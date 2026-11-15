দূষণে দিল্লির পরেই কলকাতা, রবি-সকালে তিলোত্তমায় AQI 232

দূষণে দিল্লির পরেই কলকাতা, রবি-সকালে তিলোত্তমায় AQI 232
Kolkata Ranked Second in Air Pollution: কলকাতার বাতাসে অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা বা পিএম 2.5 এর মাত্রা 136 মাইক্রোগ্রাম ৷
Published : November 15, 2026 at 1:59 PM IST
কলকাতা ও দিল্লি, 15 নভেম্বর: দীপাবলি ও কালীপুজোর সময় বাজির দূষণের কারণে বাতাসে বিষবাষ্প নিয়ে দুঃশ্চিন্তা ছিল শহরবাসীর ৷ কিন্তু, কালীপুজোর একসপ্তাহ পরে ফের দূষণের চাদরে ঢেকেছে কলকাতা শহর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা ৷
যেখানে বায়ুদূষণের নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কলকাতা ৷ ঠিক জাতীয় রাজধানী দিল্লি ও এনসিআর-এর পরেই ৷ দিল্লিতে রবিবার সকালে বায়ুদূষণের মাত্রা বা AQI 384 ছিল ৷ আর কলকাতার AQI 212 থেকে 232-র মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে এলাকা অনুযায়ী ৷
রবিবার ও আগামিকাল সোমবার রয়েছে ছটপুজো ৷ রবিবার সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় গঙ্গার ঘাটে ছটপুজোর জন্য জমায়েত করবেন প্রচুর মানুষ ৷ কিন্তু, এই বিশেষ উৎসবের দিনে সকাল থেকেই দূষণের চাদরে ঢেকে রইল তিলোত্তমা ৷ আর এই দূষণের জেরে দিনভর সেভাবে সূর্যের দেখা মিলল না কলকাতা শহর ও শহরতলিতে ৷
কলকাতার এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স 212 থেকে 216 অর্থাৎ, পরিবেশ বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে অস্বাস্থ্যকর বা খুব খারাপ বলা হয় ৷ তথ্য বলছে, এদিন সকালে নয়াদিল্লির AQI 384 ছিল, যা 'সিভিয়ার' বা উদ্বেগজনক বলে ধরা হচ্ছে ৷ দেশের অন্যান্য মেট্রো শহরের পরিস্থিতি কলকাতার তুলনায় অনেকটাই ভালো ছিল এদিন সকালে ৷
আমেদাবাদে AQI 191, মুম্বইয়ে AQI 181, চেন্নাই ও পুণের AQI 174 ৷ তুলনামূলকভাবে দক্ষিণ ভারতের দুই শহর হায়দরাবাদ (AQI 148) এবং বেঙ্গালুরুর (AQI 131) বাতাস অনেকটাই স্বস্তিদায়ক ছিল ৷
কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তের ছবিটাও কমবেশি প্রায় এক ৷ শহরের প্রায় সর্বত্রই বাতাসে বিষবাষ্পের মাত্রা বিপদসীমার অনেকটা উপরে রয়েছে ৷ এদিন সকালে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ছিল বেনিয়াপুকুর এলাকায় ৷ সেখানে AQI পৌঁছে গিয়েছিল 232-এ ৷
পিছিয়ে নেই বালিগঞ্জ, সেখানে AQI 219 ৷ সল্টলেকের বিজে ব্লকে দূষণের সূচক ছিল 218 এবং ইই ব্লকে 216 ৷ দক্ষিণ কলকাতার বোসপুকুর ও চক্রবেড়িয়াতেও সূচক ছিল 216-র ঘরে ৷ ফোর্ট উইলিয়াম এবং ঘোষবাগান এলাকায় একিউআই রেকর্ড করা হয়েছে 215।
