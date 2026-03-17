গ্যাস সংকট: ফিরেছে উনুন-স্টোভ, কোনওক্রমে ব্যবসা চলছে সল্টলেক থেকে ডেকার্স লেনে
যদিও ব্যবসায়ীরা আশাবাদী যে, এই গ্যাস সংকট দু-তিন সপ্তাহের মধ্যে মিটে যাবে ৷ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে তাকিয়ে তাঁরা ৷
Published : March 17, 2026 at 8:07 PM IST
মনোজিৎ দাস ও সৌমিতা ভট্টাচার্য
নিউটাউন/কলকাতা, 17 মার্চ: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের জেরে গ্যাস সংকট ৷ যার প্রভাব পড়েছে বাড়ির হেঁশেল থেকে কলকাতা বা শহরতলির দোকানগুলিতেও ৷ গ্যাসের ঘাটতির আঁচে কেউ নিচ্ছে খাবারে অতিরিক্ত টাকা ৷ কেউ আবার একেবারে খাবারের পদে কাটছাঁট করেছে ৷ কেউ বসিয়ে দিয়েছে কর্মীদেরও ৷ ব্যবসা চালাতে এরকম একাধিক পন্থা নিতে দেখা যাচ্ছে ছোট-বড় ব্যবসায়ীদের ৷ তবে এই নিয়ে অবশ্য ক্রেতাদের মধ্যে কোনও ক্ষোভ লক্ষ্য করা যায়নি । বরং তাঁরা সহযোগিতাই করছেন ।
সল্টলেক সেক্টর-5 । কলকাতার চেনা আইটি হাব । হাজার হাজার মানুষ আসেন কাজে । সকাল থেকেই এই চত্বরে ছোট ছোট খাবারের দোকানে থাকে ক্রেতাদের আনাগোনা । চা থেকে বাটার টোস্ট, ডিম সিদ্ধ থেকে ঘুঘনি দিয়ে শুরু । দুপুরে কেউ ফ্রায়েড রাইস, চিকেন, কেউ আলুর পরোটা, কেউ ডাল ভাত তো কেউ কচুরি আলুরদম অর্ডার করেন । তবে এখন গ্যাসের সংকটে সব খাবার ব্যবসায়ীদের নাজেহাল অবস্থা ।
অনেকেই গ্যাস না পেয়ে ফিরিয়ে এনেছেন পুরনো স্টোভ । কিনছেন বাড়তি দামে কেরোসিন তেল । আবার কেউ কেউ ইট দিয়ে তৈরি করে ফেলেছেন উনুন । কেউ গ্যাসের সঙ্গেই চালাচ্ছেন ইন্ডাকশন ওভেন । রুটি-রুজির তাগিদে নিজেরাই ব্যবসা চালাতে বের করেছেন এক এক রকমের পন্থা ।
খাবার বিক্রেতা শঙ্কর বলেন, "সব জায়গার মতো আমাদেরও দোকানে খারাপ পরিস্থিতি । গ্যাস নেই । বিকল্প হিসেবে আমাদের গ্যাসই লাগবে । কিছুটা রান্না কেরোসিন তেলের স্টোভ ও কাঠের উনুনে করছি । কিন্তু এত পরিমাণ রান্না সব থেকে দ্রুত গ্যাসেই হয় । ফলে গ্যাসের বিকল্প নেই । গ্যাসের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা খাবারের ক্ষেত্রে পাঁচ টাকা অতিরিক্ত নিচ্ছি ৷ এটা গ্যাসের খরচের জন্য । রুটিতে এক টাকা বেশি নিচ্ছি ।"
আরেক বিক্রেতা উত্তম সি বলেন, "গত বৃহস্পতিবার থেকেই গ্যাস পাচ্ছি না । ডিস্ট্রিবিউটর সঙ্গে যোগাযোগ করেও উঠতে পারছি না । গ্যাস না থাকায় বাধ্য হয়ে পুরোনো কেরোসিন স্টোভ লাগিয়ে দোকান চালাচ্ছি । 110 টাকা প্রতি লিটার কেরোসিন কিনছি ।"
