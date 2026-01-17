ETV Bharat / state

একটি মেশিনে দেওয়া যাবে একবারই ভোট, উন্নতমানের 'ইভিএম' মেশিন গড়ল একাদশের দুই ছাত্রী

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলায় প্রদর্শনী করেছে তারা এই মেশিনের ৷ যেটির নাম দেওয়া হয়েছে, 'আলট্রা সিকিওরিটি ভোটিং মেশিন' ৷

Ultra Security Voting Machine
উন্নতমানের 'ইভিএম' মেশিনের মডেল তৈরি একাদশ শ্রেণির দুই ছাত্রীর (নিজস্ব ছবি)
Published : January 17, 2026 at 8:00 PM IST

কলকাতা, 17 জানুয়ারি: একটি 'ইভিএম'-এ একজন ভোটার একবারই ভোট দিতে পারবেন । শত চেষ্টা করেও একব্যক্তি দুইবার বা একবারের বেশি ভোট দিতে পারবেন না । এমনকি, একাধিকবার 'ইভিএম'-এর বাটন চাপলেও দ্বিতীয়বার ভোট পড়বে না । প্রিসাইডিং অফিসারের কিছু করার থাকবে না । প্রিসাইডিং অফিসারকে দিয়ে গণতন্ত্র হরনকারীরা জোরপূর্বক কিছু করাতে পারবেন না । এমনই এক 'ইভিএম' তৈরি করে ফেললেন একাদশ শ্রেণির দুই ছাত্রী ৷

কী নাম এই মেশিনের ?

ওই দুই ছাত্রীর নাম মাহেরা ফারহাদ ও ধৃতি দাস ৷ জোকার এক বেসরকারি স্কুলের পড়ুয়া তারা । এই মেশিনের তারা পোশাকি নাম দিয়েছে, 'আলট্রা সিকিওরিটি ভোটিং মেশিন' । তারা তাদের এই 'আলট্রা সিকিওরিটি ভোটিং মেশিন' নিয়ে শহরের বিভিন্ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলায় প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করছে । সম্প্রতি তারা এই আধুনিক মেশিন নিয়ে হাজির হয়, ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক অধীন ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়ামস বালিগঞ্জের বিড়লা শিল্প ও প্রযুক্তি সংগ্রহশালা আয়োজিত পূর্ব ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলায় ।

একটি মেশিনে দেওয়া যাবে একবারই ভোট, উন্নতমানের 'ইভিএম' মেশিন গড়ল একাদশের দুই ছাত্রী (ইটিভি ভারত)

কেন এই মেশিন তৈরির ভাবনা ?

দুই ছাত্রীর থেকে জানা গিয়েছে, এক সহপাঠীর মা ভোটের প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্বে ছিলেন । ছাপ্পা ভোট, হিংসার সাক্ষী থাকতে হয়েছিল তাঁকে, যা গণতন্ত্র বিরোধী । পরিস্থিতির চাপে নাগরিকের স্বাধীনতার হরণের বিরুদ্ধে টু শব্দটি করতে পারেননি তিনি । ভোট এলেই খবরের চ্যানেলে, সংবাদপত্রে এরকম হাজারো ঘটনা দেখা যায় । বাংলার ভোট নির্বাচনে এরকম ঘটনা এখন সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে, মানতে বাধ্য হয় একাদশ শ্রেণির দুই ছাত্রী মাহেরা ফারহাদ ও ধৃতি দাস । আর ভোটের স্বচ্ছতা নিয়েও ধন্দ শুরু হয় তাদের মনে । পরিস্থিতির বদল ঘটানোর জেদ চেপে বসে । আর তা থেকেই দুই বান্ধবী মিলে তৈরি করে ফেলে আপডেটেট 'ইভিএম' ।

Ultra Security Voting Machine
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলায় ওই মেশিনের প্রদর্সন করে তারা (নিজস্ব ছবি)

কী বিশেষত্ব

মাহেরা ফারহাদ ও ধৃতি দাসের তৈরি এই ভোটিং মেশিনের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তারা বলে, "এই যন্ত্রের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ভোটার তাঁর আঙুলের ছাপ দেবেন । ক্যামেরায় ফেস রেকগনিশন হবে । তারপরেই ইভিএমে ভোট দেওয়া যাবে ।"

