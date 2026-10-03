সাড়ে 10 হাজার বই ! প্রোমোটিংয়ের আশঙ্কায় উদ্বেগে কলকাতার 117 বছরের ঐতিহাসিক গ্রন্থাগার

সাড়ে 10 হাজার বই ! প্রোমোটিংয়ের আশঙ্কায় উদ্বেগে কলকাতার 117 বছরের ঐতিহাসিক গ্রন্থাগার
Kolkata's historic Jagajjyoti Library: ভবন ভাঙলে নতুন ঠিকানায় জায়গা মিলবে তো ? 1910-এ পথচলা জগজ্জ্যোতি গ্রন্থাগার ঘিরে উদ্বেগ ৷ সাহাজান পুরকাইতের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : October 3, 2026 at 8:31 PM IST
কলকাতা, 3 অক্টোবর: কলকাতার বইপাড়ার ইতিহাস শুধু কলেজ স্ট্রিটের বইয়ের দোকান কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডিতে আটকে নেই । শহরের অলিগলিতেও ছড়িয়ে রয়েছে পাঠাভ্যাস, সাহিত্যচর্চা এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বহু পুরনো স্মৃতি । তেমনই এক ইতিহাসের সাক্ষী মধ্য কলকাতার জগজ্জ্যোতি গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক পাঠাগার ।1910 সালের 4 জুলাই পথচলা শুরু । দেখতে দেখতে 116 বছর পার করে ফেলেছে প্রতিষ্ঠানটি । অথচ সেই দীর্ঘ ইতিহাসই এখন অনিশ্চয়তার মুখে ।
কারণ, গ্রন্থাগার ভবনটি প্রোমোটিংয়ের আওতায় আসতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে । আর তাতেই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, নতুন ভবন তৈরি হলে সেখানে কি গ্রন্থাগারের জন্য জায়গা থাকবে ? থাকলেও সেই জায়গায় প্রায় সাড়ে 10 হাজার বই, তার মধ্যে শতাব্দীপ্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য বইগুলি কী ভাবে সংরক্ষণ করা হবে ? গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত উদ্যোগীদের উদ্বেগ, বিপুল অর্থের দাবি মেটানো সম্ভব না হলে যা হারিয়ে যেতে পারে তা শুধু একটি ভবন নয়, এলাকার দীর্ঘ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারও ।
1910 থেকে আজ, শুধু লাইব্রেরি নয়, স্মৃতির ভাণ্ডার
জগজ্জ্যোতি গ্রন্থাগারের ইতিহাস দীর্ঘ । 1910 সালের 4 জুলাই প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান কলেজ স্ট্রিট সংলগ্ন এলাকার প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলির অন্যতম বলে দাবি উদ্যোক্তাদের । দীর্ঘ সময় ধরে এলাকার পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা এবং লাইব্রেরি আন্দোলনের বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে এই পাঠাগার ।
এই গ্রন্থাগারের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বহু বিশিষ্ট মানুষের স্মৃতিও। উদ্যোগীদের দাবি, বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ রাইচাঁদ বড়ালের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক ছিল । বসুমল্লিক পরিবারের দেবেন্দ্রচন্দ্র বসুমল্লিকও দীর্ঘদিন গ্রন্থাগারটির পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন ।
পুরনো নথি ঘেঁটে উদ্যোক্তাদের আরও দাবি, বিভিন্ন সময়ে গ্রন্থাগারের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছেন শ্যামল মিত্র, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল চট্টোপাধ্যায় এবং অপর্ণা সেনের মতো বিশিষ্টরা । শিল্পী পিন্টু ভট্টাচার্যের জীবনের শেষদিকের একটি স্টেজ পারফরম্যান্সও এই গ্রন্থাগারের হয়েছিল বলে তাঁদের দাবি ।
সাহিত্যিকদের শুভেচ্ছাবার্তা এখনও সংরক্ষিত রয়েছে গ্রন্থাগারে । সেই তালিকায় রয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, কিন্নর রায় এবং শঙ্খ মহারাজের নাম । উদ্যোক্তাদের দাবি, এক সময়ের সাধনা লাইব্রেরি উঠে যাওয়ার পর সেখানকার বেশ কিছু বইও এসে পৌঁছয় জগজ্জ্যোতি গ্রন্থাগারে ।
ফলে এই সংগ্রহের মূল্য শুধু সংখ্যায় মাপা যায় না । প্রতিটি পুরনো বইয়ের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একটি সময়ের সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস ।
বন্ধ হওয়ার মুখ থেকে ফের ঘুরে দাঁড়ানো
একসময় কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে ছিল গ্রন্থাগারটি । অন্য বহু পাঠাগারের মতো এখানেও কমতে শুরু করেছিল পাঠকের সংখ্যা । কোভিড পর্বের পর পরিস্থিতি আরও কঠিন হয় ।
সেই সময় 2023 সাল থেকে কয়েক জন স্থানীয় বাসিন্দা এবং উদ্যোগী ব্যক্তি গ্রন্থাগারটিকে নতুন করে সচল করার দায়িত্ব নেন । পাঠক ফেরাতে শুরু হয় নানা উদ্যোগ । আয়োজন করা হয় স্বাস্থ্য শিবিরের । পুরনো সদস্যদের বাড়ি বাড়ি চিঠি পাঠিয়ে যোগাযোগ করা হয় । নতুন প্রজন্মকে লাইব্রেরিমুখী করতে শুরু হয় প্রচারও ।
