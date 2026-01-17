একটি মেশিনে দেওয়া যাবে একবারই ভোট, উন্নতমানের 'ইভিএম' মেশিন গড়ল একাদশের দুই ছাত্রী

একটি মেশিনে দেওয়া যাবে একবারই ভোট, উন্নতমানের 'ইভিএম' মেশিন গড়ল একাদশের দুই ছাত্রী
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলায় প্রদর্শনী করেছে তারা এই মেশিনের ৷ যেটির নাম দেওয়া হয়েছে, 'আলট্রা সিকিওরিটি ভোটিং মেশিন' ৷
Published : January 17, 2026 at 8:00 PM IST
কলকাতা, 17 জানুয়ারি: একটি 'ইভিএম'-এ একজন ভোটার একবারই ভোট দিতে পারবেন । শত চেষ্টা করেও একব্যক্তি দুইবার বা একবারের বেশি ভোট দিতে পারবেন না । এমনকি, একাধিকবার 'ইভিএম'-এর বাটন চাপলেও দ্বিতীয়বার ভোট পড়বে না । প্রিসাইডিং অফিসারের কিছু করার থাকবে না । প্রিসাইডিং অফিসারকে দিয়ে গণতন্ত্র হরনকারীরা জোরপূর্বক কিছু করাতে পারবেন না । এমনই এক 'ইভিএম' তৈরি করে ফেললেন একাদশ শ্রেণির দুই ছাত্রী ৷
কী নাম এই মেশিনের ?
ওই দুই ছাত্রীর নাম মাহেরা ফারহাদ ও ধৃতি দাস ৷ জোকার এক বেসরকারি স্কুলের পড়ুয়া তারা । এই মেশিনের তারা পোশাকি নাম দিয়েছে, 'আলট্রা সিকিওরিটি ভোটিং মেশিন' । তারা তাদের এই 'আলট্রা সিকিওরিটি ভোটিং মেশিন' নিয়ে শহরের বিভিন্ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলায় প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করছে । সম্প্রতি তারা এই আধুনিক মেশিন নিয়ে হাজির হয়, ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক অধীন ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়ামস বালিগঞ্জের বিড়লা শিল্প ও প্রযুক্তি সংগ্রহশালা আয়োজিত পূর্ব ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলায় ।
কেন এই মেশিন তৈরির ভাবনা ?
দুই ছাত্রীর থেকে জানা গিয়েছে, এক সহপাঠীর মা ভোটের প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্বে ছিলেন । ছাপ্পা ভোট, হিংসার সাক্ষী থাকতে হয়েছিল তাঁকে, যা গণতন্ত্র বিরোধী । পরিস্থিতির চাপে নাগরিকের স্বাধীনতার হরণের বিরুদ্ধে টু শব্দটি করতে পারেননি তিনি । ভোট এলেই খবরের চ্যানেলে, সংবাদপত্রে এরকম হাজারো ঘটনা দেখা যায় । বাংলার ভোট নির্বাচনে এরকম ঘটনা এখন সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে, মানতে বাধ্য হয় একাদশ শ্রেণির দুই ছাত্রী মাহেরা ফারহাদ ও ধৃতি দাস । আর ভোটের স্বচ্ছতা নিয়েও ধন্দ শুরু হয় তাদের মনে । পরিস্থিতির বদল ঘটানোর জেদ চেপে বসে । আর তা থেকেই দুই বান্ধবী মিলে তৈরি করে ফেলে আপডেটেট 'ইভিএম' ।
কী বিশেষত্ব
মাহেরা ফারহাদ ও ধৃতি দাসের তৈরি এই ভোটিং মেশিনের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তারা বলে, "এই যন্ত্রের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ভোটার তাঁর আঙুলের ছাপ দেবেন । ক্যামেরায় ফেস রেকগনিশন হবে । তারপরেই ইভিএমে ভোট দেওয়া যাবে ।"
তাদের আরও দাবি, আঙুলের ছাপ ও মুখের ছবি মিললেই ইভিএমের 'লক' খুলবে । তার সঙ্গে লাগবে প্রিসাইডিং অফিসারের আঙুলের ছাপও । একবার ভোট দেওয়া হয়ে গেলে মেশিন লক হয়ে যাবে । দ্বিতীয়বার সেই ভোটারের জন্যে লক খুলবে না । কতজন ব্যক্তি ভোট দিলেন না, তাও তাঁদের ভোট পড়ল, সেটাও জানা যাবে ।
এমনকি, সহজে ভোট কেন্দ্র সিসিটিভি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলার ব্যবস্থাও মাহেরা ও ধৃতি তুলে ধরেছে । প্রাপ্তবয়স্ক না-হয়ে বা ভোটদানের অভিজ্ঞতা না-থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এই চিন্তা মাথায় এল তাদের ? উত্তরে মাহেরা ফারহাদ ও ধৃতি দাস বঙ্গের বিভিন্ন নির্বাচনে ভোটগ্রহণের দিন একাধিক অশান্তি ও হিংসার ঘটনার কথা তুলে ধরে । ভোটের কাজে যুক্ত প্রিসাইডিং অফিসার বা ভোটকর্মীদের বিপাকে পড়ার কাহিনি বলে ।
শুধু তাই নয়, তারা চাইছে যে তাদের এই মডেল নির্বাচন কমিশন খতিয়ে দেখতে পারে । কীভাবে নাগরিকের ভোটের সুরক্ষা আরও নিশ্চিত করা যায়, সেই বিষয়ে পরামর্শ নিতে আগ্রহী তারা ।
ছাত্রীদের কথা
ছাত্রী ধৃতি দাস বলে, "আমাদের কিছু বন্ধুদের মা-বাবা ভোটের সময় প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেছেন ৷ সেসময় তারা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন ৷ সেই দেখে আমাদের মাথায় ভাবনা আসে যে আমরাও তো আর কয়েকদিন পর ভোট দেব ৷ আমাদেরও যদি ভোট দিতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়, তাই আমরা এই মেশিন বানানোর কথা ভাবি ৷ আমরা চাই আমাদের এই মেশিনের বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের কাছে পৌঁছাক ৷ যাতে এই মেশিন থেকে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের সাহায্য হয় ৷’’
আরেক ছাত্রী মাহেরা ফারহাদ বলে, "আমাদের এই মেশিনের ফলে প্রিসাইডিং অফিসারের উপর যে বাইরের চাপ সৃষ্টি হয় সেগুলো কমে যাবে ৷ ওঁদের জীবনহানির আশঙ্কা হ্রাস পাবে ৷ ভোট দেওয়ার পাশাপাশি দেখা যাবে কতটা ভোট পড়ল ৷ আমরা এখন ডেভেলপমেন্ট ফেজে আছি ৷ আমরা আরও গবেষণা করেও মেশিনটিতে উন্নত করব ৷ ডেটা চুরি যাতে না-হয় সেই বিষয়টাও আমরা সুনিশ্চিত করব ৷"