রবিবার বন্ধ দ্বিতীয় হুগলি সেতু, যান চলাচলের নির্দেশিকা কলকাতা পুলিশের

রবিবার বন্ধ দ্বিতীয় হুগলি সেতু, যান চলাচলের নির্দেশিকা কলকাতা পুলিশের
মেরামতির কাজের জন্য আগামী রবিবার 16 ঘণ্টার জন্য বিদ্যাসাগর সেতুতে বন্ধ থাকবে যান চলাচল ৷ এনিয়ে নির্দেশিকা জারি করেছে কলকাতা পুলিশ ৷
Published : January 23, 2026 at 10:50 AM IST
কলকাতা, 23 জানুয়ারি: কলকাতার বুকে যান চলাচলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যাসাগর সেতু স্তব্ধ হতে চলেছে রবিবার ৷ সেতুর কাঠামোগত মেরামতি ও পুনর্বাসনের স্বার্থে 25 জানুয়ারি ভোর 5টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু ৷
কলকাতা পুলিশের তরফে কমিশনার মনোজ কুমার ভার্মার স্বাক্ষরিত নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, নির্ধারিত সময়সীমায় কোনও ধরনের যানবাহন সেতু বা তার র্যাম্প ব্যবহার করতে পারবে না ৷
হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স অথরিটির তত্ত্বাবধানে সেতুর স্টে কেবল, হোল্ডিং ডাউন কেবল এবং বিয়ারিং বদলের কাজ হবে ৷ প্রশাসনের বক্তব্য, জনসাধারণের নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যতে সেতুর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতেই এই সাময়িক কিন্তু কঠোর সিদ্ধান্ত ৷ তাই পুরো দিনের জন্য যান নিয়ন্ত্রণের পথে হাঁটছে লালবাজার ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিদ্যাসাগর সেতুমুখী পশ্চিমগামী যানবাহন— যেগুলি এজেসি বোস রোড বা কেপি রোড ধরে আসবে— সেগুলিকে নির্দিষ্ট পয়েন্টে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে ৷ টার্ফ ভিউ, হেস্টিংস ক্রসিং, সেন্ট জর্জেস গেট রোড ও স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজ ব্যবহার করতে হবে অধিকাংশ গাড়িকেই ৷ একইভাবে খিদিরপুরের দিক থেকে সিজিআর রোড ধরে আসা পূর্বগামী যানগুলিকেও হেস্টিংস ক্রসিং থেকেই বিকল্প পথে পাঠানো হবে ৷
বিশেষ করে কেপি রোডের ওয়াই-পয়েন্ট সংলগ্ন র্যাম্প ব্যবহার করে যেসব গাড়ি বিদ্যাসাগর সেতুতে ওঠে, তাদের জন্যও কড়া নির্দেশ রয়েছে ৷ ওই সমস্ত যানকে 11 ফারলং গেট হয়ে রেড রোডের দিকে ঘুরিয়ে হাওড়া ব্রিজ অভিমুখে চালিত করা হবে ৷ প্রয়োজনে শহরের অন্যান্য আর্টেরিয়াল রোড ব্যবহার করে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷
কলকাতা পুলিশের তরফে আবেদন জানানো হয়েছে, এই সময় সাধারণ মানুষ যেন আগাম পরিকল্পনা করে যাতায়াত করেন এবং ট্রাফিক পুলিশের নির্দেশ মেনে চলেন ৷ শহরবাসীর উদ্দেশে প্রশাসনের বার্তা- 'একদিনের ভোগান্তির বদলে বহু বছরের নিরাপত্তা' ৷ বিদ্যাসাগর সেতু বন্ধ থাকলেও, শহর যাতে অচল না হয়ে যায়, তার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত লালবাজার ৷
কেপি রোড থেকে বিদ্যাসাগর সেতুগামী যান ওয়াই-পয়েন্টের কাছে ঘুরিয়ে ঘোড়াপাশা হয়ে ফারলং গেট, রেড রোড ধরে হাওড়া ব্রিজের দিকে পাঠানো হবে ৷ প্রয়োজনে পরিস্থিতি অনুযায়ী অন্য বিকল্প রাস্তাও ব্যবহার করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷ এই বিশেষ ট্রাফিক ব্যবস্থা 25 জানুয়ারি, রবিবার ভোর 5টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে ৷ কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষ ও নিত্যযাত্রীদের অনুরোধ করা হয়েছে, ওই দিন যাতায়াতের ক্ষেত্রে সময় হাতে রেখে বেরতে এবং ট্রাফিক পুলিশের নির্দেশ মেনে চলতে, যাতে যে কোনও ধরনের ভোগান্তি এড়ানো যায় ৷