এদিকে দক্ষিণ কলকাতার পাটুলির ঝিল পারে বেশ কিছু বছর ধরেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ফুড স্ট্রিট । সুন্দর সাজানো চত্বরে সারি সারি লাইন দিয়ে হরেক রকমের খাবারের দোকান । গ্যাসের সমস্যায় সেখানেও নাজেহাল দোকানদাররা। একটি খ্যাতনামা চায়ের দোকানে দুধ জাল দিতে এক দিকে ব্যবহার হচ্ছে ইন্ডাকশন, অন্যদিকে কাঠের আঁচ ।
দোকান কর্মী অমরজিৎ জানা বলেন, "গ্যাসের সমস্যায় ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে ব্যবসা । পাঁচজন কর্মীকে আপাতত কাজ থেকে বসিয়ে দিতে হয়েছে । ক্ষতি সামাল দিতেই আমাদের এই পদক্ষেপ নিতে হয়েছে । চায়ের দাম বৃদ্ধি করলে আমাদের দোকান থেকে লোকে চা কম কিনবে । তাই দাম বাড়াতে পারিনি । কর্মীদের বসিয়ে দেওয়ার তাদের আর মজুরি দিতে হচ্ছে না । এদিকে গ্যাসের অতিরিক্ত দাম । চার হাজার টাকাও দিতে হচ্ছে সিলিন্ডার পেতে । ফলে ক্ষতি ঠেকাতে ও ব্যবসা চালিয়ে যেতে এই পধে হাঁটতে বাধ্য হয়েছি আমরা ।"
খাবার বিক্রেতা পিন্টু সিংয়ের কথায়, "গ্যাস কিনতে গেলে দাম বেশি চাইছে । তাই দোকানে খাবারের পদের সংখ্যা কম করেছি । দাম বাড়াতে পারছি না । ওই ভাবেই চলছে । এর পর কী করব বুঝে উঠতে পারছি না ।"
অন্যদিকে কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলার চির পরিচিত ডেকার্স লেন ৷ সেখানেও থাবা বসিয়েছে গ্যাসের সংকট । কয়েকটি দোকান বন্ধ । আর যাঁরা চালাচ্ছেন তাঁরা গ্যাস সিলিন্ডারের সঙ্গে অধিকাংশ রান্না করছেন উনুন জ্বালিয়ে ।
বিখ্যাত স্যুপ ও ফিসফ্রাই বিক্রি হয় এমন একটি দোকানের বিক্রেতা বুবাই বলেন, "দুটো উনুন বড় করে বানানো হয়েছে তার উপর নির্ভরশীল । এদিক ওদিক থেকে সিলিন্ডার জোগাড় করলেও দাম প্রচুর বেশি । এখন যা মনে হচ্ছে সপ্তাহ দু'তিনদিন এই পরিস্থিতিতেই চলতে হবে । খাবারের পদের সংখ্যা কমিয়েছি । যা খাবার করছি সেটার পরিমাণও কম । ডিমের ডেভিল 20-25 টা, ফিস ফ্রাই 120 টা, বাটার ফ্রাই 40-50টা, এই রকম অল্প করে করতে হচ্ছে । আগে খাবার বিক্রি শেষ হয়ে গেলে আবার আরেক ধাপ তৈরি করা হত । এখন সময়ের আগেই দোকান বন্ধ করে দিতে হচ্ছে ।"
গ্যাসের সমস্যায় পেট চালাতে যে যেমন পারছে, তেমন পন্থায় রুটি-রুজি রক্ষা করতে তৎপর । শহরের বিভিন্ন এলাকায় সেই ছবিটাই উঠে আসছে । তবে বিক্রেতাদের যে সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে সেটা সম্পর্কে ক্রেতারাও অবগত । তাঁদের বরং সহযোগিতা করতে দেখা যাচ্ছে । ক্রেতা তথা পেশায় গাড়ি চালক রাজকুমার পাসোয়ানের কথায়, "আগে যে সংখ্যায় দোকান খোলা ছিল এখন নেই । খাবার খেতে অসুবিধা হচ্ছে । যেখানে পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে বলেই দিচ্ছে গ্যাসের কারণে কিছু দিন সামান্য টাকা অতিরিক্ত নেওয়া হচ্ছে ।"