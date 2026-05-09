সরকারের সঙ্গেই বদল 'সোশাল সিগন্যাল', মমতা-অভিষেককে 'আনফলো' কলকাতা পুলিশের
পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলের বায়ো পরিবর্তন করে লিখলেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী (15তম, 16তম ও 17তম বিধানসভা) ৷
Published : May 9, 2026 at 3:53 PM IST
কলকাতা, 9 মে: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে ৷ আর বিজেপি সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসতেই পরিবর্তন প্রশাসনিক স্তরেও ৷ বদলে গেল কলকাতা পুলিশের সরকারি সমাজমাধ্যমের অ্যাকাউন্টের ফলোয়ার তালিকা । প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'আনফলো' করল তারা । পরিবর্তে ফলোয়ারের তালিকায় এখন রয়েছেন সদ্য শপথ নেওয়া মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ এমনকি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকও ।
রাজনৈতিক মহলের মতে, এই পরিবর্তন শুধুমাত্র সমাজমাধ্যমে 'ফলো-আনফলো'-এর মধ্যে সীমাবদ্ধের ঘটনা নয়, বরং রাজ্যের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তিত সমীকরণের প্রতীক হিসেবেই তা সামনে এসেছে । কারণ, দীর্ঘদিন ধরে কলকাতা পুলিশের সরকারি অ্যাকাউন্টে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি ছিল কার্যত স্বাভাবিক ছবি । কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের কয়েক দিনের মধ্যেই সেই চিত্র বদলে গেল ।
যদিও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "এই বিষয়ে এখন কোনও মন্তব্য করব না ৷"
রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠন
মূলত গত সোমবার অর্থাৎ 4 মে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়েছে । 293টি আসনের মধ্যে 207টিতে জয় পেয়ে বাংলার ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি । এরপর শনিবার কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন শুভেন্দু অধিকারী এবং তাঁর মন্ত্রিসভার পাঁচজন সদস্য ৷ সেই আবহেই কলকাতা পুলিশের সরকারি এক্স অ্যাকাউন্টে নজরে আসে এই পরিবর্তন ।
কলকাতা পুলিশের সোশাল অ্যাকাউন্টে বদল
বর্তমানে কলকাতা পুলিশের সরকারি অ্যাকাউন্ট মোট 42টি এক্স হ্যান্ডল 'ফলো' করছে । সেই তালিকায় রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট, প্রধানমন্ত্রীর দফতর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং তাঁর মন্ত্রকের অফিসিয়াল হ্যান্ডল । একই সঙ্গে নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর অ্যাকাউন্টও রয়েছে সেই তালিকায় । তবে সেখানে আর দেখা যাচ্ছে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ।
এই ঘটনা ঘিরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা । একাংশের মতে, প্রশাসনিক প্রোটোকল অনুযায়ী ক্ষমতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সরকারি অ্যাকাউন্টের অনুসরণ তালিকাতেও পরিবর্তন হওয়া অস্বাভাবিক নয় । তবে বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের একাংশের অভিযোগ, এটি শুধুমাত্র প্রোটোকলের বিষয় নয়, বরং রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ারও একটি প্রচেষ্টা ।
মমতার এক্স হ্যান্ডলে মুখ্যমন্ত্রী বিতর্ক
এদিকে, শনিবার সকাল পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক্স হ্যান্ডল এবং ফেসবুক পেজে তাঁর পরিচয় হিসাবে 'Chief Minister of West Bengal' লেখা দেখা গিয়েছে । যদিও শুভেন্দু অধিকারী শপথ নেওয়ার পর তাতে পরিবর্তন আসে ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলের বায়ো পরিবর্তন করে ৷ সেখানে এখন লেখা, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী (15তম, 16তম ও 17তম বিধানসভা) ৷ সরকারিভাবে তিনি এখন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী । পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের বিষয়টি নিয়েও সমাজমাধ্যমে নানা মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে । রাজনৈতিক পালাবদলের পর শুধু সমাজমাধ্যমেই নয়, নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাতেও একাধিক পরিবর্তন চোখে পড়েছে ।
মমতার নিরাপত্তা শিথিল
ফল ঘোষণার পরের দিন মঙ্গলবার থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়ির সামনে নিরাপত্তা বলয়ে শিথিলতা আনা হয় । এতদিন তাঁর বাড়ির দিকে যাওয়ার গলির মুখে বসানো ছিল ভারী 'সিজ়ারস ব্যারিকেড' । সাধারণ মানুষ বা সাংবাদিকদের সেখানে ঢুকতে গেলে পরিচয়পত্র দেখাতে হত । কী কারণে যাচ্ছেন, কার সঙ্গে দেখা করবেন-এমন নানা প্রশ্নের মুখে পড়তে হত ।
শুধু বাইরের মানুষই নন, স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষেত্রেও ছিল কড়া নজরদারি । সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিবেশীদেরও বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় আধার কার্ড বা পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখতে বলা হত । কিন্তু ফল ঘোষণার পর সেই বাড়তি নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয় । পরে লালবাজারের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়, বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে আর অতিরিক্ত নিরাপত্তা মোতায়েন থাকবে না । যদিও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সরকারি প্রোটোকল অনুযায়ী যে নিরাপত্তা পাওয়ার কথা, তা বজায় থাকবে বলেই প্রশাসনিক সূত্রে দাবি ।
অভিষেকের বাড়ির সামনেও নিরাপত্তা শিথিল
একই ছবি দেখা গিয়েছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও । ক্যামাক স্ট্রিটে তাঁর দফতরের সামনে থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশি প্রহরা । শান্তিনিকেতনে তাঁর বাড়ির সামনে থাকা স্ক্যানার ও নিরাপত্তা সরঞ্জামও তুলে ফেলা হয়েছে । পুলিশি নিরাপত্তার জন্য যে বিশেষ ব্যবস্থা এতদিন ছিল, তা ধাপে ধাপে প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর ।
এই সব ঘটনার পর কলকাতা পুলিশের সরকারি সমাজমাধ্যমের অ্যাকাউন্ট থেকে মমতা ও অভিষেককে 'আনফলো' করার বিষয়টি নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতারই প্রতিফলন বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল । প্রশাসনিক কাঠামো, নিরাপত্তা বলয় থেকে শুরু করে ডিজিটাল উপস্থিতি-সব ক্ষেত্রেই যে বদলের হাওয়া বইতে শুরু করেছে, এই ঘটনাকে তারই অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে । তবে গোটা বিষয়টি নিয়ে এখনও কলকাতা পুলিশের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি । ফলে এই পরিবর্তন শুধুই প্রশাসনিক প্রোটোকল, নাকি তার আড়ালে রয়েছে আরও গভীর রাজনৈতিক বার্তা-তা নিয়েই জল্পনা অব্যাহত ।