দৌলতপুরের AQI 214, ঢাকুরিয়া ও বাঁশুরিবাগানে AQI 213, এলগিন রোডে AQI 212 এবং বিধাননগরের (AQI 211) বাতাসও ছিল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ৷ চেতলা (AQI 205) এবং ভবানীপুরেও (AQI 204) দূষণের মাত্রা দুইশোর গণ্ডি ছাড়িয়েছে ৷ গোটা শহরের মধ্যে একমাত্র কাশীপুরে সূচক দু’শোর নীচে (AQI 194) থাকলেও, তা 'আনহেলদি' বা অস্বাস্থ্যকর তালিকায় রয়েছে ৷
বায়ু দূষণ পরিমাপ করার এই সহজ মানদন্ড বা একিউআই সূচককে মূলত 0 থেকে 500-র স্কেলে ভাগ করা হয়েছে ৷ সূচক 0 থেকে 50-এর মধ্যে থাকলে বাতাস ভালো বা বিশুদ্ধ বায়ু বলে ধরা হয়, যাতে স্বাস্থ্যর কোনও ঝুঁকি থাকে না ৷ 51 থেকে 100-র মধ্যে থাকলে, তা মডারেট বা সন্তোষজনক ৷ 101 থেকে 200 AQI হলে তা খারাপ বা শিশু, বয়স্ক এবং শ্বাসকষ্টের রোগীদের সমস্যায় ফেলতে পারে ৷
AQI 201 থেকে 300-র মধ্যে থাকলে, খুব খারাপ বা অস্বাস্থ্যকর ৷ 301 থেকে 400-র পর্যায়ে পৌঁছে গেলে তা 'অত্যন্ত উদ্বেগজনক' বা সিভিয়ার বলে গণ্য হয় ৷ আর 401-এর গণ্ডি পেরিয়ে গেলে পরিস্থিতি বিপজ্জনক বা হ্যাজার্ডাস হয়ে ওঠে, যা সুস্থ মানুষকেও গুরুতর অসুস্থ করে তুলতে পারে ৷
বাতাসে ভাসমান অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা বা পিএম 2.5 এবং পিএম 10 মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতিই এই বিপদের মূল কারণ ৷ এদিন কলকাতার বাতাসে পিএম 2.5-এর গড় মাত্রা ছিল প্রতি ঘনমিটারে 136 মাইক্রোগ্রাম এবং পিএম 10-এর মাত্রা ছিল 165 মাইক্রোগ্রাম ৷ বেনিয়াপুকুরে পিএম 2.5-এর মাত্রা 157 মাইক্রোগ্রাম ছুঁয়ে ফেলে এদিন ৷ পাশাপাশি বাতাসে কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ ছিল 556 পিপিবি ৷
বাতাসের এই চড়া দূষণ মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর ৷ বাতাসে থাকা অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা নিঃশ্বাসের সঙ্গে সরাসরি ফুসফুসে এবং রক্তপ্রবাহে মিশে যায় ৷ এর ফলে দীর্ঘমেয়াদী ফুসফুসের রোগ, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস এবং হৃদরোগের ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায় ৷
শহরের এই বিষাক্ত বাতাস নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন চিকিৎসকরা ৷ ইটিভি ভারত-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অনির্বাণ দলুই জানিয়েছেন, বাতাসে দূষণের মাত্রা এভাবে বাড়তে থাকলে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা এবং ফুসফুসের সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে ৷
তাঁর কথায়, "বাতাসে অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা বা পিএম 2.5-এর মাত্রা বেড়ে গেলে, তা সরাসরি ফুসফুসের গভীরে প্রবেশ করে ৷ এর ফলে শিশু ও বয়স্কদের পাশাপাশি যাঁদের আগে থেকেই হাঁপানি বা সিওপিডি রয়েছে, তাঁদের মারাত্মক শ্বাসকষ্ট শুরু হতে পারে ৷ এমনকি সুস্থ মানুষেরও গলা ব্যথা, শুকনো কাশি ও চোখে জ্বালাভাব দেখা দিতে পারে ৷ এই পরিস্থিতিতে খুব প্রয়োজন না-পড়লে, বাইরে বেরোনোর প্রয়োজন নেই ৷ আর বেরোলে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে ৷"