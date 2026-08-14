স্বাধীনতা দিবসের আগে কড়া নিরাপত্তার চাদরে কলকাতা, বাড়ল নজরদারি-পুলিশি টহল
কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সতর্ক কলকাতা পুলিশ । বাড়ানো হয়েছে নজরদারি ও পুলিশি টহল ৷
Published : August 14, 2026 at 7:13 PM IST
কলকাতা, 14 অগস্ট: স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হল মহানগরীকে । 15 অগস্টের আগে শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা, সরকারি ভবন, গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, জনবহুল স্থান এবং স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে । কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সতর্ক কলকাতা পুলিশ । বাড়ানো হয়েছে নজরদারি ও পুলিশি টহল ৷ প্রয়োজন অনুযায়ী যানবাহনে তল্লাশি চালানো হচ্ছে ।
এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "ভোর থেকেই রাস্তায় মোতায়েন থাকবেন প্রায় সাড়ে চার হাজার পুলিশ । প্রয়োজনে এই সংখ্যার কিছু কম-বেশি করা হতে পারে ৷"
স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরই কলকাতা পুলিশের তরফে বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয় । এবারও তার ব্যতিক্রম নয় । শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের পাশাপাশি সন্দেহজনক গতিবিধির উপর বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে । গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও জনবহুল এলাকায় নিয়মিত নজরদারি চালানোর পাশাপাশি প্রয়োজন অনুযায়ী চেকিং-এর ব্যবস্থাও করা হচ্ছে ।
কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ জানিয়েছেন, স্বাধীনতা দিবসের আগে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হচ্ছে । নিরাপত্তার স্বার্থে পুলিশি নজরদারি এবং টহল বাড়ানো হচ্ছে । কোনওরকম সন্দেহজনক পরিস্থিতি তৈরি হলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশকর্মীদের সতর্ক রাখা হয়েছে ।
বিশেষ করে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভবন, পরিকাঠামো, জনবহুল এলাকা এবং স্পর্শকাতর জায়গাগুলিতে নিরাপত্তার উপর বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে । গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার আশপাশে নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি প্রবেশ ও প্রস্থানের পথেও সতর্কতা বজায় রাখা হচ্ছে । কোনও সন্দেহজনক ব্যক্তি, বস্তু বা যানবাহন চোখে পড়লে তাৎক্ষণিকভাবে খতিয়ে দেখার জন্য পুলিশকে সতর্ক রাখা হয়েছে ।
স্বাধীনতা দিবসে শহরের বিভিন্ন জায়গায় মানুষের ভিড় বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে । সেই কারণে ভিড় নিয়ন্ত্রণ, যান চলাচল স্বাভাবিক রাখা এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেও বাড়তি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে । গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও অনুষ্ঠানস্থলের আশপাশে পুলিশের উপস্থিতি বাড়ানো হতে পারে । পরিস্থিতি অনুযায়ী যানবাহনে তল্লাশি চালানো হবে ।
শুধু রাস্তায় পুলিশ মোতায়েন নয়, শহরের সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে বিভিন্ন স্তরে নজরদারি চালানো হবে । গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে এলে দ্রুত স্থানীয় থানাকে জানানোর উপর জোর দেওয়া হচ্ছে । কোনও পরিত্যক্ত ব্যাগ, প্যাকেট বা সন্দেহজনক বস্তু পড়ে থাকতে দেখলে সেটি স্পর্শ না-করে পুলিশকে খবর দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।
কলকাতা পুলিশের তরফে সাধারণ মানুষকেও সতর্ক থাকার বার্তা দেওয়া হয়েছে । স্বাধীনতা দিবসের আগে শহরের কোথাও কোনও অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক গতিবিধি চোখে পড়লে তা উপেক্ষা না-করে দ্রুত পুলিশকে জানাতে বলা হয়েছে । একইসঙ্গে গুজব ছড়ানো থেকে বিরত থাকার এবং কোনও তথ্য যাচাই না-করে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে না-দেওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে ।
স্বাধীনতা দিবসের মতো গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় অনুষ্ঠানের আগে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে কয়েকটি স্তরে সাজানো হচ্ছে । গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা থেকে জনবহুল এলাকা, রাস্তা থেকে অনুষ্ঠানস্থল - সব ক্ষেত্রেই সতর্ক থাকছে কলকাতা পুলিশ । শহরের নিরাপত্তা যাতে কোনওভাবেই বিঘ্নিত না-হয়, সে দিকে নজর রেখেই 15 অগস্ট পর্যন্ত এবং স্বাধীনতা দিবসের দিন বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জারি থাকবে ।
স্বাধীনতা দিবসের আগে কলকাতা পুলিশের স্পষ্ট বার্তা, সতর্ক থাকুন ৷ সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লে দ্রুত পুলিশকে জানান এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সহযোগিতা করুন ।