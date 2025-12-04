জটিল অস্ত্রোপচারে মিজোরামের বৃদ্ধকে বাঁচাল কলকাতার হাসপাতাল
রোগটির নাম অ্যাওর্টিক অ্যানিউরিজম ৷ কীভাবে চিকিৎসা হয়, কী উপসর্গ, জানুন বিস্তারিত ৷
Published : December 4, 2025 at 6:31 PM IST
কলকাতা, 4 ডিসেম্বর: হার্টের রোগ অ্যাওর্টিক অ্যানিউরিজমে ভুগছিলেন বৃদ্ধ ৷ জীবন সংশয়ের ঝুঁকি ছিল ৷ কিন্তু জটিল অস্ত্রোপচার করে 78 বছর বয়সি প্রবীণ রোগীর প্রাণ বাঁচাল কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতাল । ওই রোগী মিজোরামের বাসিন্দা ৷ বর্তমানে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ৷
কী হয়েছিল রোগীর ?
কয়েক মাস ধরে তীব্র পেট ও পিঠের ব্যাথায় ভুগছিলেন বৃদ্ধ । এরপর মিজোরামের স্থানীয় হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষা করান তিনি ৷ তাতেই ধরা পড়ে ওই বৃদ্ধ গুরুতর অ্যাওর্টিক অ্যানিউরিজমে আক্রান্ত ৷
কী এই রোগ ?
অ্যাওর্টিক অ্যানিউরিজম হল প্রধান ধমনীতে বেলুনের মতো স্ফীতি বা ফোলা অংশ, যা যে কোনও সময় ফেটে রক্তক্ষরণ হতে পারে । যা প্রাণঘাতী পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে ।
বৃদ্ধের যখন এই রোগ ধরা পড়ে, তখন তাঁর পরিস্থিতি জটিল ছিল ৷ ফলে তাঁকে দ্রুত মিজোরাম থেকে কলকাতার বাইপাসের ধারের ওই বেসরকারি হাসপাতালে রেফার করা হয় । সেখানেই শুরু হয় তাঁর চিকিৎসা । সিনিয়র ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট দিলীপ কুমার ও তাঁর অভিজ্ঞ দলের তত্ত্বাবধানে ছিলেন তিনি ৷ তাঁদের নেতৃত্বে জটিল অস্ত্রোপচার হয় বৃদ্ধের ৷ আর তাতে প্রাণ বাঁচে তাঁর ।
কীভাবে রোগীর চিকিৎসা ?
চিকিৎসকেরা জানান, অতীতে এমন জটিল অ্যানিউরিজম চিকিৎসায় পেট কেটে ওপেন সার্জারি করতে হত ৷ যেখানে ঝুঁকি বেশি এবং সুস্থ হতে সময় লাগত । কিন্তু আধুনিক এন্ডোভাসকুলার প্রযুক্তি সেই পরিস্থিতিকে বদলে দিয়েছে । ছোট ছিদ্রের মাধ্যমে স্টেন্ট-গ্রাফট বসিয়ে ধমনীর দুর্বল অংশ ভিতর থেকেই শক্ত করা যায় । এতে রোগীর কষ্ট কম হয় এবং দ্রুত আরোগ্যও সম্ভব হয় ।
এই বিশেষ ক্ষেত্রে রোগীর কুঁচকিতে দুটি ফেমোরাল অ্যাক্সেস পয়েন্ট ব্যবহার করে চিকিৎসকেরা বাইফারকেটেড অ্যাওটিক গ্রাফট এবং ইলিয়াক এক্সটেনশনস সফলভাবে প্রতিস্থাপন করেন । প্রচলিত সেলাইয়ের বদলে পাঁচটি ক্লোজার ডিভাইস, চারটি প্রো-গ্লাইড এবং একটি অ্যাঞ্জিও-সিল ব্যবহার করে ছিদ্রগুলি বন্ধ করা হয় । বৃহৎ-বোর অ্যাক্সেসে একাধিক ক্লোজার ডিভাইসের ব্যবহারে বৃদ্ধ রোগী পরের দিনই হাঁটতে সক্ষম হন এবং দ্রুত হাসপাতাল থেকেও ছাড়া পান তিনি ।
বিরল ঘটনা কেন বলছেন চিকিৎসক ?
চিকিৎসক দিলীপ কুমার বলেন, "রোগীর প্রধান ধমনী এমনভাবে স্ফীত হয়ে গিয়েছিল যে, যে কোনও সময় বিপজ্জনক রক্তক্ষরণ হতে পারত । ওপেন সার্জারি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হত । তবে আধুনিক এন্ডোভাসকুলার প্রযুক্তি ব্যবহার করায় ঝুঁকি কমেছে এবং দ্রুত ফল পাওয়া গিয়েছে । উভয় দিকের কুঁচকির ছিদ্র পাঁচটি ক্লোজার ডিভাইস দিয়ে বন্ধ করা - এটি পূর্ব ভারতে খুবই বিরল ঘটনা ।"
অস্ত্রোপচারের পরে রোগীর অবস্থার দ্রুত উন্নতি হয় এবং তিনি চিকিৎসক দলকে কৃতজ্ঞতা জানান । বর্তমানে তিনি সুস্থ আছেন এবং নিয়মিত ফলো-আপে রয়েছেন বলে হাসাপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে ৷