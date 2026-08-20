যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংঘর্ষ, উত্তেজনা ঠেকাতে মোতায়েন পুলিশ, একাধিক ধারায় মামলা রুজু

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংঘর্ষ, উত্তেজনা ঠেকাতে মোতায়েন পুলিশ, একাধিক ধারায় মামলা রুজু
বুধবার রাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে চত্বরে দুই দল ছাত্রদের সংঘর্ষের অভিযোগ উঠেছে ৷ দু’পক্ষেরই বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন ৷ কলকাতা পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (ফাইল ছবি)
Published : August 20, 2026 at 2:12 PM IST
কলকাতা, 20 অগস্ট: ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনাকে কেন্দ্র করে থমথমে যাদবপুর ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গেটে পুলিশ ও নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে ৷ যাদবপুর 8বি বাসস্ট্যান্ড ও সংলগ্ন এলাকায় যাতে কোনও গোলমাল না-হয়, সেদিকেও নজর রয়েছে কলকাতা পুলিশের ৷ সেখানেও প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ৷
ইতিমধ্যে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন ও একাধিক বামপন্থী সংগঠনের নেতা-কর্মী-সমর্থকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে জমায়েত করেছে ৷ যাদবপুর থানার সামনে এবিভিপি-র বিক্ষোভ দেখাতে পারে বলে খবর ৷ আপাতত পুলিশের নজর রয়েছে পুরো পরিস্থিতির উপর ৷ এখনই পুলিশের কোনও আধিকারিক যাদবপুরের পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ ৷
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