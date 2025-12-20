হার্টের ভিতরে পোকা ! প্রৌঢ়াকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচাল কলকাতার হাসপাতাল
52 বছরের ওই মহিলার সামান্য শ্বাসকষ্ট হত ৷ মাঝে মাঝে বুক ধড়ফড় করত ৷ শেষে হাঁটাচলা করা বন্ধ হয়ে যায় তাঁর ৷
Published : December 20, 2025 at 7:48 PM IST
কলকাতা, 20 ডিসেম্বর: প্রৌঢ়ার হার্টের ভিতরে বাসা বেঁধেছিল পোকা । শুনতে অবিশ্বাস্য লাগলেও এটাই বাস্তব ৷ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করে সফলভাবে 52 বছরের ওই মহিলার হৃদযন্ত্র থেকে সেই পোকা বের করা হয় এবং তাঁকে কার্যত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনেন চিকিৎসকরা ৷
ওই হাসপাতালের কার্ডিয়াক সার্জন সৌম্য গুহ বলেন, "এটি ছিল অত্যন্ত বিরল ও প্রাণঘাতী হৃদযন্ত্রের হাইডাটিড সিস্ট (cardiac Hydatid cyst), এক ধরনের পরজীবী সংক্রমণ । সময়মতো অস্ত্রোপচার না-হলে যে কোনও মুহূর্তে মহিলার মৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠতে পারত ।"
মহিলার উপসর্গ
হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, 52 বছরের ওই মহিলার সামান্য শ্বাসকষ্ট ছিল, মাঝে মাঝে বুক ধড়ফড় করত ৷ এইসব উপসর্গকে তিনি ভেবেছিলেন সাধারণ ক্লান্তি । তাই প্রথম দিকে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি ৷ কিন্তু সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি বদলাতে থাকে । কয়েক পা হাঁটলেই মহিলা হাঁপিয়ে পড়তে থাকেন ৷ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে মাথা ঘোরাতে শুরু করে তাঁর ৷ মাঝে মধ্যে চোখের সামনে অন্ধকার নেমে আসত ৷ সব মিলিয়ে স্বাভাবিকভাবে দৈনন্দিন জীবনযাপনে কার্যত অচল হয়ে পড়তে থাকেন প্রৌঢ়া ।
এরপরেই পরিবারের সদস্যরা প্রৌঢ়াকে নিয়ে একাধিক চিকিৎসকের দ্বারস্থ হন ৷ কিন্তু তাও রোগের প্রকৃত কারণ ধরা পড়ছিল না । অবশেষে এক অভিজ্ঞ হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের সন্দেহে তাঁর শরীরের বিস্তারিত পরীক্ষা করা হয় । আর সেই পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে আসতেই চমকে যান চিকিৎসকরা । রিপোর্টে দেখা যায়, প্রৌঢ়ার হৃদযন্ত্রের গভীরে, দুই প্রধান পাম্পিং চেম্বারের মাঝের দেওয়াল-ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টামে তৈরি হয়েছে একটি বিশাল সিস্ট । তার ভিতরে রয়েছে একাধিক 'ডটার সিস্ট', অর্থাৎ পরজীবীর বংশবিস্তার ।
প্রাণঘাতী রোগ
বিপদ এখানেই শেষ নয় । সিস্টটি হার্টের গঠন বিকৃত করে রক্তপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করছিল । পাশাপাশি রোগীর বারবার ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া হচ্ছিল, যেটি একটি মারাত্মক হার্ট রিদম সমস্যা । চিকিৎসকদের আশঙ্কা ছিল, সিস্টের তরলের একফোঁটা রক্তে মিশে গেলেই প্রাণঘাতী অ্যানাফাইল্যাক্সিস হতে পারে ।
জটিল অস্ত্রোপচার
এরপর আলিপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে কার্ডিয়াক সার্জন সৌম্য গুহর নেতৃত্বে শুরু হয় রোগীর জটিল অস্ত্রোপচার । এই অস্ত্রোপচারে হার্টের গুরুত্বপূর্ণ রক্তনালী ও বৈদ্যুতিক স্নায়ুর একেবারে পাশে থাকা সিস্টটি নিখুঁতভাবে অপসারণ ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ । দীর্ঘ ও সতর্ক অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে একে একে ডটার সিস্টগুলি বের করা হয় । অস্ত্রোপচারের পর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন রোগী । হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে যান ৷ বন্ধ হয়ে যায় প্রাণঘাতী অ্যারিদমিয়া । বহু মাস পর স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিতে ও হাঁটতে পারছেন প্রৌঢ়া ।
কেন হয় এই রোগ ?
চিকিৎসকদের মতে, হার্টের ভিতরে 'পোকা' থাকার মতো বিরল ও ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে রোগীকে ফিরিয়ে আনা আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য । কার্ডিয়াক সার্জন সৌম্য গুহ বলেন, "এই রোগ সাধারণত কুকুরের শরীরে দেখা যায় । কিন্তু অনেক সময় শাক সবজি ভালো করে না-ধুয়ে খেলে এই রোগ হতে পারে । তবে এখানেই শেষ নয় । সাধারণত এটি মানব শরীরের অন্যান্য অঙ্গে বেশি সংক্রমণ হতে দেখা যায় ।"
তাঁর কথায়, "মানুষের শরীরে সিস্টিক হাইডাটিড রোগে হার্ট আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা অত্যন্ত বিরল ৷ মাত্র 0.5 থেকে 3 শতাংশের ক্ষেত্রে এটা হয় । আর হার্টের এই নির্দিষ্ট অংশে সংক্রমণ দেখা যায় আরও কম সংখ্যক রোগীর মধ্যে । গোটা দেশে গত কয়েক দশকে এমন ঘটনার সংখ্যা হাতে গোনা ।"