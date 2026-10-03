পুজোর রাতে রাস্তায় নাকা, পার্কিংয়ে কড়া নজর ! যানজট ঠেকাতে 'প্ল্যান বি' হাতে লালবাজার

পুজোর রাতে রাস্তায় নাকা, পার্কিংয়ে কড়া নজর ! যানজট ঠেকাতে 'প্ল্যান বি' হাতে লালবাজার
Traffic congestion during Durga Puja: ডাইভারশন, ব্যারিকেড, মোবাইল স্কোয়াড থেকে CCTV, শহর সামলাতে বহুস্তরীয় প্রস্তুতি কলকাতা পুলিশের ৷ ভিড় বাড়লে বদলাবে ট্রাফিকের ছক ৷
Published : October 3, 2026 at 8:11 PM IST
কলকাতা, 3 অক্টোবর: পুজোর ক'দিন কলকাতার রাস্তায় নামবে মানুষের ঢল । বড় মণ্ডপের সামনে দর্শনার্থীদের ভিড়, তার সঙ্গে বাড়তি গাড়ির চাপ- সব মিলিয়ে শহরের রাস্তায় যানজট তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থাকে প্রতি বছরই । এ বার সেই পরিস্থিতি সামাল দিতে আগেভাগেই বিশেষ ট্রাফিক পরিকল্পনা তৈরি করছে লালবাজার । লক্ষ্য একটাই, দর্শনার্থীর ভিড় সামলেও শহরের যান চলাচল যতটা সম্ভব সচল রাখা ।
শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, বড় পুজোমণ্ডপ, ভিড়প্রবণ মোড় এবং মেট্রো স্টেশনগুলিকে চিহ্নিত করে তৈরি হচ্ছে বিশেষ ট্রাফিক ছক । কোন রাস্তায় কখন গাড়ির চাপ বাড়ছে, কোথায় দর্শনার্থীর ভিড় জমছে- পরিস্থিতি অনুযায়ী দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রস্তুতিও থাকছে ।
ভিড় বাড়লেই বদলাবে রাস্তার ছক
পুজোর দিনগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় বাড়ানো হবে ট্রাফিক পুলিশের উপস্থিতি । কোনও এলাকায় দর্শনার্থীর চাপ বেড়ে গেলে প্রয়োজন অনুযায়ী একমুখী যান চলাচল, ডাইভারশন কিংবা নির্দিষ্ট রাস্তায় গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করা হতে পারে । অর্থাৎ, আগে থেকে তৈরি পরিকল্পনার পাশাপাশি পরিস্থিতির উপর নজর রেখে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যবস্থাও থাকছে । কোনও একটি রাস্তায় ভিড় অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গেলে সেই চাপ যাতে সংলগ্ন রাস্তাগুলিতেও ছড়িয়ে না পড়ে, সে দিকেও নজর থাকবে পুলিশের ।
মণ্ডপের সামনে গাড়ি রাখলেই কড়া ব্যবস্থা
পুজোর যানজটের অন্যতম বড় কারণ বেআইনি পার্কিং । মণ্ডপের সামনে, গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে কিংবা রাস্তার একাংশ দখল করে গাড়ি রাখার ফলে অনেক সময় যান চলাচলের জায়গা সংকুচিত হয়ে যায় । এ বার সেই প্রবণতা রুখতে বিশেষ নজরদারি চালানো হবে । রাস্তার উপর বেআইনি ভাবে পার্ক করা গাড়ি প্রয়োজন হলে সরিয়ে দেওয়া হবে । পুজোমণ্ডপের আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, মোড় এবং দর্শনার্থীদের যাতায়াতের পথে অতিরিক্ত সতর্ক থাকবে ট্রাফিক পুলিশ ।
রাতে নাকা, নজরে বেপরোয়া বাইক-গাড়ি
শুধু যানজট নয়, পুজোর রাতে নিরাপদ যান চলাচল নিশ্চিত করতেও বাড়ানো হচ্ছে নজরদারি । শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এবং ভিড়প্রবণ এলাকায় বসানো হবে নাকা চেকিং । হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো, একটি বাইকে একাধিক যাত্রী, বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানো কিংবা মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর মতো ঘটনায় কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে । রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইক ও গাড়ির গতিবিধির উপরেও নজরদারি বাড়বে ।