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, পাঠকদের উপর আর্থিক চাপ কমাতে সদস্যদের কাছ থেকে মাসিক চাঁদা নেওয়াও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । আগে মাসে 4, 5 বা 6 টাকা করে নেওয়া হত । এখন সেই ব্যবস্থাও নেই । শুধু বাড়িতে বই নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা আমানত রাখা হয়, বই হারিয়ে গেলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে যাতে তার ব্যবস্থা করা যায় ।
উদ্যোক্তাদের বক্তব্য, তাঁদের লক্ষ্য ব্যবসা নয়, পড়ার অভ্যাস ফিরিয়ে আনা । ভবিষ্যতেও সদস্যদের কাছ থেকে মাসিক চাঁদা নেওয়ার পরিকল্পনা নেই । বরং সাধারণ মানুষকে নিজেদের সংগ্রহ থেকে বই দান করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে । গত কয়েক মাসে একাধিক ব্যক্তি বই দিয়েছেন বলেও তাঁদের দাবি ।
সরকারি সাহায্য কতটা ? প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে
উদ্যোক্তাদের দাবি, গত 10-15 বছরে গ্রন্থাগারটি সরকারি বা অন্য কোনও উল্লেখযোগ্য আর্থিক সহায়তা পেয়েছে বলে তাঁদের জানা নেই । ফলে বর্তমানে বিদ্যুৎ, রক্ষণাবেক্ষণ-সহ বিভিন্ন খরচের বড় অংশই তাঁরা নিজেদের উদ্যোগে চালাচ্ছেন । এই অবস্থায় ভবনটি প্রোমোটিংয়ের আওতায় এলে নতুন করে তৈরি হবে আর্থিক চাপ । উদ্যোক্তাদের দাবি, প্রোমোটিংয়ের ক্ষেত্রে প্রায় 10 থেকে সাড়ে 10 লক্ষ টাকা দাবি করা হতে পারে । তার সঙ্গে যোগ হবে অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ । এই টাকা জোগাড় করা গ্রন্থাগারের পক্ষে কার্যত অসম্ভব বলেই মনে করছেন তাঁরা ।
'ভবন যাক, লাইব্রেরি যেন না যায়'
গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত কৌস্তভ ভট্টাচার্যের কথায়, "আমরা চাইছি, যে কোনও শর্তেই হোক, লাইব্রেরিটা বেঁচে থাকুক । এটা আমাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, এলাকার একটা হেরিটেজ ।" তাঁর আশঙ্কা, ভবন ভেঙে নতুন নির্মাণ হলে সেখানে গ্রন্থাগারের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা না মিললে এত বছরের বইয়ের সংগ্রহ কোথায় রাখা হবে ? শুধু বই রাখার ঘর থাকলেই হবে না । পুরনো এবং দুষ্প্রাপ্য বই সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশও প্রয়োজন । তাঁর মতে, একটি ভবনের সঙ্গে যদি সেই সংগ্রহের সম্পর্ক ছিন্ন হয়, তা হলে শুধু পাঠাগারের কার্যক্রমই নয়, গবেষকদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ একটি সংগ্রহ হারিয়ে যেতে পারে ।
নতুন প্রজন্মকে টানাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ
গ্রন্থাগারে নতুন সদস্য যোগ হলেও নতুন প্রজন্মের বড় অংশ এখনও বইমুখী হয়নি বলে মনে করছেন উদ্যোক্তারা । তবে পুরনো বই নিয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী মানুষ এখনও এখানে আসেন । সাধারণ মানুষের বই দানের ফলে সংগ্রহও সমৃদ্ধ হচ্ছে ।
তাঁদের মতে, এই লাইব্রেরিকে বাঁচাতে শুধু ভবন রক্ষা করলেই হবে না । নতুন প্রজন্মের সঙ্গে তার সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে হবে । বই পড়ার পাশাপাশি আলোচনা, সাহিত্যসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন পাঠচক্রের মাধ্যমে গ্রন্থাগারকে ফের এলাকার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র করে তোলার পরিকল্পনাও রয়েছে ।
কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হওয়ার প্রস্তুতি
প্রোমোটিংয়ের পরিস্থিতি তৈরি হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং গ্রন্থাগার দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করার বিষয়ে আলোচনা শুরু করেছেন উদ্যোক্তারা । কী ভাবে সরকারি বা প্রশাসনিক সহায়তা পাওয়া যেতে পারে, কোন দফতরের সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন, তা নিয়েও চলছে আলোচনা । কারণ তাঁদের কাছে এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন একটাই, নতুন ভবন হলেও সেখানে জগজ্জ্যোতি গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব থাকবে তো ?
একদিকে শহর বদলাচ্ছে, পুরনো বাড়ি ভেঙে তৈরি হচ্ছে নতুন বহুতল । অন্যদিকে সেই পুরনো বাড়িগুলির সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে কলকাতার পাড়া-সংস্কৃতির বহু স্মৃতি । জগজ্জ্যোতি গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও তাই লড়াইটা শুধু একটি ভবনকে ঘিরে নয় । লড়াই প্রায় 117 বছরের পাঠাভ্যাস, সাড়ে 10 হাজারের বেশি বই এবং বহু প্রজন্মের সাংস্কৃতিক স্মৃতি ধরে রাখার ।
উন্নয়নের নতুন নির্মাণের নীচে চাপা পড়বে কি 1910-এর সেই ইতিহাস ? নাকি নতুন ঠিকানাতেও বেঁচে থাকবে জগজ্জ্যোতি, বইয়ের পাতায়, পাঠকের হাতে, আর কলকাতার সাংস্কৃতিক স্মৃতিতে ? উত্তর সময়ের গর্ভে ৷