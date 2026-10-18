চোখ ভিজে কান্নায়, প্রিয়জনের দেহ পেতে আত্মীয়দের ভিড় পুলিশ মর্গে

চোখ ভিজে কান্নায়, প্রিয়জনের দেহ পেতে আত্মীয়দের ভিড় পুলিশ মর্গে
Kolkata Puja Stampede: প্রিয়জনের দেহ নিতে আসা সকলেই একবাক্যে জানালেন, এ জীবনের মতো পুজোর আনন্দ শেষ হয়ে গিয়েছে তাঁদের । সৌমিতা ভট্টাচার্যের প্রতিবেদন ।
Published : October 18, 2026 at 6:33 PM IST
কলকাতা 18 অক্টোবর: পুজোর শহর ভিড় চেনে যুগ যুগ ধরে। এতকাল ভিড়ের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার 'প্রতিভা' সম্পর্কে সংশয় ছিল না শহরের গর্বিত বাসিন্দাদের একটা বড় অংশের। চায়ের আড্ডায় সে কথা বড় মুখ করে বলতে পিছপাও হননি । শনিবার সন্ধ্যা অবশ্য বদলে দিয়েছে অনেক সমীকরণ । ভিড় এখন চ্যালঞ্জ নয়, আতঙ্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।19টি তরতাজা প্রাণ কেড়ছে উত্তর কলকাতার চোরবাগানে ভিড়ের কারণে হওয়া মর্মান্তিক ঘটনা।
পুজোর অপেক্ষায় বছর কাটানো শহরের বুকে এখন স্বজনহারাদের কান্না । কলকাতা পুলিশ মর্গের বাইরে প্রিয়জনের দেহ হাতে পাওয়ার অপেক্ষা । একটি একটি করে দেহ তুলে দেওয়া হয়েছে স্বজনহারাদের হাতে । স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্বারদত মুখোপাধ্যায় থেকে শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় এবং বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষরা মর্গে থেকে পরিবারের সদস্যদের সাহায্য় করছেন ।
প্রিয়জন হারানো পরিবারের কারও চোখে জল, কেউ আবার বাক্রুদ্ধ। যে পুজোকে ঘিরে এত দিনের প্রস্তুতি, এত আনন্দ, সেই পুজোই কেড়ে নিল তাঁদের ঘরের মানুষকে। কারও একমাত্র সন্তান, কারও পরিবারের একমাত্র রোজগেরে, কারও জীবন সঙ্গী—এক মুহূর্তে সব শেষ, সবাই শেষ। সকলেই একবাক্যে জানালেন, এ জীবনের মতো পুজোর আনন্দ শেষ হয়ে গিয়েছে তাঁদের ।
শুভম, প্রিয়া ,স্নেহা, দিলীপ ও দীপালি- যন্ত্রণার নানা মুখ
চোরবাগানের দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন কাঁকুড়গাছির বাসিন্দা 33 বছরের শুভম সোঙ্কার। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে এসেছিলেন তিনি। কিন্তু সেই আনন্দের সফরই যে পরিবারের কাছে এমন দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠবে, তা ভাবতে পারেননি কেউ। ভিড়ের ঠেলায় পরিবারের অন্য সদস্যরাও মাটিতে পড়ে যান। তাঁরা বেঁচে ফিরলেও শুভম আর ফিরলেন না। কাকা বলেন, “আমার দাদা, বৌদি, এক ভাইঝি আর এই ভাইপো—চারজন এসেছিল। সকলেই পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাকিরা এখন ভালো আছে। ভাইপো ওই অবস্থায় হয়ত আর নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি।”
কথা বলতে গিয়েই যেন বারবার ফিরে আসছে সেই ভয়াবহ মুহূর্তের স্মৃতি। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ছিলেন শুভম। তাঁর উপার্জনের উপর নির্ভর করত পরিবারের অনেক কিছুই। পুজোর আনন্দে পরিবারের সঙ্গে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরা হল না তাঁর। এখন তাঁর অনুপস্থিতিতে কীভাবে চলবে সংসার, কীভাবেই বা এই শোক সামলাবেন পরিবারের সদস্যরা, সেই প্রশ্নই যেন তাড়া করে বেড়াচ্ছে তাঁদের। এই ঘটনার জন্য কর্তৃপক্ষের দিকেই দায় চাপিয়েছেন শুভমের কাকা।
নিউ ব্যারাকপুরের 18 বছরের প্রিয়া সমাদ্দার প্রথমবার কলকাতার পুজো দেখতে এসেছিলেন। বন্ধুদের সঙ্গে ঠাকুর দেখার পরিকল্পনা ছিল। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেষ কথোপকথনেও ছিল সেই পুজো দেখতে আসার প্রসঙ্গ। তারপর আচমকাই সব বদলে গেল। প্রিয়ার মামা অভিজিৎ পাল বলেন, "আমরা শুধু জানতাম, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে কলকাতায় আসছে। আমাদের সঙ্গে শেষ সেই কথাই হয়েছিল। তারপর ওর বন্ধুরা আমাদের ফোন করে জানায়, ওকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আমরা এসে দেখি এই অবস্থা।”
