সপ্তমীতে 70 জন গ্রেফতার, 612 মামলা দায়ের কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের

সপ্তমীতে 70 জন গ্রেফতার, 612 মামলা দায়ের কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের
Kolkata Traffic police Case : শহরের বিভিন্ন অংশে মোট 70 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ষষ্ঠীতে 495টি ট্রাফিক মামলা দায়ের করা হয়েছিল ।
Published : October 18, 2026 at 7:02 PM IST
কলকাতা, 18 অক্টোবর : দুর্গোৎসবের মহাসপ্তমীতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে কঠোর অবস্থান নিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। উৎসবমুখর পরিবেশে দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং ট্রাফিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে দিনভর শহরের বিভিন্ন বিভাগে চালানো হয়েছে ব্যাপক অভিযান।
পুলিশের পক্ষ থেকে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী, শনিবার শহরের বিভিন্ন অংশে মোট 70 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে, কোনো অবৈধ মদ বা চোলাই বাজেয়াপ্ত হয়নি। অন্যদিকে, ট্রাফিক আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ট্রাফিক বিভাগের পক্ষ থেকে অত্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ করে সারাদিনে মোট 612টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।
ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে উৎসবের দিনে সড়কে বিশৃঙ্খলা এড়াতে ট্রাফিক নিয়ম অমান্য করায় বিভিন্ন ধারায় মামলা করে 121 টি যানবাহন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বাইকে তিনজন চেপে বিপজ্জনকভাবে যাত্রা করার অপরাধে 192টি মামলা করা হয়েছে। হেলমেট ছাড়া মোটরসাইকেল চালানোর জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে 15 জনের বিরুদ্ধে। রাস্তায় বেপরোয়া ও দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানোর অভিযোগে 108টি মামলা রুজু হয়। এছাড়া, মদ্যপান করে গাড়ি চালানোর অপরাধে 97 জনকে অভিযুক্ত । অন্যান্য ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের জন্য আরও 79টি মামলা দায়ের করেছে ট্রাফিক পুলিশ।
শনিবার মোট গ্রেফতার (বিভিন্ন বিভাগ) 70, অবৈধ মদ বাজেয়াপ্ত -0, যানবাহন বাজেয়াপ্ত-121, ট্রিপল রাইডিং-192, হেলমেট ছাড়া গাড়ি চালানো-15, বেপরোয়া ড্রাইভিং-108, মদ্যপ অবস্থায় ড্রাইভিং-97, অন্যান্য ট্রাফিক কেস-79 ৷
মহাষষ্ঠীতেও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং মদ্যপ বা বেপরোয়া গাড়ি চালানো বন্ধ করতে ট্রাফিক পুলিশ অভিযান চালায় ৷ মোট 495টি ট্রাফিক মামলা দায়ের করা হয়েছিল । এর মধ্যে তিনজন বাইকে সওয়ার হওয়ায় 189টি মামলা দায়ের করে পুলিশ ৷ ট্রাফিক লঙ্ঘন করার জন্য দায়ের হয়েছে 95টি মামলা । 85টি যানবাহন বাজেয়াপ্ত করা হয় ৷ মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালানোয় 61টি মামলা রুজু হয়েছে ।