জলমগ্ন শহর পরিদর্শনে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা, দ্রুততার সঙ্গে জমা জল নামাল পুরনিগমের নিকাশি বিভাগ
পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে এদিন জলমগ্ন শহরে ঘোরেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা। কোথায়-কীভাবে কাজ করলে দ্রুত জল নামিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে, তা নিয়ে কথা বলেন আধিকারিকদের সঙ্গে।
Published : June 19, 2026 at 5:26 PM IST
কলকাতা, 19 জুন: সপ্তাহ খানেক আগে বর্ষা প্রবেশ করেছে বাংলায়। তারপর এই প্রথম ভারী বৃষ্টি পেল দক্ষিণবঙ্গ। বিশেষ করে শহর কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় প্রবল বৃষ্টি হয়েছে ৷ স্বাভাবিকভাবেই উত্তর, মধ্য কিংবা দক্ষিণ কলকাতায় জমল জল। জল নামাতে 'অ্যাকশন' মোডে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। পুর-প্রশাসনের তৎপতার জেরে জমা জল নামানো হল দ্রুততার সঙ্গে।
কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, কলেজ স্ট্রিট, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, মুক্তরামবাবু স্ট্রিট, নর্দান পার্ক থেকে শুরু করে কালীঘাট এবং বেহালার কিছু অংশ জল মগ্ন হয়ছিল। সব জায়গায় নিকাশি বিভাগ জল নামাতে তৎপর হয়ছে।
সকাল থেকেই শুরু হয় বৃষ্টি ৷ চলতে থাকে বেশ কিছুক্ষণ। অফিস টাইমে জলমগ্ন কলকাতায় গাড়ির চাকা হল শ্লথ। নাগরিকরা সমস্যায় পড়তেই তড়িঘড়ি পথে নামে পুর প্রশাসন। শহরের বিভিন্ন জায়গায় নামানো হল অত্যাধুনিক যন্ত্র। কোথাও ভ্যাকুয়াম ব্যবহারে পাইপ লাইনের (Vacuum Pipeline) আটকে থাকা ময়লা সরিয়ে জল নামানো হল। কোথাও আবার সাকশন কাম জেটিং মেশিন (Suction Cum Jetting Machin) দিয়ে জল টেনে নিয়ে যাওয়া হল।
যেখানে যেমন প্রয়োজন সেখানে তেমন যন্ত্র ব্যবহার করা হল। ফল মিলল হাতে নাতে। নিকাশি বিভাগের কর্মীদের লাগাতার কাজে দ্রুততার সঙ্গেই বেশিরভাগ জায়গায় নামিয়ে ফেলা গেল জমা জল। বর্ষার মধ্যেই শহরের বিভিন্ন রাস্তা ও চিড়িয়াখানা ঘুরে দেখলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। চিড়িয়াখানায় আদি গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত একটি পাইপ ফেটে যায় ৷ জলমগ্ন হয় এলাকা ৷ সেখানেও ছুটে যান মন্ত্রী । পাঠানো হয় কলকাতা কর্পোরেশনের নিকাশি বিভাগের আধিকারিক থেকে শুরু করে কর্মীদেরও।
শহরের কোথায়, কত পরিমাণ বৃষ্টি (পাম্পিং স্টেশন জোন) ?
- বীরপাড়া 88 মিলিমিটার
- বেলগাছিয়া 95 মিলিমিটার
- ধাপা 90 মিলিমিটার
- উল্টোডাঙা 89 মিলিমিটার
- পামার বাজার 71 মিলিমিটার
- কুলিয়া টেংরা 94.6 মিলিমিটার
- চিংড়িঘাটা 75 মিলিমিটার
- পাগলাডাঙা 115 মিলিমিটার
- বালিগঞ্জ 70 মিলিমিটার
এদিন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "সকালে চিড়িয়াখানায় নিকাশি পাইপে লিকেজ হয়। সেই খবর দেন কলকাতা পুরনিগমের প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে। সকাল থেকেই বৃষ্টি ফলে অনেকটা জল জমে যায়। ঠিক সেখানে ক্যাঙারু ও শিম্পাঞ্জির এনক্লোজার আছে। কলকাতা কর্পোরেশন থেকে পরিস্থিতি বুঝে দু'টি সাকশন কাম জেটিং মেশিন গাড়ি দিয়ে জল নামানো হয়েছে। বিরাটকিছু জল জমেছিল তা নয়। তবে জল নামিয়ে যেখানে যেখানে পাইপ ফেটে গিয়েছিল সেই অংশে মেরামতের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।"
তিনি আরও বলেন, "শুধু চিড়িয়াখানা নয়, যেখানে যেখানে জল জমেছে তাতে মানুষের অসুবিধা হলে আমি বলব সেটা আমাদের জানান। কলকাতা কর্পোরেশন হেল্প লাইন নম্বর, নগরোন্নয়ন ওয়েবসাইট আছে সেখানে সমস্যার কথা জানাতে পারেন। আমাদের সরকার আপনার অসুবিধার সমাধান করবে। কোনও না কোনও আধিকারিক ওই এলাকায় ঠিক পৌঁছে যাবেন। ব্যবস্থা নেওয়া হবে দ্রুত।"
এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, এদিন সন্ধ্যা থেকে কলকাতায় বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও বাড়বে। সপ্তাহান্তে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ৷ শনিবার ও রবিবার কলকাতায় বৃষ্টির আশঙ্কা আছে। উত্তরে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। আর দক্ষিণে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়-বৃষ্টি চলতে থাকবে আগামী কয়েকদিন ৷ একাধিক জেলায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