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টায় সাজানো এই পাড়া এখন শুধু ইতিহাস নয়, ফটোশুটের জন্য এক নতুন ঠিকানা । দিনের আলো শেষে সন্ধ্যা নামলেই জ্বলে উঠে থিম আলো, তৈরি করে অন্য এক পরিবেশ, অন্য এক অনুভূতি । কলকাতার এই নতুন ফটো হটস্পট জেন জি-র সঙ্গে সঙ্গে সকল বয়সের মানুষকে আকৃষ্ট করছে ৷ শুধু ফটোশুটের হাতছানি নয়, সংশ্লিষ্ট এলাকার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শহরের ইতিহাস ও নস্টালজিয়া !
