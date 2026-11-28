ঘূর্ণিঝড়ের ভেল্কিতে পথ হারাল শহুরে শীত, পারদ নামবে জেলায়
Weather Update: তাপমাত্রা কমে পশ্চিমের জেলায় 13 ডিগ্রির ঘরে পারদ। আগামী কয়েকদিন এমনই থাকবে তাপমাত্রা। আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।
Published : November 28, 2026 at 8:01 AM IST
কলকাতা, 28 নভেম্বর: আপাতত আর পারদ পতনের সম্ভাবনা নেই। পরিস্থিতি এখন যেমন আছে প্রায় তেমনই থাকবে। শুষ্ক আবহাওয়া, উত্তর পশ্চিম দিক থেকে আসা শুকনো এবং ঠান্ডা বাতাসে শীতের আগমনী রাজ্যের বাতাসে। সমতল থেকে পাহাড়-সব জায়গায় একই অবস্থা।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস শুক্রবার রাতে জানিয়েছেন, উত্তরবঙ্গে হালকা কুয়াশা থাকার সম্ভাবনা। উত্তুরে হাওয়ায় শীতের আমেজ। দক্ষিণবঙ্গে কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 17 থেকে 18 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করবে। পশ্চিমের জেলাগুলোতে ছবিটা একটু ভিন্ন। তাপমাত্রা কমেছে বেশ খানিকটা । পশ্চিমের জেলায় পারদ নেমেছে 13 ডিগ্রির ঘরে । আগামী কয়েকদিন এমনই থাকবে তাপমাত্রা। আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।
এদিকে রবিবার আন্দামান সাগরের কাছে একটি নতুন ঘূর্ণাবর্ত তৈরির সম্ভাবনা। শক্তি বাড়িয়ে নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে ওই ঘূর্ণাবর্ত । তবে তার অভিমুখ শ্রীলঙ্কার দিকে । এখানেই শেষ নয়, দক্ষিণ ওড়িশা এবং দক্ষিণ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এলাকায় আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। তার কী প্রভাব বাংলার উপর পড়বে সেটা এখনও স্পষ্ট নয় । এই দুইটির প্রভাবেই পথ হারল শহুরে শীত ।
দক্ষিণবঙ্গের অবস্থা
উত্তুরে হাওয়া বইছে । তার হাত ধরে তাপমাত্রা কমেছে। রাজ্যজুড়েই শীতের আমেজ। পশ্চিমের জেলায় 13 ডিগ্রি থেকে 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাতে 19 থেকে 19 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা থাকবে। সকালে হালকা কুয়াশা কোথাও হালকা ধোঁয়াশা। আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই রাজ্যে। আজও বজায় থাকবে শীতের আমেজ। তাপমাত্রা একইরকম থাকবে আগামী দু'দিন। তারপর সামান্য বাড়তে পারে তাপমাত্রা। পূর্বাভাস বলছে, আগামী সপ্তাহের শুরুতে দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে।
উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি
তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় সকাল থেকেই কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা কুয়াশার দাপট থাকতে পারে। পার্বত্য এলাকায় কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি। শনিবার সব জেলায় শুষ্ক আবহাওয়ার সম্ভাবনা। পরিষ্কার আকাশ ; তাপমাত্রা আগামী সাত দিন একই রকম থাকবে।
কলকাতার আপডেট
শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 17 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। হালকা উত্তুরে হওয়ার উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে। মেঘমুক্ত রোদ ঝলমলে আকাশ। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আগামী 48 ঘন্টা একই রকম থাকবে। তারপর তাপমাত্রা সামান্য বাড়বে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পতনে আরও মনোরম হয়ে উঠবে চারপাশ। শুক্রবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 26.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস । স্বাভাবিকের চেয়ে 2.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 17.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস । স্বাভাবিকের চেয়ে সামান্য বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 98 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 60 শতাংশ।