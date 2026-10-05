পুজোর আগে পর্যটকদের জন্য দারুণ সুখবর ! এসি ভলভো স্লিপার বাসে জুড়ছে ভারত-ভুটান সীমান্ত
Indo-Bhutan border: বহুদিনের দাবি পূরণ হওয়ায় উচ্ছ্বাস সাধারণ মানুষের মধ্যে । এতদিন ভারত-ভুটান সীমান্তে জয়গাঁও-সহ সংলগ্ন এলাকা থেকে কলকাতায় পৌঁছনো কিছুটা কঠিন ছিল ।
Published : October 5, 2026 at 6:26 PM IST
মালবাজার, 5 অক্টোবর: সামনেই পুজোর ছুটি ৷ পর্যটনের ভরা মরসুম । ডুয়ার্স থেকে পাহাড়, অন্যতম গন্তব্য ভ্রমণপ্রিয় বাঙালির ৷ কিন্তু রাজ্যের বেশিরভাগ পর্যটককেই এনজেপি বা শিলিগুড়ি জংশনে নেমে ডুয়ার্স এবং সংলগ্ন পাহাড়ি পর্যটনকেন্দ্র গুলিতে পৌঁছতে হয় ।
পুজোর মুখে তাই পর্যটকদের জন্য দারুণ সুখবর ! এবার ভারত-ভুটান সীমান্তের সঙ্গে সরকারি এসি ভলভো স্লিপার বাসে সরাসরি জুড়ে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা । আজ থেকেই চালু হয়ে গেল ট্রায়াল রান । সরকারি আধিকারিকদের দাবি, এই ভলভো বাসের ভাড়া হবে 1700-2000 টাকার মধ্যে ৷ পাকাপাকি পরিষেবা শুরু হবে আগামী 9 অক্টোবর থেকে ৷
এবার সরকারি বাস পরিষেবার মধ্যে দিয়ে সুগম হবে সড়কপথে যাতায়াত । বহুদিনের এই দাবি পূরণ হওয়ায় উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে । ভারত-ভুটান সীমান্তে অবস্থিত জয়গাঁও-সহ সংলগ্ন এলাকা থেকে কলকাতায় পৌঁছনো সব সময়ই কিছুটা কঠিন । হাতে গোনা একটি ট্রেন নয় তো 100 কিলোমিটারেরও বেশি দূরে অবস্থিত শিলিগুড়ি শহর থেকে ট্রেনে রাজ্যের রাজধানীতে পৌঁছনো কার্যত বড় হ্যাপা ! কিন্তু স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রায়শই মানুষকে কলকাতা যেতে হয় ।
এবারে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান করল সরকারি এসি ভলভো স্লিপার বাস । উত্তরবঙ্গের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটনস্থল গজলডোবা হয়ে এখনও পর্যন্ত সরাসরি কোনও কলকাতাগামী বাস ছিল না ৷ এবারে এই বাস পরিষেবা চালু হওয়ায় গজলডোবা এলাকার পর্যটকরা বাড়তি সুবিধা পাবেন এবং এর ফলে গজলডোবায় পর্যটকের সংখ্যা বাড়তে পারে বলেই মনে করছেন অনেকে ।
মালবাজারের বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা বলেন, "বিধায়ক হওয়ার পর থেকেই বেশ কিছু চিঠি আমি পরিবহণ দফতরকে দিয়েছিলাম। দ্রুত সমস্যার সমাধান হয়েছে। রাজ্য পরিবহণ দফতরকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি । এই বাসেও বিনামূল্যে পরিষেবা পাবেন মহিলারা ৷"
পুজোর আগেই পরিষেবা শুরু হওয়ায় পর্যটকরাও সরাসরি পৌঁছে যেতে পারবেন গজলডোবা, মালবাজার, নাগরাকাটা, আলিপুরদুয়ার-সহ বিভিন্ন এলাকায় । বাসটি বিকেল সাড়ে 4:30 নাগাদ জয়গাঁও ছেড়ে হাসিমারা, বীরপাড়া, বানারহাট, নাগরাকাটা, চালসা, মালবাজার হয়ে গজলডোবা দিয়ে শিলিগুড়ি পৌঁছবে।
সেখান থেকে পরের দিন সকালে বাসটি পৌঁছবে কলকাতায় । একইভাবে কলকাতা থেকেও সন্ধ্যায় যাত্রীদের নিয়ে বাসটি গজলডোবা, মালবাজার হয়ে জয়গাঁও পৌঁছবে সকাল 11 টা নাগাদ। আজ ট্রায়াল রানে বাসটি মালবাজার পৌঁছনোর পর স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন মালবাজারের বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা, জেলা বিজেপির সম্পাদক রাকেশ নন্দী, আইনজীবী সুমন সিকদার-সহ অন্যরা। বাসে করে মালবাজার পৌঁছানো বাসকর্মী-সহ উত্তরবঙ্গ রাজ্য পরিবহণ নিগমের কর্মকর্তাদের খাদা পরিয়ে, ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানান সকলে।
একমাত্র ট্রেন কাঞ্চনকন্যা । ডুয়ার্সের বুক দিয়ে যাওয়া একমাত্র ট্রেন হওয়ায় ওই ট্রেনের টিকিট বুকিং শুরু হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় । ফলে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হোক বা কলকাতা থেকে পর্যটকদের হঠাৎ ঘুরতে আসার প্ল্যান, সবটাই অনিশ্চিত হয়ে পড়ত । সঙ্গে জঙ্গল, চা বাগান এবং পাহাড়ে ঘেরা ভারত ভুটান সীমান্তের দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থায় হয়রান হতে হতো সাধারণ বাসিন্দাদেরও ।
2000 সালে শুরু হওয়া কাঞ্চনকন্যা ট্রেনটিই এখনও পর্যন্ত এই বিরাট রুটে কলকাতার সঙ্গে একমাত্র সংযোগকারী যোগাযোগ ব্যবস্থা । 26 বছর পর সড়কপথে অত্যাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন হওয়ায় দারুণ উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে ।
স্থানীয় সমাজসেবী তথা চা বাগান আন্দোলনের নেতা বাবলু মাঝি বলেন, "মেডিক্যাল ইমারজেন্সি থেকে উচ্চ শিক্ষা সবেতেই এই বাস মানুষের সমস্যার সমাধান করবে ।" আজ থেকে এই বাসের ট্রায়াল রান শুরু হলেও পরিষেবা শুরু হবে আগামী 9 অক্টোবর থেকে । ফলে পুজোর মরশুমে পর্যটকরাও এই বাসের সুফল পাবেন এবং এতে পর্যটন ব্যবসাতেও গতি আসবে বলে মনে করছেন শহরের পর্যটন ব্যবসায়ী রাজেন প্রধান-সহ অন্যান্যরা ।