ইডেন টেস্টের সময় যান চলাচলে বিশাল পরিবর্তন, জেনে নিন রুট

ইডেন টেস্টের সময় যান চলাচলে বিশাল পরিবর্তন, জেনে নিন রুট
ইডেন সংলগ্ন এলাকায় যান চলাচল ও গাড়ি পার্কিংয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ নির্দেশিকা জারি করেছে কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশ ৷
Published : November 12, 2025 at 5:53 PM IST
কলকাতা, 12 নভেম্বর: দিল্লির লালকেল্লার কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর গোটা দেশজুড়ে জারি হয়েছে হাই অ্যালার্ট । সেই মতোই চূড়ান্ত সতর্কতা রয়েছে কলকাতাতেও । আর ঠিক এই সময়েই ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হচ্ছে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট ম্যাচ । চলতি মাসের 14 থেকে 18 তারিখ চলবে টেস্ট । লালবাজার সূত্রে খবর, এই সময়টায় দুই দলের উপস্থিতি ও দেশি-বিদেশি দর্শকদের আগমনকে মাথায় রেখে শহরে নিরাপত্তা আরও আঁটোসাঁটো করেছে কলকাতা পুলিশ ।
কলকাতা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হাই অ্যালার্টের সময় একাধিক ভিআইপি ও বিদেশি নাগরিকের শহরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে । তাই নিরাপত্তা নিয়ে কোনও ফাঁক রাখতে রাজি নয় পুলিশ ও প্রশাসন । ইতিমধ্যেই পুলিশের সদর দফতরে পরপর কয়েক দফায় বৈঠক হয়েছে । বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ইডেন গার্ডেন্স এবং ময়দান সংলগ্ন এলাকার ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে ।
যান নিয়ন্ত্রণে নির্দেশিকা
টেস্ট চলাকালীন পণ্যবাহী যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে লালবাজার । কলকাতা ট্যাফিক পুলিশ সূত্রের খবর, এই টেস্ট ম্যাচের পাঁচদিন অর্থাৎ 14, 15, 16, 17 ও 18 নভেম্বর সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত ময়দান ও ইডেন গার্ডেন্স সংলগ্ন এলাকায় সব ধরনের পণ্যবাহী যান চলাচল বন্ধ থাকবে । তবে পোস্ট অফিস মার্কেট থেকে সেন্ট জর্জেস গেট রোড হয়ে স্ট্র্যান্ড রোড ও বিদ্যাসাগর সেতু দিয়ে হাওড়াগামী পণ্যবাহী যান চলাচল চালু থাকবে ।
এছাড়াও ইডেন সংলগ্ন এলাকায় যান চলাচলে বিশেষ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে ৷ সেগুলি হল,
1. ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সংলগ্ন রাস্তায় কোনও পণ্যবাহী যান চলাচল করা যাবে না ।
2. ক্ষুদিরাম বসু রোড, নর্থ ব্রুক অ্যাভিনিউ ও গোষ্ঠ পাল সরণিতে সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত যান চলাচল নিষিদ্ধ থাকবে ।
3. হাইকোর্টগামী গাড়িগুলি এসপ্ল্যানেড রো ওয়েস্ট হয়ে যেতে হবে ।
4. পাঁচদিনের জন্য রাস্তায় কোনও গাড়ি পার্ক করা নিষিদ্ধ ।
5. গোষ্ঠ পাল সরণি, ক্ষুদিরাম বসু রোড, গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট, রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, ইন্দিরা গান্ধি সরণি, গুরুনানক সরণি ও ডাফরিন রোডে কোনও যান পার্ক করা যাবে না ।
বাস ও ছোট গাড়ির রুট পরিবর্তন
কলকাতা ট্রাফিক বিভাগ সূত্রের খবর, বাস ও ছোট গাড়ির রুট পরিবর্তন করা হয়েছে । দক্ষিণ কলকাতা থেকে বিবাদীবাগমুখী বাস ও মিনিবাস যাবে রাসমণি অ্যাভিনিউ, গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট হয়ে বিবাদীবাগ ও জওহরলাল নেহরু রোডে । উত্তর দিক থেকে আসা বাস ও মিনিবাস চলবে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, ম্যাঙ্গো লেন, বিবাদীবাগ ও এসএন ব্যানার্জি রোড হয়ে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ পর্যন্ত ।
দক্ষিণ কলকাতা থেকে আসা ছোট গাড়ি ও বাইকচালকদের জন্য খোলা থাকতে পারে এজেসি বোস রোড, সেন্ট জর্জেস গেট রোড ও স্ট্র্যান্ড রোড । উত্তর ও পূর্ব কলকাতা থেকে আগত গাড়িগুলি চলবে বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, এসএন ব্যানার্জি রোড ও রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ দিয়ে । কলকাতা থেকে হাওড়াগামী বাস ঘুরবে ডায়মন্ডহারবার রোড, খিদিরপুর ব্রিজ, সেন্ট জর্জেস গেট রোড, স্ট্র্যান্ড রোড, আলিপুর রোড, বেলভেডিয়ার রোড ও জিরাট ব্রিজ দিয়ে ।
পার্কিংয়ের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা
এর সঙ্গে গাড়ি পার্কিংয়ের ক্ষেত্রেও কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে গোটা শহরজুড়ে । ইডেন গার্ডেন্সের আশপাশে কোনও ট্যাক্সি, প্রাইভেট বাস বা অন্যান্য যান পার্কিং করতে পারবে না । ম্যাচ চলাকালীন অকল্যান্ড রোডে দাঁড়ানো বাস স্থানান্তর করা হবে কিরণ শঙ্কর রায় রোড, এসপ্ল্যানেড রোড ইস্ট ও সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাসে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মাঠের ভেতর ও বাইরে জনসমাগম ও ট্রাফিকের পরিস্থিতি অনুযায়ী এই নির্দেশিকায় সময় মতো পরিবর্তন আনা হতে পারে । তবে প্রশাসনের স্পষ্ট বার্তা, "নিরাপত্তায় কোনওরকম আপোষ নয় ।"