যে মেয়েটি হয়তো বন্ধুদের সঙ্গে ঠাকুর দেখে বাড়ি ফিরে পুজোর গল্প শোনাত, তার জন্যই এখন মর্গের বাইরে অপেক্ষা করতে হচ্ছে পরিবারের সদস্যদের। প্রথমবার কলকাতার পুজো দেখতে এসে এভাবে প্রাণ হারাতে হবে প্রিয়াকে, তা কি কখনও ভেবেছিলেন তাঁর বাড়ির লোকেরা ? যে ফোনে হয়তো ঠাকুরের ছবি তুলে রাখার কথা ছিল, সেই ফোনেই এল হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খবর।
বিষ্ণুপুরের এগারো গ্রামের বাসিন্দা দুই বোন স্নেহা ও নেহা বন্ধুদের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে এসেছিলেন। পুজোর আনন্দে একসঙ্গে বেরিয়েছিলেন দুই বোন। কিন্তু চোরবাগানের দুর্ঘটনা তাঁদের পরিবারে নামিয়ে আনল গভীর শোক। ভিড়ের মধ্যে পড়ে গিয়ে দু’জনেই আহত হন। নেহার পিঠে আঘাত লাগে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু 20 বছরের স্নেহাকে বাঁচানো যায়নি।
কলকাতা পুলিশ মর্গের বাইরে মেয়ের দেহ নেওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন বাবা শক্তি । যে মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফেরার কথা ছিল, তার নিথর দেহ নিয়ে ফিরতে হবে । তিনি বলেন, “বাড়ি থেকে একটা নাগাদ ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিল। চোরবাগানে ঢুকেছিল সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ। 7টা 45 মিনিট নাগাদ আমার কাছে ফোন যায়, মেয়ের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। আমার আসতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে। খবরটা পাওয়ার সময় আমি গাড়ি চালাচ্ছিলাম। এখানে এসে দেখি এই অবস্থা।”
ফোনে খবর পাওয়ার পর থেকে মেয়েকে ফিরে পাওয়ার যে আশা নিয়ে ছুটে এসেছিলেন বাবা, তা শেষ পর্যন্ত পূরণ হয়নি। একদিকে আহত মেয়ে, অন্যদিকে চিরতরে হারিয়ে যাওয়া আর এক সন্তান। এই শোকের ভার কীভাবে বইবেন তিনি, তার উত্তর নেই কারও কাছে।
বরানগরের বাসিন্দা দিলীপ ঘোষ ও দীপালি ঘোষ এসেছিলেন ঠাকুর দেখতে। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে পুজো কাটানোর আনন্দ নিয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু চোরবাগানের দুর্ঘটনায় দু’জনেরই মৃত্যু হয়। একসঙ্গে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে আর একসঙ্গে বাড়ি ফেরা হল না তাঁদের।
কলকাতা পুলিশ মর্গের বাইরে বাবা-মায়ের দেহ নেওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁদের 25 বছরের একমাত্র ছেলে। যে বয়সে সন্তানের পাশে থাকার কথা বাবা-মায়ের, সেই সময়েই দু’জনকেই হারিয়ে অনিশ্চয়তার মুখে পড়ল তাঁর জীবন। দিলীপ ঘোষের অফিসের সহকর্মীরাও এসেছিলেন তাঁর দেহ নিতে।
সহকর্মী মিহির জানা বলেন, “আমার কিছু বলার নেই। আমি আজ সকালে এক সহকর্মীর মাধ্যমে জানতে পেরেছি। দিলীপ সারা অফিসকে মাতিয়ে রাখত। খুব মজাদার লোক ছিল।” যে মানুষটি হাসি-ঠাট্টায় অফিস মাতিয়ে রাখতেন, তাঁর মৃত্যুর খবরেই আজ বাক্রুদ্ধ সহকর্মীরা। যে মানুষটি অন্যদের মুখে হাসি ফোটাতেন, তাঁর জন্যই আজ চোখের জল ফেলছেন পরিচিতরা।
কেমন আছেন আহতরা ?
অ্যাপোলো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন 14 জন। তাঁদের মধ্যে তিনজন আইসিইউতে। তিনজন রয়েছেন এইচডিইউ-তে। বাকিরা সবাই জেনারেল ওয়ার্ডে। একজন বাদে সকলের শারীরিক অবস্থাই স্থিতিশীল ।
চিকিৎসক ডা. নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ভর্তি হওয়া 14 জন রোগীর মধ্যে 12 জনের শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে আগামীকাল, সোমবারই হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে। তবে 5 জন রোগী এখনও ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (আইসিইউ) নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছেন।
চিকিৎসকদের মতে, অধিকাংশ রোগীরই কোনও গুরুতর অভ্যন্তরীণ আঘাত নেই। তবে, শ্রোণিচক্র ও মূত্রনালীতে আঘাত পাওয়া একজন রোগীর অবস্থা বেশ গুরুতর । তাঁর অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হতে পারে। আহতদের মধ্যে 13 বছর বয়সি এক শিশুও রয়েছে । তবে সে এখন পুরোপুরি সুস্থ এবং বিপদমুক্ত।