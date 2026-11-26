কলকাতায় 14 হাজার কোটিতে হবে রিং রোড, জানালেন গড়করি
Kolkata Ring Road project:কলকাতার রাস্তার উপরে স্তরভিত্তিক উড়ালপুল তৈরির যে প্রস্তাব গড়করি দিয়েছেন, তা সমীক্ষা করে দেখা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।
Published : November 26, 2026 at 8:30 PM IST
কলকাতা, 26 নভেম্বর: কলকাতার যানজট মেটাতে 14 হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হবে রিং রোড। একই সঙ্গে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিকে জাতীয় সড়কের মানচিত্রে আনতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দ্বারস্থ হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার নবান্ন সভাঘরে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করির সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্তের কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী।
ভিন্রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় সড়কের দৈর্ঘ্য অনেকটাই কম। গত অগস্ট মাসে রাজ্যের পূর্ত মন্ত্রী অজয় পোদ্দারের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল দিল্লিতে গিয়ে রাজ্যের 4505 কিলোমিটার হাইওয়ে নেটওয়ার্কের মধ্যে 1500 কিলোমিটার রাস্তা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছিল ৷
এদিনের বৈঠকেও বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত কথা হয়। কিন্তু নিয়মগত জটিলতায় জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এখনই তা হাতে নিতে পারছে না ৷ তাই প্রধানমন্ত্রীর দফতরের হস্তক্ষেপ জরুরি।
এ প্রসঙ্গে আগের সরকারকে বিঁধে শুভেন্দু বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় অন্য রাজ্যগুলিতে জাতীয় সড়কের কিলোমিটারের সংখ্যা অনেক বেশি। যেহেতু গত 15 বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি এবং এইসব বিষয়ে কোনও কো-অর্ডিনেশন ছিল না, স্বাভাবিকভাবে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।’’ এই জট কাটাতেই তিনি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে অনুরোধ করবেন বলে জানিয়েছেন।
বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের উন্নয়নে সব রকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন গড়করি। শুভেন্দুর কথায়, ‘‘উনি বক্তৃতাতে সম্পূর্ণ বলেছেন এবং দু-হাত খুলে পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় সড়ক এবং ট্রান্সপোর্ট রোড সেফটি— দু'টোর ক্ষেত্রেই পূর্ণ সহযোগিতা, বরাদ্দ সবই উনি করবেন, করেছেন। অনেক সমস্যার সমাধান হয়েছে এবং গত ছয় মাসে যত ল্যান্ড পেন্ডিং ইস্যু ছিল সেগুলো আমরা মেটানোর ব্যবস্থা করেছি।’’ এছাড়া রাজ্যের পরিবহণ দফতরকে কেন্দ্র প্রায় 10 হাজার বৈদ্যুতিক যানবাহন দিচ্ছে বলেও জানান তিনি।
রাজ্যের সড়ক পরিকাঠামোর ভোল বদলাতে সমস্ত জেলা সদরকে চার লেনের রাস্তার সঙ্গে যুক্ত করা এবং বড় রাস্তাগুলিকে ছয় লেনে পরিণত করার কাজ চলছে। ডালখোলা থেকে ইসলামপুর, ভাবতা-বেলডাঙা, পলাশী, ছোট জাগুলিয়া এবং বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের বেহাল অংশ মেরামত ও চওড়া করার বিষয়ে এ দিন সংশ্লিষ্ট এজেন্সি ও ইঞ্জিনিয়ারদের সামনেই কড়া নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷
কলকাতার রাস্তার উপরে স্তরভিত্তিক উড়ালপুল তৈরির যে প্রস্তাব গড়করি দিয়েছেন, তা সমীক্ষা করে দেখা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। কাজের গতি বজায় রাখতে নির্দিষ্ট রূপরেখাও তৈরি হয়েছে। শুভেন্দু জানান, প্রতি মাসে চিফ সেক্রেটারি এবং এনএইচ-এর প্রজেক্ট ডাইরেক্টর রিভিউ মিটিং করবেন। প্রতি দু-মাসে মুখ্যমন্ত্রী রিভিউ মিটিং করবেন এনএইচ-এর সঙ্গে। প্রতি ছয় মাসে পশ্চিমবঙ্গে একটা করে ইভেন্ট হবে ৷
প্রশাসনিক সূত্রে খবর, রাজ্যের পূর্ত দফতরের অধীন সাতটি জাতীয় সড়কের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির হাতে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর মধ্যে জঙ্গিপুর-ওমরপুর-কৃষ্ণনগর-বনগাঁ-বসিরহাট-ঘোজাডাঙা (312 নম্বর জাতীয় সড়ক), বিহার-পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত থেকে গাজোল (31 নম্বর জাতীয় সড়ক) এবং ফারাক্কা পর্যন্ত 33 নম্বর জাতীয় সড়কের দায়িত্ব পাচ্ছে এনএইচএআই।
অন্যদিকে, সেবক-করোনেশন ব্রিজ-কালিম্পং-সিকিম সীমান্ত (নতুন 10 নম্বর জাতীয় সড়ক), হাসিমারা-জয়গাঁও, বড়দিঘি-ময়নাগুড়ি-চ্যাংরাবান্ধা এবং শিলিগুড়ি-কার্শিয়াং-দার্জিলিং সড়কের দায়িত্ব নিচ্ছে এনএইচআইডিসিএল। 16টি রাজ্য সড়ককে জাতীয় সড়কে উন্নীত করার বিষয়েও এদিন আলোচনা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজ্যের সব প্রস্তাব দ্রুত কার্যকর করার আশ্বাস দিয়েছেন।
এদিন নবান্নে গড়করি ও শুভেন্দুর উপস্থিতিতে রাজ্য পূর্ত দফতরের অধীন ‘রোড অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট’ (আরবিআরআই)-এর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সংস্থা ‘ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ হাইওয়ে ইঞ্জিনিয়ার্স’ (আইএএইচই)-এর একটি মউ স্বাক্ষরিত হয়। রাজ্যের অধীনে থাকা কলকাতার এই প্রতিষ্ঠানটিকে সড়ক নির্মাণ ও পরিবহণ পরিকাঠামোর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে পাঠ্যক্রম, বিশেষজ্ঞ শিক্ষক এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা দেবে আইএএইচই।
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