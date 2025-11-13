উত্তুরে হাওয়ার দাপটে দুয়ারে শীত ! কী বলছে হাওয়া অফিস ?

উত্তুরে হাওয়ার দাপটে দুয়ারে শীত ! কী বলছে হাওয়া অফিস ?
আপাতত রাজ্যে কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সর্বত্র খটখটে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। সঙ্গে চলবে উত্তুরে হাওয়া। শীঘ্রই কি রাজ্যে পরতে চলেছে জাঁকিয়ে শীত ?
Published : November 13, 2025 at 7:35 AM IST
কলকাতা, 13 নভেম্বর: দুয়ারে শীত ! এবার কি দ্রুত রাজ্যে পড়তে চলেছে শীত ? বুধবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ 17 ডিগ্রির ঘরে ঢুকে পড়তেই শীতবিলাসীদের মনে প্রশ্নটা দেখা দিয়েছে । বুধবার ছিল মরশুমের শীতলতম দিন ।
এক ধাক্কায় স্বাভাবিকের থেকে বেশ কয়েক ডিগ্রি নেমেছে কলকাতার তাপমাত্রা ৷ পশ্চিমের জেলাগুলিতেও পারদ 13 থেকে 14 ডিগ্রির ঘর ছুঁয়েছে । বুধবার থেকেই রাজ্যের সবপ্রান্তেই শুরু হয়ে গিয়েছে শীতের আমেজ ৷ হালকা ঠান্ডার আমেজ দিনজুড়ে। সূর্য ডোবার পরে গায়ে হালকা গরমের জিনিস চাপালে অস্বস্তি হচ্ছে না। বরং ভালোই লাগছে ।
আজ, বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে । কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 28 ডিগ্রি ও 17 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে।
আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আপাতত আর কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । সর্বত্র খটখটে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। সঙ্গে চলবে উত্তুরে হাওয়ার দাপট । যা শীতের আগমনের ইঙ্গিত । যদিও এই ধারণার কোনও মান্যতা আলিপুর সুত্রে দেওয়া হয়নি। সাধারণত ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে জাঁকিয়ে শীত পড়ে বঙ্গে । এবারও তার অন্যথা হওয়ার কথা নয় বলে মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা।
শুধু কলকাতাতেই নয়, বুধবার উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই তাপমাত্রা কমেছে । পশ্চিমের জেলাগুলির মধ্যে বীরভূমের তাপমাত্রা 14 ডিগ্রিতে নেমে গিয়েছে । হাওয়া অফিস জানিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে আপাতত আগামী চার-পাঁচ দিন তাপমাত্রা খুব বেশি হ্রাসের সম্ভাবনা নেই । অর্থাৎ 17 থেকে 20 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ ঘোরাফেরা করবে। আগামী সপ্তাহে পারদ ফের ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে। তবে জাঁকিয়ে শীত পড়তে এখনও দেরি আছে ।
উত্তরবঙ্গেও একই পরিস্থিতি। সেখানেও বুধবার পারদ পতন হয়েছে । বুধবার দার্জিলিঙের পারদ নেমেছে 7 ডিগ্রিতে । এটাই মরশুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৷ তবে আপাতত দার্জিলিঙে পারদ পতনের বিশেষ সম্ভাবনা নেই । কুয়াশার দাপট যথেষ্ট । ফলে দৃশ্যমানতা কমার সম্ভাবনা রয়েছে । তবে দিনভর আকাশ পরিষ্কারই থাকবে ৷ সব মিলিয়ে পাহাড় থেকে সমতল, হেমন্ত পেরিয়ে শীত পড়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে ।
বুধবার কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 28 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.6 ডিগ্রি নীচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 17.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 3.1 ডিগ্রি কম। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 86 শতাংশ ও সর্বনিম্ন 39 শতাংশ।