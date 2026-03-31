ব্যাংক অ্যাপ আপগ্রেডের নামে লক্ষ-লক্ষ টাকার প্রতারণা ! গুগলকে চিঠি দিচ্ছে লালবাজার
আপগ্রেডের নামে ভুয়ো অ্যাপ ইনস্টল করিয়ে ব্যক্তিগত নথি হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ৷
Published : March 31, 2026 at 7:51 PM IST
কলকাতা, 31 মার্চ: কলকাতায় একের পর এক সাইবার প্রতারণার ঘটনা সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসেছে পুলিশ প্রশাসন ৷ বিশেষ করে ব্যাংকের মোবাইল অ্যাপ 'আপগ্রেড' করার নামে হওয়া সাইবার প্রতারণার ঘটনায় ৷ সাম্প্রতিক সময়ে কলকাতা শহরে এমন প্রায় এক ডজন অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ যার তদন্তে নেমে গুগল প্লে-স্টোরে একাধিক 'ভুয়ো' অ্যাপের সন্ধান পেয়েছে কলকাতা পুলিশের সাইবার বিভাগ ৷ সেই 'ভুয়ো' অ্যাপগুলিকে প্লে-স্টোর থেকে সরাতেই গুগলকে চিঠি দিচ্ছে লালবাজার ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতারকরা নিজেদের ব্যাংককর্মী পরিচয় দিয়ে গ্রাহকদের হোয়াটসঅ্যাপ অথবা ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করছে ৷ এরপর অ্যাপের প্রযুক্তিগত সমস্যা ঠিক করার নামে একটি ভুয়ো লিংক পাঠানো হচ্ছে ৷ সেই লিংক ক্লিক করলেই ডাউনলোড হচ্ছে আসলের মতো হুবহু দেখতে নকল একটি ব্যাংক অ্যাপ ৷ যার মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে গ্রাহকদের ব্যক্তিগত ও ব্যাংকিং তথ্য ৷
এমনই এক ঘটনায় বেহালার এক বাসিন্দা প্রায় 6 লক্ষ 6 হাজার টাকারও বেশি খুইয়েছেন ৷ অভিযোগ অনুযায়ী, গত 11 মার্চ 'নিকিতা' নামে এক মহিলা হোয়াটসঅ্যাপে একটি লিংক পাঠান ৷ সেখানে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের নামে অ্যাপ ডাউনলোড করতে বলা হয় ৷ এরপর ভুক্তভোগীকে 'Securities Group-Q-6' নামে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত করা হয় ৷
গ্রুপে থাকা একাধিক ব্যক্তি নিজেদের 'ব্যাঙ্ক সিকিউরিটিজ' পরিষেবার প্রতিনিধি বলে পরিচয় দিয়ে বিনিয়োগের প্রলোভন দেখান ৷ তাঁদের কথায় বিশ্বাস করে ধাপে-ধাপে মোট 6 লক্ষ 6 হাজার 730 টাকা বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ট্রানসফার করেন ওই ব্যক্তি ৷ পরে তিনি বুঝতে পারেন প্রতারণার শিকার হয়েছেন ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করলে জানা যায় এই অ্যাকাউন্টগুলি মাছের ব্যবসা, হার্ডওয়্যার সংস্থা ও স্থানীয় পানীয় প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের নামে খোলা ছিল ৷
অন্যদিকে, একই কৌশলে বালিগঞ্জের এক 63 বছরের বৃদ্ধকেও প্রায় 16 লক্ষ 50 হাজার টাকা প্রতারণা করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ এখানেও প্রতারকরা নিজেদের ব্যাংক কর্মী পরিচয় দিয়ে তাঁর কাছ থেকেও বিপুল পরিমাণ টাকা হাতিয়ে নেয় ৷
এই ঘটনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ গুগল প্লে-স্টোরে ভুয়ো অ্যাপগুলির বিরুদ্ধে বিশেষ নজরদারি শুরু করেছে ৷ গত ছয় মাসে এই ধরনের ভুয়ো অ্যাপ সংক্রান্ত ডজনখানেক অভিযোগ জমা পড়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷
সাইবার বিশেষজ্ঞ বিভাস চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শে পুলিশ গুগল কর্তৃপক্ষকে চিঠি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ ওই চিঠিতে ভুয়ো অ্যাপগুলি দ্রুত শনাক্ত করে, তা সরিয়ে ফেলার জন্য অনুরোধ জানানো হবে ৷ তদন্তকারীদের মতে, এই অ্যাপগুলি খুব অল্প সময়ের জন্য আপলোড করা হয় ৷ অভিযোগ উঠলেই তা সরিয়ে ফেলে নতুন নামে ও নতুন চেহারায় ফের প্রকাশ করা হয় ৷
পুলিশের তরফে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ অচেনা লিংকে ক্লিক না-করা, হোয়াটসঅ্যাপে আসা কোনও অ্যাপ ডাউনলোড না-করা এবং ব্যাংক সংক্রান্ত তথ্য কারও সঙ্গে ভাগ না-করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে ৷ এই বিষয়ে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের সাইবার সেলের এক আধিকারিক বলেন, "এই প্রকারের ভুয়ো অভিযোগ প্রায় রোজই জমা পড়ছে ৷ তাই এই বিশেষ নজরদারির বন্দোবস্ত করা হচ্ছে ৷"