Ultra Security Voting Machine
উন্নতমানের 'ইভিএম' মেশিন দেখতে আগ্রহীরা (নিজস্ব ছবি)

তাদের আরও দাবি, আঙুলের ছাপ ও মুখের ছবি মিললেই ইভিএমের 'লক' খুলবে । তার সঙ্গে লাগবে প্রিসাইডিং অফিসারের আঙুলের ছাপও । একবার ভোট দেওয়া হয়ে গেলে মেশিন লক হয়ে যাবে । দ্বিতীয়বার সেই ভোটারের জন্যে লক খুলবে না । কতজন ব্যক্তি ভোট দিলেন না, তাও তাঁদের ভোট পড়ল, সেটাও জানা যাবে ।

Ultra Security Voting Machine
এই মেশিনের নাম 'আল্ট্রা সিকিওরিটি ভোটিং মেশিন' (নিজস্ব ছবি)

এমনকি, সহজে ভোট কেন্দ্র সিসিটিভি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলার ব্যবস্থাও মাহেরা ও ধৃতি তুলে ধরেছে । প্রাপ্তবয়স্ক না-হয়ে বা ভোটদানের অভিজ্ঞতা না-থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এই চিন্তা মাথায় এল তাদের ? উত্তরে মাহেরা ফারহাদ ও ধৃতি দাস বঙ্গের বিভিন্ন নির্বাচনে ভোটগ্রহণের দিন একাধিক অশান্তি ও হিংসার ঘটনার কথা তুলে ধরে । ভোটের কাজে যুক্ত প্রিসাইডিং অফিসার বা ভোটকর্মীদের বিপাকে পড়ার কাহিনি বলে ।

Ultra Security Voting Machine
'ইভিএম' মেশিন (নিজস্ব ছবি)

শুধু তাই নয়, তারা চাইছে যে তাদের এই মডেল নির্বাচন কমিশন খতিয়ে দেখতে পারে । কীভাবে নাগরিকের ভোটের সুরক্ষা আরও নিশ্চিত করা যায়, সেই বিষয়ে পরামর্শ নিতে আগ্রহী তারা ।

Ultra Security Voting Machine
নির্বাচন কমিশনকে এই মেশিন দেখাতে চায় ছাত্রীরা (নিজস্ব ছবি)

ছাত্রীদের কথা

ছাত্রী ধৃতি দাস বলে, "আমাদের কিছু বন্ধুদের মা-বাবা ভোটের সময় প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেছেন ৷ সেসময় তারা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন ৷ সেই দেখে আমাদের মাথায় ভাবনা আসে যে আমরাও তো আর কয়েকদিন পর ভোট দেব ৷ আমাদেরও যদি ভোট দিতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়, তাই আমরা এই মেশিন বানানোর কথা ভাবি ৷ আমরা চাই আমাদের এই মেশিনের বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের কাছে পৌঁছাক ৷ যাতে এই মেশিন থেকে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের সাহায্য হয় ৷’’

Ultra Security Voting Machine
ফোনের মাধ্যমে কনট্রোল করা যাবে ভোটের শতাংশ (নিজস্ব ছবি)

আরেক ছাত্রী মাহেরা ফারহাদ বলে, "আমাদের এই মেশিনের ফলে প্রিসাইডিং অফিসারের উপর যে বাইরের চাপ সৃষ্টি হয় সেগুলো কমে যাবে ৷ ওঁদের জীবনহানির আশঙ্কা হ্রাস পাবে ৷ ভোট দেওয়ার পাশাপাশি দেখা যাবে কতটা ভোট পড়ল ৷ আমরা এখন ডেভেলপমেন্ট ফেজে আছি ৷ আমরা আরও গবেষণা করেও মেশিনটিতে উন্নত করব ৷ ডেটা চুরি যাতে না-হয় সেই বিষয়টাও আমরা সুনিশ্চিত করব ৷"

Ultra Security Voting Machine
জোকার এক বেসরকারি স্কুলের পড়ুয়া তারা (নিজস্ব ছবি)