রাস্তায় থাকবে 'ফ্লাইং স্কোয়াড'
কোথাও আচমকা যানজট, কোথাও আবার বেপরোয়া গাড়ির দাপট- এ ধরনের পরিস্থিতিতে দ্রুত পৌঁছতে মোবাইল বা ফ্লাইং স্কোয়াডকে কাজে লাগানো হবে । অর্থাৎ কোনও সমস্যার খবর পাওয়ার পর শুধু স্থানীয় ট্রাফিক গার্ডের উপর নির্ভর না করে দ্রুত অতিরিক্ত বাহিনী পাঠানোর ব্যবস্থা থাকছে । পুজোর সময়ে কয়েক মিনিটের যানজটও অনেক সময় দীর্ঘ লাইনে পরিণত হয় । সেই কারণেই ছোটখাটো সমস্যাকেও দ্রুত সামাল দেওয়ার উপর জোর দিচ্ছে লালবাজার ।
মণ্ডপে ঢোকা-বেরোনোর পথেও নজর
বড় পুজোমণ্ডপগুলির ক্ষেত্রে শুধু রাস্তার যান চলাচল নয়, দর্শনার্থীদের প্রবেশ এবং বেরোনোর পথ নিয়েও আলাদা পরিকল্পনা করা হচ্ছে । প্যান্ডেলের সামনে দর্শনার্থীদের ভিড় যাতে সরাসরি মূল রাস্তায় গিয়ে না মেশে, তার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যারিকেড দিয়ে নির্দিষ্ট পথ তৈরি করা হবে । কোথাও প্রবেশের রাস্তা এবং বেরোনোর রাস্তা আলাদা রাখার পরিকল্পনাও থাকবে । লক্ষ্য, দর্শনার্থীদের ভিড় যেন আচমকা রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে যান চলাচল বন্ধ করে না দেয় ।
প্যান্ডেলেও নজর পুলিশের
শুধু রাস্তার যানজট নয়, পুজোমণ্ডপ তৈরির সময় ব্যবহৃত কাঠামোর উপরেও নজর রাখছে পুলিশ । প্যান্ডেল, গেট কিংবা বিজ্ঞাপনের কাঠামোর কারণে যাতে রাস্তা, ফুটপাত, ট্র্যাফিক সিগন্যাল বা CCTV-র নজরদারি বাধাগ্রস্ত না হয়, তা নিশ্চিত করার চেষ্টা থাকবে । গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় CCTV-র মাধ্যমে যান চলাচল এবং পথচারীদের চাপের উপর নজর রাখা হবে । কোথাও ভিড়ের পরিস্থিতি বদলালে সেই অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ থাকবে ।
মেট্রো স্টেশনও ট্রাফিক পরিকল্পনার অংশ
পুজোর সময়ে মেট্রোই বহু দর্শনার্থীর প্রধান ভরসা । ফলে কোন মেট্রো স্টেশন দিয়ে বেশি মানুষ বেরোবেন, স্টেশন থেকে তাঁরা কোন রাস্তা ধরে মণ্ডপের দিকে যাবেন, সেই হিসাবও ট্রাফিক পরিকল্পনায় রাখা হচ্ছে । কোনও স্টেশনের বাইরে আচমকা বিপুল সংখ্যক মানুষ জমে গেলে যাতে রাস্তার যান চলাচলে তার প্রভাব না পড়ে, সে জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকায় পুলিশ মোতায়েন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী যান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকবে ।
ডাইভারশন-নো এন্ট্রি-পার্কিংয়ের তথ্য আগেই
পুজোর সময়ে কোথায় গাড়ি ঘোরানো হবে, কোন রাস্তায় নির্দিষ্ট সময়ে গাড়ি ঢুকতে পারবে না এবং কোথায় পার্কিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে- এই তথ্য আগেভাগেই সাধারণ মানুষকে জানানোর উপর জোর দেওয়া হচ্ছে । পুলিশের লক্ষ্য, রাস্তায় বেরিয়ে পড়ার পর মানুষ যাতে আচমকা ডাইভারশনের মুখে না পড়েন । আগে থেকে ট্রাফিকের নিয়ম ও পরিবর্তিত রুট সম্পর্কে জানা থাকলে যানজটের চাপও অনেকটা কমানো সম্ভব বলে মনে করছেন আধিকারিকেরা । কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের এক আধিকারিকের কথায়, "এ বারের পুজোয় আইনশৃঙ্খলা এবং ট্র্যাফিক, দুটিই আমাদের মূল লক্ষ্য ।"
অর্থাৎ, পুজোর কলকাতায় এ বার শুধু বাড়তি পুলিশ নামানো নয়, পার্কিং থেকে নাকা, CCTV থেকে মেট্রো, মণ্ডপের ব্যারিকেড থেকে আচমকা ডাইভারশন- প্রতিটি স্তরেই নজরদারির ছক তৈরি করছে লালবাজার । দর্শনার্থীর ঢল এবং গাড়ির চাপ যে দিকে যাবে, সেই অনুযায়ী দ্রুত বদলাবে ট্রাফিকের পরিকল্পনাও । লক্ষ্য, পুজোর আনন্দে শহরের রাস্তায় যাতে যানজটই সবচেয়ে বড় আতঙ্ক হয়ে না দাঁড়ায় ।