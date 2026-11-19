কলকাতার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, বড় পদক্ষেপ প্রশাসনের
Kolkata Police: 790টি পদ সৃষ্টির অনুমোদন দিল রাজ্য সরকার। রাজ্য স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের তরফে এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।
Published : November 19, 2026 at 12:48 AM IST
কলকাতা 19 নভেম্বর: আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় আরও কোমর বাঁধল নবান্ন। বিজেপি রাজ্যে সরকার গঠনের পর কলকাতা পুলিশের অধীনে তৈরি হতে চলেছে নতুন একটি ‘র্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স’ বা র্যাফ ব্যাটালিয়ন। এই নতুন বাহিনী গড়ার জন্য একধাক্কায় 790টি পদ সৃষ্টির অনুমোদন দিল রাজ্য সরকার। রাজ্য স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের তরফে এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।
উৎসবের মরশুম, বড় কোনও মিছিল, বিক্ষোভ কিংবা নির্বাচন—শহরের রাজপথে ভিড় সামলাতে হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে। এর পাশাপাশি জঙ্গি কার্যকলাপ দমন এবং ভিআইপি এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মতো গুরুদায়িত্বও থাকে কলকাতা পুলিশের কাঁধে। এই সব চ্যালেঞ্জ আরও দক্ষতার সঙ্গে মোকাবিলা করতেই নতুন র্যাফ ব্যাটালিয়ন তৈরির প্রস্তাব দিয়েছিল কলকাতা পুলিশ ডিরেক্টরেট। অর্থ দফতরের সম্মতি এবং রাজ্য মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র পাওয়ার পর রাজ্যপাল এই প্রস্তাবে চূড়ান্ত সিলমোহর দিয়েছেন।
নবান্নের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, মোট 790 টি পদের মধ্যে 738টি হবে স্থায়ী পদ এবং বাকি 52টি চুক্তিভিত্তিক। স্থায়ী পদের সিংহভাগই থাকছে পুলিশকর্মীদের জন্য। নতুন ব্যাটালিয়নের নেতৃত্বে থাকবেন একজন ডেপুটি কমিশনার বা ডিসি (আইপিএস)। তাঁর অধীনে থাকবেন পাঁচজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার বা এসি, যাঁদের মধ্যে একজন মহিলা অফিসারও। এ ছাড়া পাঁচজন ইনস্পেক্টর নিয়োগ করা হবে, যাঁদের মধ্যে দু'জন মহিলা ইনস্পেক্টর এবং একজন আর্মড ইনস্পেক্টর থাকছেন।
বাহিনীর মাঠ পর্যায়ের শক্তি বাড়াতে 30 জন সাব-ইনস্পেক্টর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে, যার মধ্যে ছ'টি পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। থাকছেন 10 জন সার্জেন্টও। অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর বা এএসআই পদে নিয়োগ হবে মোট 177 জনকে। এর মধ্যে 132 জন সাধারণ এএসআই, তিনজন আর্মড এএসআই এবং 42 জন মহিলা এএসআই। সবচেয়ে বেশি নিয়োগ হবে কনস্টেবল পদে। 300 জন পুরুষ কনস্টেবলের পাশাপাশি 180 জন মহিলা কনস্টেবল নেওয়া হবে এই নতুন ব্যাটালিয়নে।
যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখতে আলাদা ওয়্যারলেস ইউনিটও থাকছে এই বাহিনীতে। তার জন্য আটটি কারিগরি বা টেকনিক্যাল পদ তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে একজন ওয়্যারলেস ইনস্পেক্টর, তিনজন ওয়্যারলেস সুপারভাইজার এবং চারজন টেকনিক্যাল এএসআই থাকবেন। কাজকর্ম সামলানোর জন্য 17টি মিনিস্টেরিয়াল পদও অনুমোদিত হয়েছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার, রেজিস্ট্রার, হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট, পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে শুরু করে আপার ও লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং পিয়ন পদ রয়েছে এই তালিকায়।
স্থায়ী কর্মীদের পাশাপাশি বাহিনীর দৈনন্দিন কাজ ও যাতায়াতের সুবিধার্থে 52 জনকে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে। এর মধ্যে রয়েছেন 10 জন পুলিশ ড্রাইভার, 15 জন রাঁধুনি বা কুক এবং 27 জন পার্ট-টাইম কর্মবন্ধু। রাজ্য সরকারের প্রচলিত হার অনুযায়ীই এঁদের পারিশ্রমিক দেওয়া হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে, প্রচলিত নিয়ম মেনেই এই শূন্যপদগুলি পূরণ করা হবে। বর্তমানে কলকাতা পুলিশের অধীনে যে র্যাফ ইউনিট রয়েছে, সেটি যেমন কাজ করছে তেমনই করবে। নতুন তৈরি হওয়া এই র্যাফ ব্যাটালিয়ন এবং পুরনো ইউনিট— দুই বাহিনীই সমান্তরালভাবে শহরের আইনশৃঙ্খলা সামলাবে। রাজ্য বাজেটে কলকাতা পুলিশের জন্য বরাদ্দ নির্দিষ্ট খাত থেকেই এই নতুন ব্যাটালিয়নের সমস্ত খরচ মেটানো হবে। নবান্নের এই পদক্ষেপে কলকাতা পুলিশের পরিকাঠামো যে অনেকটাই মজবুত হল, তা বলাই বাহুল্য।