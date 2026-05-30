টানা 110 ঘণ্টা একমো সাপোর্টে রেখে দুই শিশুকে নতুন জীবন দিল কলকাতার হাসপাতাল
Published : May 30, 2026 at 6:42 PM IST
কলকাতা, 30 মে: জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত দুই শিশু ৷ তাদের জটিল অস্ত্রোপচারের পর টানা 110 ঘণ্টা একমো সাপোর্ট দিয়ে সুস্থ করে তুলল কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতাল । চিকিৎসকদের দাবি, অস্ত্রোপচারের পর হৃদযন্ত্র স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে না পারায় আট ও 10 মাস বয়সী দুই শিশুর জীবন কার্যত সংকটের মুখে পড়েছিল । সেই পরিস্থিতিতে একমো-ই হয়ে ওঠে শেষ ভরসা । দীর্ঘ চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণের পর বর্তমানে দুই শিশুই বিপদমুক্ত ।
ECMO পদ্ধতি কী?
এক্সট্রাকর্পোরিয়াল মেমব্রেন অক্সিজেনেশন(একমো) এমন একটি উন্নত প্রযুক্তি, যা সাময়িকভাবে হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে । শরীরের বাইরে রক্ত সঞ্চালন ও অক্সিজেন সরবরাহের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলিকে সচল রাখে এবং হৃদযন্ত্রকে পুনরুদ্ধারের সময় দেয় ।
কেন একমো সার্পোটের প্রয়োজন হল ?
হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, 10 মাস বয়সী র্যাচেলকে গুরুতর হৃদযন্ত্রের সমস্যা নিয়ে ওই বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । তার মাইট্রাল ভালভ থেকে মারাত্মক মাত্রায় রক্ত লিক করছিল, যার ফলে তার হৃদযন্ত্র কাজ করতে পারছিল না । পাশাপাশি হৃদযন্ত্রের উপরের দুই প্রকোষ্ঠের মাঝেও একটি বড় ছিদ্র ছিল । ওষুধে অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকরা । অস্ত্রোপচার সফল হলেও পরে হার্ট-লাং মেশিন থেকে তাকে আলাদা করার সময় দেখা যায়, শিশুটির হৃদযন্ত্র নিজে থেকে পর্যাপ্তভাবে কাজ করতে পারছে না ।
অন্যদিকে, আট মাস বয়সী সুইটির হৃদযন্ত্রের উপরের ও নীচের প্রকোষ্ঠের মধ্যে বড় ছিদ্র ছিল । এর জেরে ফুসফুসে রক্তচাপ বিপজ্জনক মাত্রায় বেড়ে গিয়েছিল । অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন হলেও তার ক্ষেত্রেও একই সমস্যা দেখা দেয় । হৃদযন্ত্র স্বাভাবিকভাবে কাজ শুরু করতে ব্যর্থ হওয়ায় পরিস্থিতি দ্রুত জটিল হয়ে ওঠে । এই অবস্থায় চিকিৎসক দল দুই শিশুর ক্ষেত্রেই একমো ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেন । পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করেই সেই পদক্ষেপ করা হয় । এরপর শুরু হয় টানা 110 ঘণ্টার অত্যন্ত জটিল চিকিৎসা-পর্ব ।
কীভাবে হয় এই চিকিৎসা ?
চিকিৎসকদের মতে, শিশুদের ক্ষেত্রে একমো পরিচালনা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং । রক্ত জমাট বাঁধা রোধ করতে রক্ত পাতলা করার ওষুধ প্রয়োজন হলেও, তাতে রক্তক্ষরণের ঝুঁকিও বেড়ে যায় । পাশাপাশি সংক্রমণ রোধ, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ এবং নিয়মিত ইকোকার্ডিওগ্রাফির মাধ্যমে হৃদযন্ত্রের পুনরুদ্ধার মূল্যায়ন করতে হয় । প্রায় 110 ঘণ্টা পর দুই শিশুর হৃদযন্ত্র পর্যাপ্ত শক্তি ফিরে পায় । এরপর ধাপে ধাপে একমো সাপোর্ট কমিয়ে সফলভাবে তা সরিয়ে নেওয়া হয় । পরবর্তীতে দুই শিশুই সুস্থ হয়ে ওঠে ।
হাসপাতালের শিশু কার্ডিয়াক সার্জারি বিভাগের চিকিৎসক কুন্তল রায়চৌধুরী বলেন, "হৃদযন্ত্রের অস্ত্রোপচারের পর শিশুদের একমো সাপোর্ট দেওয়া হয়, যা শিশু হৃদরোগ চিকিৎসার অন্যতম কঠিন প্রক্রিয়া । সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত এবং বিভিন্ন বিভাগের সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলেই এই ধরনের ক্ষেত্রে সাফল্য আসে ।"
শিশু কার্ডিয়াক ইনটেনসিভ কেয়ার বিভাগের চিকিৎসক শতরূপা মুখোপাধ্যায়ের কথায়, "কয়েকদিন ধরে একসঙ্গে রক্তক্ষরণ ও রক্ত জমাট বাঁধার ঝুঁকি সামলে প্রতিটি অঙ্গের উপর নজর রাখা অত্যন্ত কঠিন কাজ । চিকিৎসক, নার্স, পারফিউশনিস্ট এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরবচ্ছিন্ন তৎপরতার ফলেই দুই শিশুকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব হয়েছে ।"
জীবন বাঁচাতে গুরুত্বপূর্ণ একমো পদ্ধতি
চিকিৎসকদের মতে, হৃদযন্ত্রের অস্ত্রোপচারের পর মাত্র 2 থেকে 8 শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে একমো সাপোর্টের প্রয়োজন হয় । তবে সঠিক সময়ে এই প্রযুক্তির ব্যবহার এবং দীর্ঘ সময় ধরে বিশেষজ্ঞদের নিবিড় পর্যবেক্ষণ অনেক ক্ষেত্রেই জীবন বাঁচাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । র্যাচেল ও সুইটির ক্ষেত্রে তারই সফল প্রমাণ মিলেছে ।